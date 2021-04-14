RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3149315031513152>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Подскажите где можно посмотреть летальность короны в процентах в мире в общем и в Украине в частности ?
Uppi
 
Повідомлень: 191
З нами з: 22.04.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:00

  j12345 написав:ой, та что угодно можно делать, лишь бы быстрее уже закончилась эта пандемия! :cry:

Между первой и второй перерывчик небольшой.
Востаннє редагувалось Аlександр в Чет 15 кві, 2021 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Аlександр
 
Повідомлень: 3614
З нами з: 10.04.08
Подякував: 120 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Число антипрививочников в Киеве уменьшилось.

"Хотят привиться от коронавируса 50% опрошенных жителей Киева, не хотят – 48%. В марте желающих было 27%, не желающих – 66%.

Больше всего готовых вакцинироваться среди респондентов старше 50 лет (54%), чаще готовы прививаться мужчины (54% против 46% среди женщин), обеспеченные и люди со средним доходом (54%) и те, кто переболел коронавирусом (53%)."
https://news.liga.net/society/news/v-ki ... rusa-opros
_Mykola_
 
Повідомлень: 4259
З нами з: 09.02.09
Подякував: 619 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Литва подсуетилась, а где же Зеленые?

"Литва просит Данию передать ей вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, заявила премьер-министр Литвы Игрида Шимоните. Об этом сообщает DELFI.
По словам Шимоните, правительство Литвы уже обратилось к правительству Дании вчера, 14 апреля.

Если Дания будет готова поделиться объемами вакцины AstraZeneca, от которой решила отказаться, Литва с удовольствием будет среди тех, кто их примет."
https://news.liga.net/world/news/litva- ... strazeneca
_Mykola_
 
Повідомлень: 4259
З нами з: 09.02.09
Подякував: 619 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:26

  Wisznia написав:
  Starikan написав: Антибиотики - то таке, это вечный спор.
Но его основной посыл таков: если у тебя на протяжении 2 недель 39, кашель и при этом сатурация не ниже 94, а частота дыхания не выше 28 (между прочим, при норме 16-20) - лежи дома, глотай парацетамол и не придуривайся, ты легкий больной, и КТ тебе не положено. Нафиг такую медицину.
Я услышала другое: антибиотики назначаются тогда и тому, когда/кому они уже нужны, т.е. когда к вирусной инфекции добавилась бактериальная. Появление бактериальной инфекции отслеживается по общ ан крови: повысились лейкоциты, нейтрофилы,а лимфоциты в норме или упали. Ну, и С реактивный белок- отдельный анализ.
антибиотики не лечит вирусную инфекцию- зачем их зря принимать?

Я просмотрел только самое начало, и когда услышал, что он лечит ковид парацетамолом и все остальное считает мракобесием - дальше смотреть не стал, слишком долгое зрелище, да еще с этаким пафосом и презрением к "туземцам". Если он после этого битый час объяснял, что антибиотики без нужды принимать не надо - это очевидно и неинтересно.
  Starikan написав:сатурация не ниже 94, а частота дыхания не выше 28
а это, вроде,- норм, не?

Норм - это 98 и 16-20.
А температура 39 и кашель - это тоже норм ?
Но не будем спорить, каждый лечится так, как предлагают ему выбранные им лечащие врачи.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18072
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2149 раз.
Подякували: 2953 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:32

  vitaliian написав:
США, Китай и Турция провели совместное исследование, в котором пришли к выводу, что вещество растительного происхождения кверцетин играет активную роль в защите от коронавирусной инфекции и снижает уровень смертности от COVID-19, предотвращая повреждение легких. Об этом рассказал турецкий профессор и доктор Вефик Арыджа, сообщает УНН со ссылкой на Haber Turk.


Обладая капилляростабилизирующими свойствами, связанными с антиоксидантным, мембраностабилизирующим воздействием, лекарственное средство кверцетин снижает проницаемость капилляров, обладает противовоспалительным эффектом в результате блокады липооксигеназного пути метаболизма арахидоновой кислоты, снижает синтез лейкотриенов, серотонина и других медиаторов воспаления.

Кверцетин проявляет противоязвенное действие (при применении нестероидных противовоспалительных средств), а также обладает радиопротекторной активностью (после рентгено- и гамма-облучений).

Кардиопротекторные свойства кверцетина обусловлены повышением энергетического обеспечения кардиомиоцитов благодаря антиоксидантному действию и улучшению кровообращения.

Репаративные свойства кверцетина проявляются в ускорении заживления ран. Препарат может влиять на процессы ремоделирования костной ткани, он проявляет стойкую иммуномодулирующую активность. Экспериментально определены также диуретические, спазмолитические, антисклеротические свойства. Кверцетин способен нормализовать артериальное давление и стимулировать высвобождение инсулина, угнетать синтез тромбоксана, замедлять агрегацию тромбоцитов.

я недавно давал схему профилактики с кверцетином, кверцетин ещё в феврале прошлого года предлагал в схему лечения его разработчик из Канады...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6523
З нами з: 20.11.08
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:40

  Starikan написав:Я просмотрел только самое начало, и когда услышал, что он лечит ковид парацетамолом и все остальное считает мракобесием - дальше смотреть не стал, слишком долгое зрелище, да еще с этаким пафосом и презрением к "туземцам". Если он после этого битый час объяснял, что антибиотики без нужды принимать не надо - это очевидно и неинтересно.
В Киеве в платных клиниках, если Ковид не тяжёлый, а в виде ОРЗ, то лечат симптоматику. т.е. если у человека сопли, кашель,болит голова, не критично высокая температура, нет воспаления легких, то для снижения температуры можно пить парацетамол, ибупрофен. Если организм сам справляется, то лучше ему не мешать- в том числе больше пить воды и есть легкоперевариваемую пищу и немного.
Тяжёлая артиллерия нужна тогда, когда воспаление лёгких, добавилась бактериальная инфекция.

  Starikan написав:Норм - это 98 и 16-20.

Согласна, но только, когда вы больны и кашель и температура, то сатурация уже не м.б. идеальна. Даже если вы во время её измерения начнете двигаться- сатурация тоже двинется на 1-2 пункта вниз.Если вы перед этим пробежались по лестнице, если у человека ИБС, например, - там много вариантов не иметь сатурацию 98.

  Starikan написав:А температура 39 и кашель - это тоже норм ?
Но не будем спорить, каждый лечится так, как предлагают ему выбранные им лечащие врачи.

не норма, но не факт, что нужны антибиотики. Я не спорю, пыталась донести здравый смысл.
Wisznia
 
Повідомлень: 45
З нами з: 23.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:38

Человек, ставший адептом теории заговора, будет отстаивать ее до последнего. Тем сильнее, чем больше она затрагивает вопросы политики и устройства общества (большинство теорий заговора как раз такие). Дело в том, что включается еще один психологический механизм — смену политических убеждений мозг воспринимает как угрозу.

Как это происходит, описали в статье в Nature нейробиологи Джонас Каплан, Сара Гимбел и Сэм Харрис. Они положили в фМРТ-сканер 40 людей либеральных убеждений и озвучивали тезисы, которые противоречили их взглядам. С неполитическими утверждениями — например, что Эйнштейн не великий физик, а сон не так важен для отдыха — испытуемые готовы были согласиться. Политические темы — однополые браки, смертная казнь, иммиграция, владение оружием, терроризм, аборты — вызвали заметно больше сопротивления.

Самое интересное, что политические темы активировали совсем другие зоны мозга. У наиболее упрямых испытуемых были активны более древние подкорковые структуры: миндалевидное тело, отвечающее за реакции страха, и островковая доля, отвечающая за процессинг эмоций. Активна была и дефолт-система мозга — нейронная сеть, которая создает нарративы о мире, об отношениях с другими людьми и о самих себе.

Реальные заговоры рано или поздно разоблачают. Теорию заговора доказать или опровергнуть невозможно, в нее можно только верить. Любые доказательства можно либо обернуть в свою пользу, либо просто проигнорировать.

Подробнее на РБК:
https://trends.rbc.ru/trends/social/5ed ... 0313e28c79
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18796
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4746 раз.
Подякували: 4403 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:26

  Wisznia написав: не норма, но не факт, что нужны антибиотики. Я не спорю, пыталась донести здравый смысл.

Да Бог с ними, с антибиотиками :wink: я совершенно согласен с тем, что ими нельзя злоупотреблять, но это прописная истина, на которую не нужно было тратить час.
У него общая идея: только парацетамол, а цинк - г..но, витамин С - г..но, витамин D -г ..но. Меня такой нигилизм не устроил, поэтому я и бросил смотреть дальше его филиппики против антибиотиков.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18072
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2149 раз.
Подякували: 2953 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:21

Starikan
Как дети?
Выздоровели?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18796
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4746 раз.
Подякували: 4403 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3149315031513152>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, lapay, холява і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 742, 743, 744
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7438 1776290
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.