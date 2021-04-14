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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 кві, 2021 19:27
https://www.9tv.co.il/item/26760
Директор датского агентства по лекарствам Таня Эриксен внезапно упала в обморок во время пресс-конференции, посвященной отказу страны от вакцины AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов
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