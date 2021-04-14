Додано: Чет 15 кві, 2021 21:27

Starikan написав: ибупрофен не очень рекомендовали, у него тоже много противопоказаний, как у любого нестероидного противовоспалительного. ибупрофен не очень рекомендовали, у него тоже много противопоказаний, как у любого нестероидного противовоспалительного.

Wisznia написав: tumos написав: stm написав: Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать... Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...

Некоторые вопросы к хотелось бы задать.

Производство антибиотиков под инъекцию украинская особенность ? Если нет, то почему такую форму введения препарата поддерживают ? Некоторые вопросы к хотелось бы задать.Производство антибиотиков под инъекцию украинская особенность ? Если нет, то почему такую форму введения препарата поддерживают ?



Как я поняла, внутримышечное введение препарата имеет место быть- эффективнее, чем таблетки, но менее эффективно, чем в вену. Особенности состоят в израильском (и слышала, что и в США) подходе: болеть надо комфортно(болезнь не должна ухудшать качество жизни), а укольчик в попу(или другую мышцу) это больно и потом лежать на попе больно.

типа, живешь меньше, но без неудобств Как я поняла, внутримышечное введение препарата имеет место быть- эффективнее, чем таблетки, но менее эффективно, чем в вену. Особенности состоят в израильском (и слышала, что и в США) подходе: болеть надо комфортно(болезнь не должна ухудшать качество жизни), а укольчик в попу(или другую мышцу) это больно и потом лежать на попе больно.типа, живешь меньше, но без неудобств

поражает что теперь все спецы по лекарствахтипа Стероидные лучше ?))а ничего что ибупрофен чуть ли не с рождения детям можно ?Если уже за рейтинг жаропонижающих то я за хардкор асецилсалициловую кислоту - при ковиде самое то . Я его как леденци кушаю уже два или три года и ничего мне ни есть. Кровь разжижает при ковиде самое ТО , мешает тромбамобразовываться !ну на самом деле есть лекарства которые действуют эффективно при внутривенном введении тот же цефтриаксон например ( НЕ нужен при лечении КОВИД)ВНИМАНИЕ ЭТО НЕ ПРИЗЫВ К ЛЕЧЕНИЮ - ЭТО МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ , Я НЕ МЕДИК , ЗА НАЗНАЧЕНИЯМИ К ВРАЧУ. ЛИЧНОЕ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ.вот такое я бы рекомендовал дописывать при обсуждении лекарств в каждом сообщении