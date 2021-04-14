Директор датского агентства по лекарствам Таня Эриксен внезапно упала в обморок во время пресс-конференции, посвященной отказу страны от вакцины AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов
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Додано: Чет 15 кві, 2021 19:27
Додано: Чет 15 кві, 2021 21:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
https://www.worldometers.info/coronavirus/?from=groupmessage&isappinstalled=0&nsukey=yt0agaqvkr89bjtpnmm8m9vla%2Fv5edttqdsdc5nug%2Bdpwiyqiztyw%2Fa2kv2kykkhkildmtxxff3fspv4mlgxh14hrlhuhqc5lfpfyov0tsx5mgezbomly6ywn3iyb8lmut2kai5oc79105ep7i4rckdq4j3xbq2nmo6ovqzhzythjnyfndmyuyhmgq%2F9janotm%2Bghsxygi6zvo32lbix6g%3D%3D#countries
Додано: Чет 15 кві, 2021 21:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ВНИМАНИЕ ЭТО НЕ ПРИЗЫВ К ЛЕЧЕНИЮ - ЭТО МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ , Я НЕ МЕДИК , ЗА НАЗНАЧЕНИЯМИ К ВРАЧУ. ЛИЧНОЕ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ.
поражает что теперь все спецы по лекарствах типа Стероидные лучше ? ))
а ничего что ибупрофен чуть ли не с рождения детям можно ?
Если уже за рейтинг жаропонижающих то я за хардкор асецилсалициловую кислоту - при ковиде самое то . Я его как леденци кушаю уже два или три года и ничего мне ни есть. Кровь разжижает при ковиде самое ТО , мешает тромбам
образовываться !
ну на самом деле есть лекарства которые действуют эффективно при внутривенном введении тот же цефтриаксон например ( НЕ нужен при лечении КОВИД)
ВНИМАНИЕ ЭТО НЕ ПРИЗЫВ К ЛЕЧЕНИЮ - ЭТО МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ , Я НЕ МЕДИК , ЗА НАЗНАЧЕНИЯМИ К ВРАЧУ. ЛИЧНОЕ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ.
вот такое я бы рекомендовал дописывать при обсуждении лекарств в каждом сообщении
Додано: Чет 15 кві, 2021 21:57
В общем, все показатели нормализовались, кашель почти ушел, немного гуляют, постепенно "выходят" из дексаметазона, но врачи настаивают (и не только лечащий, но и знакомые врачи-терапевты) на продолжение антибиотиков еще дней на 5 (итого 10). Мы же не в Израиле
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