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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3149315031513152

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:27

Директор датского агентства по лекарствам Таня Эриксен внезапно упала в обморок во время пресс-конференции, посвященной отказу страны от вакцины AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов


https://www.9tv.co.il/item/26760

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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 21:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Uppi написав:Подскажите где можно посмотреть летальность короны в процентах в мире в общем и в Украине в частности ?
https://www.worldometers.info/coronavirus/?from=groupmessage&isappinstalled=0&nsukey=yt0agaqvkr89bjtpnmm8m9vla%2Fv5edttqdsdc5nug%2Bdpwiyqiztyw%2Fa2kv2kykkhkildmtxxff3fspv4mlgxh14hrlhuhqc5lfpfyov0tsx5mgezbomly6ywn3iyb8lmut2kai5oc79105ep7i4rckdq4j3xbq2nmo6ovqzhzythjnyfndmyuyhmgq%2F9janotm%2Bghsxygi6zvo32lbix6g%3D%3D#countries
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 21:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ВНИМАНИЕ ЭТО НЕ ПРИЗЫВ К ЛЕЧЕНИЮ - ЭТО МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ , Я НЕ МЕДИК , ЗА НАЗНАЧЕНИЯМИ К ВРАЧУ. ЛИЧНОЕ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ.

  Starikan написав:ибупрофен не очень рекомендовали, у него тоже много противопоказаний, как у любого нестероидного противовоспалительного.

поражает что теперь все спецы по лекарствах :) типа Стероидные лучше ? :)))
а ничего что ибупрофен чуть ли не с рождения детям можно ?
Если уже за рейтинг жаропонижающих то я за хардкор асецилсалициловую кислоту - при ковиде самое то . Я его как леденци кушаю уже два или три года и ничего мне ни есть. Кровь разжижает при ковиде самое ТО , мешает тромбам
образовываться !
  Wisznia написав:
  tumos написав:
  stm написав:Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...

Некоторые вопросы к хотелось бы задать.
Производство антибиотиков под инъекцию украинская особенность ? Если нет, то почему такую форму введения препарата поддерживают ?


Как я поняла, внутримышечное введение препарата имеет место быть- эффективнее, чем таблетки, но менее эффективно, чем в вену. Особенности состоят в израильском (и слышала, что и в США) подходе: болеть надо комфортно(болезнь не должна ухудшать качество жизни), а укольчик в попу(или другую мышцу) это больно и потом лежать на попе больно.
типа, живешь меньше, но без неудобств

ну на самом деле есть лекарства которые действуют эффективно при внутривенном введении тот же цефтриаксон например ( НЕ нужен при лечении КОВИД)

ВНИМАНИЕ ЭТО НЕ ПРИЗЫВ К ЛЕЧЕНИЮ - ЭТО МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ , Я НЕ МЕДИК , ЗА НАЗНАЧЕНИЯМИ К ВРАЧУ. ЛИЧНОЕ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ.
вот такое я бы рекомендовал дописывать при обсуждении лекарств в каждом сообщении
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 21:57

  ЛАД написав:Starikan
Как дети?
Выздоровели?
В общем, все показатели нормализовались, кашель почти ушел, немного гуляют, постепенно "выходят" из дексаметазона, но врачи настаивают (и не только лечащий, но и знакомые врачи-терапевты) на продолжение антибиотиков еще дней на 5 (итого 10). Мы же не в Израиле :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 22:12

  yama написав:ВНИМАНИЕ ЭТО НЕ ПРИЗЫВ К ЛЕЧЕНИЮ - ЭТО МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ , Я НЕ МЕДИК , ЗА НАЗНАЧЕНИЯМИ К ВРАЧУ. ЛИЧНОЕ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ.
  Starikan написав:ибупрофен не очень рекомендовали, у него тоже много противопоказаний, как у любого нестероидного противовоспалительного.

поражает что теперь все спецы по лекарствах :) типа Стероидные лучше ? :)))
а ничего что ибупрофен чуть ли не с рождения детям можно ?

Не кричите так громко :wink:

А кто говорил, что стероидные лучше?
Ибупрофен можно только с 6 лет при массе ребенка не менее 20 кг, почитайте противопоказания. Парацетамол в этом смысле намного лояльнее, но он не является противовоспалительным средством, только жаропонижающим.

Да, и в моем возрасте многие поневоле оказываются "спецами по лекарствам" (не надо завидовать :wink: ).
Если уже за рейтинг жаропонижающих то я за хардкор асецилсалициловую кислоту - при ковиде самое то . Я его как леденци кушаю уже два или три года и ничего мне ни есть. Кровь разжижает при ковиде самое ТО , мешает тромбам образовываться !
Никакого хардкора, я уже давно и постоянно принимаю аспирин-кардио, и его часто назначают при ковиде.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 22:30

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Starikan
Как дети?
Выздоровели?
В общем, все показатели нормализовались, кашель почти ушел, немного гуляют, постепенно "выходят" из дексаметазона, но врачи настаивают (и не только лечащий, но и знакомые врачи-терапевты) на продолжение антибиотиков еще дней на 5 (итого 10). Мы же не в Израиле :wink:

Ну и слава богу.
А антибиотики... В их возрасте ещё всё можно. В т.ч. и антибиотики. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 23:24

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Starikan
Как дети?
Выздоровели?
В общем, все показатели нормализовались, кашель почти ушел, немного гуляют, постепенно "выходят" из дексаметазона, но врачи настаивают (и не только лечащий, но и знакомые врачи-терапевты) на продолжение антибиотиков еще дней на 5 (итого 10). Мы же не в Израиле :wink:

Назначение дексамитазона было по телефону без предварительной сдачи хоть каких анализов крови, КТ? Вопросов больше не имею, мы действительно не в Израиле...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 23:41

  stm написав:
  Starikan написав:
  ЛАД написав:Starikan
Как дети?
Выздоровели?
В общем, все показатели нормализовались, кашель почти ушел, немного гуляют, постепенно "выходят" из дексаметазона, но врачи настаивают (и не только лечащий, но и знакомые врачи-терапевты) на продолжение антибиотиков еще дней на 5 (итого 10). Мы же не в Израиле :wink:

Назначение дексамитазона было по телефону без предварительной сдачи хоть каких анализов крови, КТ? Вопросов больше не имею, мы действительно не в Израиле...

Звідки такі висновки?
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