ВНИМАНИЕ ЭТО НЕ ПРИЗЫВ К ЛЕЧЕНИЮ - ЭТО МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ , Я НЕ МЕДИК , ЗА НАЗНАЧЕНИЯМИ К ВРАЧУ. ЛИЧНОЕ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ.
Starikan написав:ибупрофен не очень рекомендовали, у него тоже много противопоказаний, как у любого нестероидного противовоспалительного.
поражает что теперь все спецы по лекарствах типа Стероидные лучше ? )) а ничего что ибупрофен чуть ли не с рождения детям можно ? Если уже за рейтинг жаропонижающих то я за хардкор асецилсалициловую кислоту - при ковиде самое то . Я его как леденци кушаю уже два или три года и ничего мне ни есть. Кровь разжижает при ковиде самое ТО , мешает тромбам образовываться !
Wisznia написав:
tumos написав:
stm написав:Очень хорошо про антибиотики, когда их прописывать, какие анализы являются доказательством бактериальной пневмонии. И самое главное оказывается внутримышечно на дому - это для тех кто любит страдать...
Некоторые вопросы к хотелось бы задать. Производство антибиотиков под инъекцию украинская особенность ? Если нет, то почему такую форму введения препарата поддерживают ?
Как я поняла, внутримышечное введение препарата имеет место быть- эффективнее, чем таблетки, но менее эффективно, чем в вену. Особенности состоят в израильском (и слышала, что и в США) подходе: болеть надо комфортно(болезнь не должна ухудшать качество жизни), а укольчик в попу(или другую мышцу) это больно и потом лежать на попе больно. типа, живешь меньше, но без неудобств
ну на самом деле есть лекарства которые действуют эффективно при внутривенном введении тот же цефтриаксон например ( НЕ нужен при лечении КОВИД)
ВНИМАНИЕ ЭТО НЕ ПРИЗЫВ К ЛЕЧЕНИЮ - ЭТО МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ , Я НЕ МЕДИК , ЗА НАЗНАЧЕНИЯМИ К ВРАЧУ. ЛИЧНОЕ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ. вот такое я бы рекомендовал дописывать при обсуждении лекарств в каждом сообщении
В общем, все показатели нормализовались, кашель почти ушел, немного гуляют, постепенно "выходят" из дексаметазона, но врачи настаивают (и не только лечащий, но и знакомые врачи-терапевты) на продолжение антибиотиков еще дней на 5 (итого 10). Мы же не в Израиле
yama написав:ВНИМАНИЕ ЭТО НЕ ПРИЗЫВ К ЛЕЧЕНИЮ - ЭТО МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ , Я НЕ МЕДИК , ЗА НАЗНАЧЕНИЯМИ К ВРАЧУ. ЛИЧНОЕ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ.
Starikan написав:ибупрофен не очень рекомендовали, у него тоже много противопоказаний, как у любого нестероидного противовоспалительного.
поражает что теперь все спецы по лекарствах типа Стероидные лучше ? )) а ничего что ибупрофен чуть ли не с рождения детям можно ?
Не кричите так громко
А кто говорил, что стероидные лучше? Ибупрофен можно только с 6 лет при массе ребенка не менее 20 кг, почитайте противопоказания. Парацетамол в этом смысле намного лояльнее, но он не является противовоспалительным средством, только жаропонижающим.
Да, и в моем возрасте многие поневоле оказываются "спецами по лекарствам" (не надо завидовать ).
Если уже за рейтинг жаропонижающих то я за хардкор асецилсалициловую кислоту - при ковиде самое то . Я его как леденци кушаю уже два или три года и ничего мне ни есть. Кровь разжижает при ковиде самое ТО , мешает тромбам образовываться !
Никакого хардкора, я уже давно и постоянно принимаю аспирин-кардио, и его часто назначают при ковиде.
В общем, все показатели нормализовались, кашель почти ушел, немного гуляют, постепенно "выходят" из дексаметазона, но врачи настаивают (и не только лечащий, но и знакомые врачи-терапевты) на продолжение антибиотиков еще дней на 5 (итого 10). Мы же не в Израиле
Ну и слава богу. А антибиотики... В их возрасте ещё всё можно. В т.ч. и антибиотики.
В общем, все показатели нормализовались, кашель почти ушел, немного гуляют, постепенно "выходят" из дексаметазона, но врачи настаивают (и не только лечащий, но и знакомые врачи-терапевты) на продолжение антибиотиков еще дней на 5 (итого 10). Мы же не в Израиле
Назначение дексамитазона было по телефону без предварительной сдачи хоть каких анализов крови, КТ? Вопросов больше не имею, мы действительно не в Израиле...
В общем, все показатели нормализовались, кашель почти ушел, немного гуляют, постепенно "выходят" из дексаметазона, но врачи настаивают (и не только лечащий, но и знакомые врачи-терапевты) на продолжение антибиотиков еще дней на 5 (итого 10). Мы же не в Израиле
Назначение дексамитазона было по телефону без предварительной сдачи хоть каких анализов крови, КТ? Вопросов больше не имею, мы действительно не в Израиле...