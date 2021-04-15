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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:46
justit написав: Starikan написав:
я уже давно и постоянно принимаю аспирин-кардио, и его часто назначают при ковиде.
А Кардиомагнил хуже? Ваше мнение?
Спрашиваю, ибо мне его врач рекомендовал.
Полный аналог. Тот же самый аспирин в защитной оболочке.
Стоит чуть дешевле, так как другой производитель.
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