RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3150315131523153

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:46

  justit написав:
  Starikan написав:я уже давно и постоянно принимаю аспирин-кардио, и его часто назначают при ковиде.


А Кардиомагнил хуже? Ваше мнение?
Спрашиваю, ибо мне его врач рекомендовал.

Полный аналог. Тот же самый аспирин в защитной оболочке.
Стоит чуть дешевле, так как другой производитель.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10599
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 3070 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:43

Зображення
kluychkooleg
 
Повідомлень: 637
З нами з: 30.12.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:51

  antey1969 написав:
  justit написав:
  Starikan написав:я уже давно и постоянно принимаю аспирин-кардио, и его часто назначают при ковиде.


А Кардиомагнил хуже? Ваше мнение?
Спрашиваю, ибо мне его врач рекомендовал.

Полный аналог. Тот же самый аспирин в защитной оболочке.
Стоит чуть дешевле, так как другой производитель.

Еще вариант для этих же целей -лоспирин
Tat_888
Аватар користувача
 
Повідомлень: 136
З нами з: 11.06.15
Подякував: 383 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:10

  Tat_888 написав: Еще вариант для этих же целей -лоспирин


Ну, наверно, при приеме всего этого нужно тоже контролировать какие-то показатели крови - уровень тромбоцитов, тромбокрита, сворачиваемость крови. Совсем безвредных лекарств не бывает.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 637
З нами з: 30.12.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:19

  justit написав:
  _Mykola_ написав:По контролю за гаджетами есть отличная программа Family link от гугла, позволяет конкретно автоматизировать доступ и время использования девайсов, при превышении времени использования приложения, просто его блочит, если превышено время работы то телефон превращается в обычную звонилку. Интернет, аналогично, от майкрософта есть тот же инструмент для винды. Но этим нужно заморочится и контролировать.


Всего каких-то 35 лет назад и ранее был тотальный контроль, который ни к чему хорошему не привел.

И вот снова.....

Родители (поколение), которые в сущности пособники всей той фигни, что творится в стране, должны стремиться контролировать детей, ибо родители-то знают что правильно.
Но, почему тогда те же родители дают взятки, берут взятки, партуются где попало и так далее... :mrgreen:

p.s. Когда вас в детстве контролировали, вы наверное тоже были не рады

Не все взрослые могут контролировать время проведенное в гаджетах.
Если детей не ограничивать во времени, то они сутками будут сидеть в них.
И, это мягко говоря, не очень позитивно отображается на их как физическом, так и психическом здоровье.
И, я понимаю желание некоторых родителей тупо убрать внешний раздражитель в виде живого общения с детьми посредством гаджетов, этакий антистрессовый вариант отвязаться от ребенка дав гаджет, с игрушкой, соцсетями и т.д...

Например, тот же Family link ограничивает использование гаджета 8 часами в сутки... Как думаете Гугл зря такое приложение написал? :roll:

ЗЫ. Не даю взятки, паркуюсь по правилам, + с учетом удобства для пешеходов и проезда для других водителей, детей учу тому же. Поощеряю чтение детьми книжек, на развивающие и обучающие деньги всегда нахожу.... Что я делаю не так? :roll:
_Mykola_
 
Повідомлень: 4260
З нами з: 09.02.09
Подякував: 619 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3150315131523153
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist, ricardo і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 742, 743, 744
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7438 1776536
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.