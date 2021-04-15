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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:46
justit написав: Starikan написав:
я уже давно и постоянно принимаю аспирин-кардио, и его часто назначают при ковиде.
А Кардиомагнил хуже? Ваше мнение?
Спрашиваю, ибо мне его врач рекомендовал.
Полный аналог. Тот же самый аспирин в защитной оболочке.
Стоит чуть дешевле, так как другой производитель.
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antey1969
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:43
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:51
antey1969 написав: justit написав: Starikan написав:
я уже давно и постоянно принимаю аспирин-кардио, и его часто назначают при ковиде.
А Кардиомагнил хуже? Ваше мнение?
Спрашиваю, ибо мне его врач рекомендовал.
Полный аналог. Тот же самый аспирин в защитной оболочке.
Стоит чуть дешевле, так как другой производитель.
Еще вариант для этих же целей -лоспирин
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Tat_888
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:10
Tat_888 написав:
Еще вариант для этих же целей -лоспирин
Ну, наверно, при приеме всего этого нужно тоже контролировать какие-то показатели крови - уровень тромбоцитов, тромбокрита, сворачиваемость крови. Совсем безвредных лекарств не бывает.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:19
justit написав: _Mykola_ написав:
По контролю за гаджетами есть отличная программа Family link от гугла, позволяет конкретно автоматизировать доступ и время использования девайсов, при превышении времени использования приложения, просто его блочит, если превышено время работы то телефон превращается в обычную звонилку. Интернет, аналогично, от майкрософта есть тот же инструмент для винды. Но этим нужно заморочится и контролировать.
Всего каких-то 35 лет назад и ранее был тотальный контроль, который ни к чему хорошему не привел.
И вот снова.....
Родители (поколение), которые в сущности пособники всей той фигни, что творится в стране, должны стремиться контролировать детей, ибо родители-то знают что правильно.
Но, почему тогда те же родители дают взятки, берут взятки, партуются где попало и так далее...
p.s. Когда вас в детстве контролировали, вы наверное тоже были не рады
Не все взрослые могут контролировать время проведенное в гаджетах.
Если детей не ограничивать во времени, то они сутками будут сидеть в них.
И, это мягко говоря, не очень позитивно отображается на их как физическом, так и психическом здоровье.
И, я понимаю желание некоторых родителей тупо убрать внешний раздражитель в виде живого общения с детьми посредством гаджетов, этакий антистрессовый вариант отвязаться от ребенка дав гаджет, с игрушкой, соцсетями и т.д...
Например, тот же Family link ограничивает использование гаджета 8 часами в сутки... Как думаете Гугл зря такое приложение написал?
ЗЫ. Не даю взятки, паркуюсь по правилам, + с учетом удобства для пешеходов и проезда для других водителей, детей учу тому же. Поощеряю чтение детьми книжек, на развивающие и обучающие деньги всегда нахожу.... Что я делаю не так?
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_Mykola_
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