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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3150315131523153 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 50 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 74 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 155 Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:46 justit написав: Starikan написав: я уже давно и постоянно принимаю аспирин-кардио, и его часто назначают при ковиде. я уже давно и постоянно принимаю аспирин-кардио, и его часто назначают при ковиде.



А Кардиомагнил хуже? Ваше мнение?

Спрашиваю, ибо мне его врач рекомендовал. А Кардиомагнил хуже? Ваше мнение?Спрашиваю, ибо мне его врач рекомендовал.

Полный аналог. Тот же самый аспирин в защитной оболочке.

Стоит чуть дешевле, так как другой производитель. Полный аналог. Тот же самый аспирин в защитной оболочке.Стоит чуть дешевле, так как другой производитель. antey1969 1

Повідомлень: 10599 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1352 раз. Подякували: 3070 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:43 kluychkooleg Повідомлень: 637 З нами з: 30.12.19 Подякував: 15 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:51 antey1969 написав: justit написав: Starikan написав: я уже давно и постоянно принимаю аспирин-кардио, и его часто назначают при ковиде. я уже давно и постоянно принимаю аспирин-кардио, и его часто назначают при ковиде.



А Кардиомагнил хуже? Ваше мнение?

Спрашиваю, ибо мне его врач рекомендовал. А Кардиомагнил хуже? Ваше мнение?Спрашиваю, ибо мне его врач рекомендовал.

Полный аналог. Тот же самый аспирин в защитной оболочке.

Стоит чуть дешевле, так как другой производитель. Полный аналог. Тот же самый аспирин в защитной оболочке.Стоит чуть дешевле, так как другой производитель.

Еще вариант для этих же целей -лоспирин Еще вариант для этих же целей -лоспирин Tat_888

Повідомлень: 136 З нами з: 11.06.15 Подякував: 383 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:10 Tat_888 написав: Еще вариант для этих же целей -лоспирин Еще вариант для этих же целей -лоспирин



Ну, наверно, при приеме всего этого нужно тоже контролировать какие-то показатели крови - уровень тромбоцитов, тромбокрита, сворачиваемость крови. Совсем безвредных лекарств не бывает. Ну, наверно, при приеме всего этого нужно тоже контролировать какие-то показатели крови - уровень тромбоцитов, тромбокрита, сворачиваемость крови. Совсем безвредных лекарств не бывает. kluychkooleg Повідомлень: 637 З нами з: 30.12.19 Подякував: 15 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:19 justit написав: _Mykola_ написав: По контролю за гаджетами есть отличная программа Family link от гугла, позволяет конкретно автоматизировать доступ и время использования девайсов, при превышении времени использования приложения, просто его блочит, если превышено время работы то телефон превращается в обычную звонилку. Интернет, аналогично, от майкрософта есть тот же инструмент для винды. Но этим нужно заморочится и контролировать.

По контролю за гаджетами есть отличная программа Family link от гугла, позволяет конкретно автоматизировать доступ и время использования девайсов, при превышении времени использования приложения, просто его блочит, если превышено время работы то телефон превращается в обычную звонилку. Интернет, аналогично, от майкрософта есть тот же инструмент для винды. Но этим нужно заморочится и контролировать.



Всего каких-то 35 лет назад и ранее был тотальный контроль, который ни к чему хорошему не привел.



И вот снова.....



Родители (поколение), которые в сущности пособники всей той фигни, что творится в стране, должны стремиться контролировать детей, ибо родители-то знают что правильно.

Но, почему тогда те же родители дают взятки, берут взятки, партуются где попало и так далее...



p.s. Когда вас в детстве контролировали, вы наверное тоже были не рады Всего каких-то 35 лет назад и ранее был тотальный контроль, который ни к чему хорошему не привел.И вот снова.....Родители (поколение), которые в сущности пособники всей той фигни, что творится в стране, должны стремиться контролировать детей, ибо родители-то знают что правильно.Но, почему тогда те же родители дают взятки, берут взятки, партуются где попало и так далее...p.s. Когда вас в детстве контролировали, вы наверное тоже были не рады

Не все взрослые могут контролировать время проведенное в гаджетах.

Если детей не ограничивать во времени, то они сутками будут сидеть в них.

И, это мягко говоря, не очень позитивно отображается на их как физическом, так и психическом здоровье.

И, я понимаю желание некоторых родителей тупо убрать внешний раздражитель в виде живого общения с детьми посредством гаджетов, этакий антистрессовый вариант отвязаться от ребенка дав гаджет, с игрушкой, соцсетями и т.д...



Например, тот же Family link ограничивает использование гаджета 8 часами в сутки... Как думаете Гугл зря такое приложение написал?



ЗЫ. Не даю взятки, паркуюсь по правилам, + с учетом удобства для пешеходов и проезда для других водителей, детей учу тому же. Поощеряю чтение детьми книжек, на развивающие и обучающие деньги всегда нахожу.... Что я делаю не так? Не все взрослые могут контролировать время проведенное в гаджетах.Если детей не ограничивать во времени, то они сутками будут сидеть в них.И, это мягко говоря, не очень позитивно отображается на их как физическом, так и психическом здоровье.И, я понимаю желание некоторых родителей тупо убрать внешний раздражитель в виде живого общения с детьми посредством гаджетов, этакий антистрессовый вариант отвязаться от ребенка дав гаджет, с игрушкой, соцсетями и т.д...Например, тот же Family link ограничивает использование гаджета 8 часами в сутки... Как думаете Гугл зря такое приложение написал?ЗЫ. Не даю взятки, паркуюсь по правилам, + с учетом удобства для пешеходов и проезда для других водителей, детей учу тому же. Поощеряю чтение детьми книжек, на развивающие и обучающие деньги всегда нахожу.... Что я делаю не так? _Mykola_ Повідомлень: 4260 З нами з: 09.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 621 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3150315131523153 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7438 1776536

ЛОБ Сер 14 кві, 2021 21:22