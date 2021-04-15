Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:19

justit написав: _Mykola_ написав: По контролю за гаджетами есть отличная программа Family link от гугла, позволяет конкретно автоматизировать доступ и время использования девайсов, при превышении времени использования приложения, просто его блочит, если превышено время работы то телефон превращается в обычную звонилку. Интернет, аналогично, от майкрософта есть тот же инструмент для винды. Но этим нужно заморочится и контролировать.

По контролю за гаджетами есть отличная программа Family link от гугла, позволяет конкретно автоматизировать доступ и время использования девайсов, при превышении времени использования приложения, просто его блочит, если превышено время работы то телефон превращается в обычную звонилку. Интернет, аналогично, от майкрософта есть тот же инструмент для винды. Но этим нужно заморочится и контролировать.



Всего каких-то 35 лет назад и ранее был тотальный контроль, который ни к чему хорошему не привел.



И вот снова.....



Родители (поколение), которые в сущности пособники всей той фигни, что творится в стране, должны стремиться контролировать детей, ибо родители-то знают что правильно.

Но, почему тогда те же родители дают взятки, берут взятки, партуются где попало и так далее...



p.s. Когда вас в детстве контролировали, вы наверное тоже были не рады Всего каких-то 35 лет назад и ранее был тотальный контроль, который ни к чему хорошему не привел.И вот снова.....Родители (поколение), которые в сущности пособники всей той фигни, что творится в стране, должны стремиться контролировать детей, ибо родители-то знают что правильно.Но, почему тогда те же родители дают взятки, берут взятки, партуются где попало и так далее...p.s. Когда вас в детстве контролировали, вы наверное тоже были не рады

Не все взрослые могут контролировать время проведенное в гаджетах.Если детей не ограничивать во времени, то они сутками будут сидеть в них.И, это мягко говоря, не очень позитивно отображается на их как физическом, так и психическом здоровье.И, я понимаю желание некоторых родителей тупо убрать внешний раздражитель в виде живого общения с детьми посредством гаджетов, этакий антистрессовый вариант отвязаться от ребенка дав гаджет, с игрушкой, соцсетями и т.д...Например, тот же Family link ограничивает использование гаджета 8 часами в сутки... Как думаете Гугл зря такое приложение написал?ЗЫ. Не даю взятки, паркуюсь по правилам, + с учетом удобства для пешеходов и проезда для других водителей, детей учу тому же. Поощеряю чтение детьми книжек, на развивающие и обучающие деньги всегда нахожу.... Что я делаю не так?