_Mykola_ написав:По контролю за гаджетами есть отличная программа Family link от гугла, позволяет конкретно автоматизировать доступ и время использования девайсов, при превышении времени использования приложения, просто его блочит, если превышено время работы то телефон превращается в обычную звонилку. Интернет, аналогично, от майкрософта есть тот же инструмент для винды. Но этим нужно заморочится и контролировать.
Всего каких-то 35 лет назад и ранее был тотальный контроль, который ни к чему хорошему не привел.
И вот снова.....
Родители (поколение), которые в сущности пособники всей той фигни, что творится в стране, должны стремиться контролировать детей, ибо родители-то знают что правильно. Но, почему тогда те же родители дают взятки, берут взятки, партуются где попало и так далее...
p.s. Когда вас в детстве контролировали, вы наверное тоже были не рады
Не все взрослые могут контролировать время проведенное в гаджетах. Если детей не ограничивать во времени, то они сутками будут сидеть в них. И, это мягко говоря, не очень позитивно отображается на их как физическом, так и психическом здоровье. И, я понимаю желание некоторых родителей тупо убрать внешний раздражитель в виде живого общения с детьми посредством гаджетов, этакий антистрессовый вариант отвязаться от ребенка дав гаджет, с игрушкой, соцсетями и т.д...
Например, тот же Family link ограничивает использование гаджета 8 часами в сутки... Как думаете Гугл зря такое приложение написал?
ЗЫ. Не даю взятки, паркуюсь по правилам, + с учетом удобства для пешеходов и проезда для других водителей, детей учу тому же. Поощеряю чтение детьми книжек, на развивающие и обучающие деньги всегда нахожу.... Что я делаю не так?
justit написав:...... Всего каких-то 35 лет назад и ранее был тотальный контроль, который ни к чему хорошему не привел.
И вот снова.....
Вы несколько преувеличиваете. Тотального контроля за детьми не было никогда. А 35 лет назад и за взрослыми контроль был достаточно слабый.
Родители (поколение), которые в сущности пособники всей той фигни, что творится в стране, должны стремиться контролировать детей, ибо родители-то знают что правильно. Но, почему тогда те же родители дают взятки, берут взятки, партуются где попало и так далее...
Взятки брали и давали всю историю человечества, это не изобретение ни Украины, ни современности. Правила парковки, действительно, 100 лет назад не нарушали.
p.s. Когда вас в детстве контролировали, вы наверное тоже были не рады
Рады - не рады, то таке. Но контроль за детьми всегда был и, думаю, всегда будет. Жесткость контроля может быть разная. А Вы считаете, этого не надо?
Binimovich написав:А вы знаете , что нельзя войти в программу Дія без Bank ID клиента?
Помните, я спрашивал вас, как зарегиться на вакцинацию? Так вот, без Bank ID - ниц, не получится это сделать.
Старший Брат следит за тобой...
То, что там аутентификация через БанкИд, никак не говорит, что кто-то за кем то следит больше нужного - вы ж не думали, что вы в Дие могли бы зарегится анонимно? Если переживаете, что через БанкИд о вас соберут лишнюю инфу - то это излишне, о счетах в БанкИд не передается ровным счетом ничего