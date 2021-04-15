ЛАД написав:Рады - не рады, то таке. Но контроль за детьми всегда был и, думаю, всегда будет. Жесткость контроля может быть разная. А Вы считаете, этого не надо?
Очное посещение школы это не только контроль за учебой. Это средство принуждения к учебе. Причем ко благу принуждаемого. Лень человеческая никуда не делась. Дистанционка потакает этой лени. Я высказываю свое мнение о замене посещения школы на дистанционное обучение.
В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech ТСН 10:21
В аэропорту «Жуляны» первые 117 тысяч доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX встретили заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, с председателями представительства ЮНИСЕФ и председателем Бюро ВОЗ в Украине.
Они отметили, что еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня.
tumos написав:Очное посещение школы это не только контроль за учебой. Это средство принуждения к учебе. Причем ко благу принуждаемого. Лень человеческая никуда не делась. Дистанционка потакает этой лени. Я высказываю свое мнение о замене посещения школы на дистанционное обучение.
Ребенок прекрасно учится онлайн, хорошо организован процесс обучения, с четкими уроками и контролем выполнения домашних заданий со стороны школы. Единственный минус, это социализация в школьном коллективе.