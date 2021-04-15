ЛАД написав:Рады - не рады, то таке. Но контроль за детьми всегда был и, думаю, всегда будет. Жесткость контроля может быть разная. А Вы считаете, этого не надо?
Очное посещение школы это не только контроль за учебой. Это средство принуждения к учебе. Причем ко благу принуждаемого. Лень человеческая никуда не делась. Дистанционка потакает этой лени. Я высказываю свое мнение о замене посещения школы на дистанционное обучение.
В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech ТСН 10:21
В аэропорту «Жуляны» первые 117 тысяч доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX встретили заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, с председателями представительства ЮНИСЕФ и председателем Бюро ВОЗ в Украине.
Они отметили, что еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня.
tumos написав:Очное посещение школы это не только контроль за учебой. Это средство принуждения к учебе. Причем ко благу принуждаемого. Лень человеческая никуда не делась. Дистанционка потакает этой лени. Я высказываю свое мнение о замене посещения школы на дистанционное обучение.
Ребенок прекрасно учится онлайн, хорошо организован процесс обучения, с четкими уроками и контролем выполнения домашних заданий со стороны школы. Единственный минус, это социализация в школьном коллективе.
Binimovich написав:А вы знаете , что нельзя войти в программу Дія без Bank ID клиента?
Помните, я спрашивал вас, как зарегиться на вакцинацию? Так вот, без Bank ID - ниц, не получится это сделать.
Старший Брат следит за тобой...
То, что там аутентификация через БанкИд, никак не говорит, что кто-то за кем то следит больше нужного - вы ж не думали, что вы в Дие могли бы зарегится анонимно? Если переживаете, что через БанкИд о вас соберут лишнюю инфу - то это излишне, о счетах в БанкИд не передается ровным счетом ничего
Мое недоумение связано с тем, что для того, чтобы войти в Дію, надо быть клиентом банка. Нельзя было как-то эту задачу идентификации человека решить через паспортные данные только?
_Mykola_ написав:Ребенок прекрасно учится онлайн, хорошо организован процесс обучения, с четкими уроками и контролем выполнения домашних заданий со стороны школы. Единственный минус, это социализация в школьном коллективе.
Я говорил об общем правиле. В правилах бывают исключения. Допускаю, что найдется часть детей, которые могут получить достойное образование через такую форму обучения. PS Как Вы думаете в какой способ обучают своих детей английская аристократия; лица, владеющие значительными состояниями ? Через дистанционку как основной вид обучения ?
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 16 кві, 2021 12:33, всього редагувалось 2 разів.
_Mykola_ написав:ЗЫ. Не даю взятки, паркуюсь по правилам, + с учетом удобства для пешеходов и проезда для других водителей, детей учу тому же. Поощеряю чтение детьми книжек, на развивающие и обучающие деньги всегда нахожу.... Что я делаю не так?
Все так. Но ИМХО это Вы просто исключение из более общего правила