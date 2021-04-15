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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3152315331543155>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:38

  ЛАД написав:Рады - не рады, то таке. Но контроль за детьми всегда был и, думаю, всегда будет. Жесткость контроля может быть разная.
А Вы считаете, этого не надо?


Очное посещение школы это не только контроль за учебой. Это средство принуждения к учебе. Причем ко благу принуждаемого. Лень человеческая никуда не делась. Дистанционка потакает этой лени. Я высказываю свое мнение о замене посещения школы на дистанционное обучение.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:47

В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech
ТСН 10:21

В аэропорту «Жуляны» первые 117 тысяч доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX встретили заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, с председателями представительства ЮНИСЕФ и председателем Бюро ВОЗ в Украине.

Они отметили, что еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня.

С самолета вакцины отгрузили в спецрефрижераторы.

https://tsn.ua/ru/exclusive/v-ukrainu-p ... 67028.html

Вакцинация Pfizer-BioNTech начнется уже через два дня — 18 апреля.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Во время пресс-коференции в аэропорту "Жуляны", где приземлился самолет с первыми 117 тысячами доз Pfizer-BioNTech, он отметил, что как и планировалось, начнут ее вводить жителям домов престарелых.

https://tsn.ua/ru/exclusive/lyashko-naz ... 67067.html
yanyura
 
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5
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:59

  tumos написав:Очное посещение школы это не только контроль за учебой. Это средство принуждения к учебе. Причем ко благу принуждаемого. Лень человеческая никуда не делась. Дистанционка потакает этой лени. Я высказываю свое мнение о замене посещения школы на дистанционное обучение.

Ребенок прекрасно учится онлайн, хорошо организован процесс обучения, с четкими уроками и контролем выполнения домашних заданий со стороны школы. Единственный минус, это социализация в школьном коллективе.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:17

Прилетела Пфайзер. Ну все, спасение пришло. Кто же эти счастливчики, кто ее получит? :?
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

_hunter написав:
  Binimovich написав:А вы знаете , что нельзя войти в программу Дія без Bank ID клиента?

Помните, я спрашивал вас, как зарегиться на вакцинацию? Так вот, без Bank ID - ниц, не получится это сделать.

Старший Брат следит за тобой...

По ID-карте, вроде, можно. Но я недоумеваю по-поводу недоумения: а как еще подтвердить в Діе что Binimovich -- действительно Binimovich? -- "мамой клянусь, э!"?
Простую регистрацию по паспорту слабо было придумать?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Faceless написав:
  Binimovich написав:А вы знаете , что нельзя войти в программу Дія без Bank ID клиента?

Помните, я спрашивал вас, как зарегиться на вакцинацию? Так вот, без Bank ID - ниц, не получится это сделать.

Старший Брат следит за тобой...

То, что там аутентификация через БанкИд, никак не говорит, что кто-то за кем то следит больше нужного - вы ж не думали, что вы в Дие могли бы зарегится анонимно?
Если переживаете, что через БанкИд о вас соберут лишнюю инфу - то это излишне, о счетах в БанкИд не передается ровным счетом ничего
Мое недоумение связано с тем, что для того, чтобы войти в Дію, надо быть клиентом банка. Нельзя было как-то эту задачу идентификации человека решить через паспортные данные только?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:22

  _Mykola_ написав:Ребенок прекрасно учится онлайн, хорошо организован процесс обучения, с четкими уроками и контролем выполнения домашних заданий со стороны школы. Единственный минус, это социализация в школьном коллективе.

Я говорил об общем правиле. В правилах бывают исключения. Допускаю, что найдется часть детей, которые могут получить достойное образование через такую форму обучения.
PS
Как Вы думаете в какой способ обучают своих детей английская аристократия; лица, владеющие значительными состояниями ? Через дистанционку как основной вид обучения ?
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 16 кві, 2021 12:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:25

  _Mykola_ написав:ЗЫ. Не даю взятки, паркуюсь по правилам, + с учетом удобства для пешеходов и проезда для других водителей, детей учу тому же. Поощеряю чтение детьми книжек, на развивающие и обучающие деньги всегда нахожу.... Что я делаю не так? :roll:


Все так.
Но ИМХО это Вы просто исключение из более общего правила :?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:29

  Binimovich написав:Мое недоумение связано с тем, что для того, чтобы войти в Дію, надо быть клиентом банка. Нельзя было как-то эту задачу идентификации человека решить через паспортные данные только?

Что мешает за 5 мин бесплатно оформить себе ЭЦП?
https://acskidd.gov.ua/

Банк не нужен + можно ходить на некоторые государственные сервисы, типа пенсионного или налоговой + перегенерировать раз в 2 года без физического посещения центра.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:30

  Binimovich написав:
_hunter написав:
  Binimovich написав:А вы знаете , что нельзя войти в программу Дія без Bank ID клиента?

Помните, я спрашивал вас, как зарегиться на вакцинацию? Так вот, без Bank ID - ниц, не получится это сделать.

Старший Брат следит за тобой...

По ID-карте, вроде, можно. Но я недоумеваю по-поводу недоумения: а как еще подтвердить в Діе что Binimovich -- действительно Binimovich? -- "мамой клянусь, э!"?
Простую регистрацию по паспорту слабо было придумать?

Я же писал про паспорт (согласен: позже прочитал -- еще не сделали).
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