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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3152315331543155

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:33

  Binimovich написав:
Faceless написав:
  Binimovich написав:А вы знаете , что нельзя войти в программу Дія без Bank ID клиента?

Помните, я спрашивал вас, как зарегиться на вакцинацию? Так вот, без Bank ID - ниц, не получится это сделать.

Старший Брат следит за тобой...

То, что там аутентификация через БанкИд, никак не говорит, что кто-то за кем то следит больше нужного - вы ж не думали, что вы в Дие могли бы зарегится анонимно?
Если переживаете, что через БанкИд о вас соберут лишнюю инфу - то это излишне, о счетах в БанкИд не передается ровным счетом ничего
Мое недоумение связано с тем, что для того, чтобы войти в Дію, надо быть клиентом банка. Нельзя было как-то эту задачу идентификации человека решить через паспортные данные только?

Целевая аудитория: модный-клевый-молодежный чуваг со смартфоном. Не уверен, что "надо быть клиентом банка" для "него" проблема...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Как теперь "вызвать чувство тревоги",

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Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:54

  Binimovich написав:
Faceless написав:
  Binimovich написав:А вы знаете , что нельзя войти в программу Дія без Bank ID клиента?

Помните, я спрашивал вас, как зарегиться на вакцинацию? Так вот, без Bank ID - ниц, не получится это сделать.

Старший Брат следит за тобой...

То, что там аутентификация через БанкИд, никак не говорит, что кто-то за кем то следит больше нужного - вы ж не думали, что вы в Дие могли бы зарегится анонимно?
Если переживаете, что через БанкИд о вас соберут лишнюю инфу - то это излишне, о счетах в БанкИд не передается ровным счетом ничего
Мое недоумение связано с тем, что для того, чтобы войти в Дію, надо быть клиентом банка. Нельзя было как-то эту задачу идентификации человека решить через паспортные данные только?

Банк Ид уменьшает количество ошибок при ручном вводе. Идентификация будет точной, деньги выделят на одного пациента, а не на 1000 если играть с цифрами паспорта вводимого вручную.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:06

  Binimovich написав:А вы знаете , что нельзя войти в программу Дія без Bank ID клиента?

Помните, я спрашивал вас, как зарегиться на вакцинацию? Так вот, без Bank ID - ниц, не получится это сделать.


Нет счета в банке?
То есть либо нет денег, либо работаешь за грязный кэш?

Такие граждане зачем нам нужны вообще? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:07

  ЛАД написав:Рады - не рады, то таке. Но контроль за детьми всегда был и, думаю, всегда будет. Жесткость контроля может быть разная.
А Вы считаете, этого не надо?


Не, я считаю, что я не тот человек, которому выдано право контролировать кого-то кроме себя самого :?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:09

  vetka написав:Прилетела Пфайзер. Ну все, спасение пришло. Кто же эти счастливчики, кто ее получит? :?

Зекаманда)))
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

_Mykola_ написав:
  Binimovich написав:Мое недоумение связано с тем, что для того, чтобы войти в Дію, надо быть клиентом банка. Нельзя было как-то эту задачу идентификации человека решить через паспортные данные только?

Что мешает за 5 мин бесплатно оформить себе ЭЦП?
https://acskidd.gov.ua/

Банк не нужен + можно ходить на некоторые государственные сервисы, типа пенсионного или налоговой + перегенерировать раз в 2 года без физического посещения центра.
Через них можно встать в очередь на вакцинацию ?
Binimovich
 
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