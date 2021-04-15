Binimovich написав:А вы знаете , что нельзя войти в программу Дія без Bank ID клиента?
Помните, я спрашивал вас, как зарегиться на вакцинацию? Так вот, без Bank ID - ниц, не получится это сделать.
Старший Брат следит за тобой...
То, что там аутентификация через БанкИд, никак не говорит, что кто-то за кем то следит больше нужного - вы ж не думали, что вы в Дие могли бы зарегится анонимно? Если переживаете, что через БанкИд о вас соберут лишнюю инфу - то это излишне, о счетах в БанкИд не передается ровным счетом ничего
Мое недоумение связано с тем, что для того, чтобы войти в Дію, надо быть клиентом банка. Нельзя было как-то эту задачу идентификации человека решить через паспортные данные только?
Целевая аудитория: модный-клевый-молодежный чуваг со смартфоном. Не уверен, что "надо быть клиентом банка" для "него" проблема...
Binimovich написав:А вы знаете , что нельзя войти в программу Дія без Bank ID клиента?
Помните, я спрашивал вас, как зарегиться на вакцинацию? Так вот, без Bank ID - ниц, не получится это сделать.
Старший Брат следит за тобой...
То, что там аутентификация через БанкИд, никак не говорит, что кто-то за кем то следит больше нужного - вы ж не думали, что вы в Дие могли бы зарегится анонимно? Если переживаете, что через БанкИд о вас соберут лишнюю инфу - то это излишне, о счетах в БанкИд не передается ровным счетом ничего
Мое недоумение связано с тем, что для того, чтобы войти в Дію, надо быть клиентом банка. Нельзя было как-то эту задачу идентификации человека решить через паспортные данные только?
Банк Ид уменьшает количество ошибок при ручном вводе. Идентификация будет точной, деньги выделят на одного пациента, а не на 1000 если играть с цифрами паспорта вводимого вручную.