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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3154315531563157>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:43

  stm написав:
  Starikan написав:
  ЛАД написав:Starikan
Как дети?
Выздоровели?
В общем, все показатели нормализовались, кашель почти ушел, немного гуляют, постепенно "выходят" из дексаметазона, но врачи настаивают (и не только лечащий, но и знакомые врачи-терапевты) на продолжение антибиотиков еще дней на 5 (итого 10). Мы же не в Израиле :wink:
Назначение дексамитазона было по телефону без предварительной сдачи хоть каких анализов крови, КТ? Вопросов больше не имею, мы действительно не в Израиле...

Я уже всё об этом подробно писал, закончим дискуссию.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

_hunter написав:
  Binimovich написав:
_Mykola_ написав:[quote="5211764:Binimovich"]Мое недоумение связано с тем, что для того, чтобы войти в Дію, надо быть клиентом банка. Нельзя было как-то эту задачу идентификации человека решить через паспортные данные только?

Что мешает за 5 мин бесплатно оформить себе ЭЦП?
https://acskidd.gov.ua/
Через них можно встать в очередь на вакцинацию ?

Через них можно за 5 мин бесплатно оформить себе ЭЦП.
А в Дию можно зайти через ЭЦП в том числе...[/quote]Еще раз повторю : нельзя! только через Bank ID.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:48

  Binimovich написав:
_hunter написав:
  Binimovich написав:Мое недоумение связано с тем, что для того, чтобы войти в Дію, надо быть клиентом банка. Нельзя было как-то эту задачу идентификации человека решить через паспортные данные только?

Целевая аудитория: модный-клевый-молодежный чуваг со смартфоном. Не уверен, что "надо быть клиентом банка" для "него" проблема...
Я поднял этот вопрос в контексте регистрации на вакцинацию . А это не только аудитория модного клевого чувака со смартфоном.

А бабушки и дедушки без смартфона -- для записи могут позвонить по-старинке со своего проводного телефона (или городского таксафона):
Чтобы получить услугу через Национальный контакт-центр Минздрава, следует позвонить по номеру 0 800 60 20 19. Далее назвать оператору свои данные (необходимо указать РНУКН или серию и номер паспорта).

Потом выбираете место, в котором хотите вакцинироваться, и ожидаете сообщения о приглашении на вакцинацию.

Если и этот вариант по каким-либо причинам не подходит -- традиционный способ "отстоять очередь в СОБЕЗ с 4-х утра" тоже должен быть доступен, но лень проверять/искать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:50

  justit написав:
  Starikan написав: я уже давно и постоянно принимаю аспирин-кардио, и его часто назначают при ковиде.
А Кардиомагнил хуже? Ваше мнение?
Спрашиваю, ибо мне его врач рекомендовал.

Я уже плохо помню, было давно, но с кардиомагнилом возникли какие-то сомнения, связанные с производителем. И врач, который долгое время "курировал" нас с женой, посоветовал перейти на аспирин, а магний принимать при необходимости отдельно.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:51

  Binimovich написав:
_hunter написав:
  Binimovich написав:Через них можно встать в очередь на вакцинацию ?

Через них можно за 5 мин бесплатно оформить себе ЭЦП. :lol:
А в Дию можно зайти через ЭЦП в том числе...
Еще раз повторю : нельзя! только через Bank ID.

В "портал" можно :lol:
-- а через него тоже можно записаться:
Чтобы попасть в список ожидания на вакцинацию от COVID-19, нужно зайти на портал «Дія» с помощью КЭП или BankID. Потом следует перейти в раздел «Запись в список ожидания вакцинации от COVID-19».
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:58

  _hunter написав:Чтобы попасть в список ожидания на вакцинацию от COVID-19, нужно зайти на портал «Дія» с помощью КЭП или BankID. Потом следует перейти в раздел «Запись в список ожидания вакцинации от COVID-19».
[/quote]

Далась вам эта бесполезная "Дія", с ней будете ждать, пока рак на горе свистнет.
Хотя я тоже там записан. Но уже почти месяц назад укололся.
Только вот может поторопился - может с Пфайзером тоже такой цирк будет, как с Ковишилдом?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Binimovich написав:Мое недоумение связано с тем, что для того, чтобы войти в Дію, надо быть клиентом банка. Нельзя было как-то эту задачу идентификации человека решить через паспортные данные только?

Просто ввести паспортные данные - еще не аутентификация. Если бы была единая база с возможностью аутентификации гражданина, например, по отпечатку + паспортные данные (хотя и тут есть исключения, есть очень малый процент людей без отпечатков) - еще куда ни шло, а так - пока никак не ограничится паспортом. И сам по себе ид-паспорт этот вопрос на самом деле не решает (да, была анонсирована идея аутентификации по ид паспорту через NFC - имхо, это бред)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

_hunter написав:
  Binimovich написав:
_hunter написав:[quote="5211764:Binimovich"]Мое недоумение связано с тем, что для того, чтобы войти в Дію, надо быть клиентом банка. Нельзя было как-то эту задачу идентификации человека решить через паспортные данные только?

Целевая аудитория: модный-клевый-молодежный чуваг со смартфоном. Не уверен, что "надо быть клиентом банка" для "него" проблема...
Я поднял этот вопрос в контексте регистрации на вакцинацию . А это не только аудитория модного клевого чувака со смартфоном.

А бабушки и дедушки без смартфона -- для записи могут позвонить по-старинке со своего проводного телефона (или городского таксафона):
Чтобы получить услугу через Национальный контакт-центр Минздрава, следует позвонить по номеру 0 800 60 20 19. Далее назвать оператору свои данные (необходимо указать РНУКН или серию и номер паспорта).

Потом выбираете место, в котором хотите вакцинироваться, и ожидаете сообщения о приглашении на вакцинацию.

Если и этот вариант по каким-либо причинам не подходит -- традиционный способ "отстоять очередь в СОБЕЗ с 4-х утра" тоже должен быть доступен, но лень проверять/искать...[/quote]Спасибо, буду таким способом пробовать.

Другой вопрос, когда моя очередь подойдет, в виду усиления новых случаев зараженных по всему миру, особенно в Индии, Бразилии и Европе...

Вопрос всем : заметили, как опять в рост пошли новые случаи во всем мире?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:14

  Binimovich написав:Вот сотрудник Министерства Правды уже тут как тут.


Куда мне до него.
Я выразил мысль того, кто утвердил реализацию входа в Дию :D

Я вот не знаю, но мне удобно по Банк ИД.
По паспорту нет возможности?
А я и не представляю, как это по паспорту?
Развернуть паспорт и камерой сматрфона его сканировать, и, потом это фото передается куда-то на сервер Дии?
Это же еще зашкваристей получится.
А вводить вручную номер - это "привет ошибки"
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:16

  Binimovich написав:

Вопрос всем : заметили, как опять в рост пошли новые случаи во всем мире?

Я заметил Вашу обеспокоенность тотальной слежкой в мире, позвонил по проводному телефону куда следует, за Вами уже выехали.

P.S. Вопрос лично Вам, а Вы заметили , что ЦИКЛИЧНОСТЬ роста и спада эпидемии, она не системная в маштабах всего земного шарика, а локальная в разных странах в разное время?
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