В общем, все показатели нормализовались, кашель почти ушел, немного гуляют, постепенно "выходят" из дексаметазона, но врачи настаивают (и не только лечащий, но и знакомые врачи-терапевты) на продолжение антибиотиков еще дней на 5 (итого 10). Мы же не в Израиле
Назначение дексамитазона было по телефону без предварительной сдачи хоть каких анализов крови, КТ? Вопросов больше не имею, мы действительно не в Израиле...
Я уже всё об этом подробно писал, закончим дискуссию.
_Mykola_ написав:[quote="5211764:Binimovich"]Мое недоумение связано с тем, что для того, чтобы войти в Дію, надо быть клиентом банка. Нельзя было как-то эту задачу идентификации человека решить через паспортные данные только?
Starikan написав: я уже давно и постоянно принимаю аспирин-кардио, и его часто назначают при ковиде.
А Кардиомагнил хуже? Ваше мнение? Спрашиваю, ибо мне его врач рекомендовал.
Я уже плохо помню, было давно, но с кардиомагнилом возникли какие-то сомнения, связанные с производителем. И врач, который долгое время "курировал" нас с женой, посоветовал перейти на аспирин, а магний принимать при необходимости отдельно.
_hunter написав:Чтобы попасть в список ожидания на вакцинацию от COVID-19, нужно зайти на портал «Дія» с помощью КЭП или BankID. Потом следует перейти в раздел «Запись в список ожидания вакцинации от COVID-19».
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Далась вам эта бесполезная "Дія", с ней будете ждать, пока рак на горе свистнет. Хотя я тоже там записан. Но уже почти месяц назад укололся. Только вот может поторопился - может с Пфайзером тоже такой цирк будет, как с Ковишилдом?
Binimovich написав:Мое недоумение связано с тем, что для того, чтобы войти в Дію, надо быть клиентом банка. Нельзя было как-то эту задачу идентификации человека решить через паспортные данные только?
Просто ввести паспортные данные - еще не аутентификация. Если бы была единая база с возможностью аутентификации гражданина, например, по отпечатку + паспортные данные (хотя и тут есть исключения, есть очень малый процент людей без отпечатков) - еще куда ни шло, а так - пока никак не ограничится паспортом. И сам по себе ид-паспорт этот вопрос на самом деле не решает (да, была анонсирована идея аутентификации по ид паспорту через NFC - имхо, это бред)
_hunter написав:[quote="5211764:Binimovich"]Мое недоумение связано с тем, что для того, чтобы войти в Дію, надо быть клиентом банка. Нельзя было как-то эту задачу идентификации человека решить через паспортные данные только?
Целевая аудитория: модный-клевый-молодежный чуваг со смартфоном. Не уверен, что "надо быть клиентом банка" для "него" проблема...
Я поднял этот вопрос в контексте регистрации на вакцинацию . А это не только аудитория модного клевого чувака со смартфоном.
А бабушки и дедушки без смартфона -- для записи могут позвонить по-старинке со своего проводного телефона (или городского таксафона):
Чтобы получить услугу через Национальный контакт-центр Минздрава, следует позвонить по номеру 0 800 60 20 19. Далее назвать оператору свои данные (необходимо указать РНУКН или серию и номер паспорта).
Потом выбираете место, в котором хотите вакцинироваться, и ожидаете сообщения о приглашении на вакцинацию.
Если и этот вариант по каким-либо причинам не подходит -- традиционный способ "отстоять очередь в СОБЕЗ с 4-х утра" тоже должен быть доступен, но лень проверять/искать...[/quote]Спасибо, буду таким способом пробовать.
Другой вопрос, когда моя очередь подойдет, в виду усиления новых случаев зараженных по всему миру, особенно в Индии, Бразилии и Европе...
Вопрос всем : заметили, как опять в рост пошли новые случаи во всем мире?
Binimovich написав:Вот сотрудник Министерства Правды уже тут как тут.
Куда мне до него. Я выразил мысль того, кто утвердил реализацию входа в Дию
Я вот не знаю, но мне удобно по Банк ИД. По паспорту нет возможности? А я и не представляю, как это по паспорту? Развернуть паспорт и камерой сматрфона его сканировать, и, потом это фото передается куда-то на сервер Дии? Это же еще зашкваристей получится. А вводить вручную номер - это "привет ошибки"