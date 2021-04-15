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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:27
justit написав: ЛАД написав:
Рады - не рады, то таке. Но контроль за детьми всегда был и, думаю, всегда будет. Жесткость контроля может быть разная.
А Вы считаете, этого не надо?
Не, я считаю, что я не тот человек, которому выдано право контролировать кого-то кроме себя самого
Собственного ребёнка тоже?
У Вас нет детей или Вы их совсем не контролируете?
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:32
montagvide написав:
......
а Вы заметили , что ЦИКЛИЧНОСТЬ роста и спада эпидемии, она не системная в маштабах всего земного шарика, а локальная в разных странах в разное время?
Ну и?
Вывод?
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Сер 14 кві, 2021 21:22
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