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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3154315531563157

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:27

  justit написав:
  ЛАД написав:Рады - не рады, то таке. Но контроль за детьми всегда был и, думаю, всегда будет. Жесткость контроля может быть разная.
А Вы считаете, этого не надо?


Не, я считаю, что я не тот человек, которому выдано право контролировать кого-то кроме себя самого :?

Собственного ребёнка тоже?
У Вас нет детей или Вы их совсем не контролируете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:32

  montagvide написав:......
а Вы заметили , что ЦИКЛИЧНОСТЬ роста и спада эпидемии, она не системная в маштабах всего земного шарика, а локальная в разных странах в разное время?

Ну и?
Вывод?
ЛАД
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Повідомлень: 18800
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5
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