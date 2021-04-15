Собственного ребёнка тоже?
У Вас нет детей или Вы их совсем не контролируете?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:27
Собственного ребёнка тоже?
У Вас нет детей или Вы их совсем не контролируете?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:32
Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:17
Недавно здесь утверждалось, что Израиль спасла от ковида чудотворная вакцинация. Ок. Почему тогда в Южной Африке с ее опасным и заразным штаммом число заболевших снизилось с более 20 тыс/сутки (16 января 2021) до 1,37 тыс/сутки (16 апреля 2021)?
Население Южной Африки 59,3 млн. Вакцинировано примерно 0,5% населения.
Новий мутований штам коронавірусу виявили у Південно-Африканській Республіці наприкінці 2020 року. За оцінками науковців, він поширюється суттєво швидше, ніж більшість інших відомих різновидів, легше проникає і міцніше тримається в клітинах людини, є ще більш небезпечним для літніх людей і людей з хронічними захворюваннями.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Нет, не заметил. Сильно влияет уровень вакцинации на рост новых случаев. Вот, например, в Израиле пошло на спад с повышением доли вакцинированых граждан.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Обошел я вашу Дию, позвонив по номеру и сказав только паспортные данные.
Квест пройден!
Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Они с 26 марта на локдауне. И на днях продлили его до конца апреля. Видимо не очень веря в коллективный иммунитет, на который очевидно намекаете вы.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:00
Уже давно. Стоит только произнести вслух дома (не по телефону!) фразу "А не поехать ли мне покупаться на Флориду?" и открыть комп, первая реклама, которая выскочит будет отелей на Флориде, авиабилетов до Майами, плавки, солнцезащитные очки, кремы и т.п.
Но молодцы, что пока женам о любовницах не стучат. Мужская солидарность - интеллект мужского рода. А ФБР, ЦРУ и IRS пусть стучат сколько хотят. Мы законопослушные и нам скрывать нечего.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:07
Откуда возьмется коллективный иммунитет, если за все время заболевших 1,56 млн.?
Как мог повлиять локдаун с 26 марта, если уже 18 февраля число заболевших было 2,3тыс./сутки, то есть за месяц уменьшилось почти в 10 раз?
Другие версии есть?
П.С. Моя версия - не такий страшний той штам, як його малюють.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:18
Не переживай. Всё примерно одинаковое. Русская брага - отстой, там пропиты мозги и руки растут из жёпы, а остальное все нормальное и практически одинаковое. Все эти драматические случаи с разными вакцинами - примитивная конкурентная борьба, топят друг друга. Там корпорация корпорации волк. Просто смешно за этим наблюдать. Успокойтесь. И только не русским г. Пусть они сами им. Может самоочистят планету от своей русской мерзости.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
рядовым сотрудникам Укрсиббанка сегодня предлагали на добровольной основе вакцинироваться, большинство сказали - мы еще подумаем .
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