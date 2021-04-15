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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3155315631573158>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:27

  justit написав:
  ЛАД написав:Рады - не рады, то таке. Но контроль за детьми всегда был и, думаю, всегда будет. Жесткость контроля может быть разная.
А Вы считаете, этого не надо?


Не, я считаю, что я не тот человек, которому выдано право контролировать кого-то кроме себя самого :?

Собственного ребёнка тоже?
У Вас нет детей или Вы их совсем не контролируете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:32

  montagvide написав:......
а Вы заметили , что ЦИКЛИЧНОСТЬ роста и спада эпидемии, она не системная в маштабах всего земного шарика, а локальная в разных странах в разное время?

Ну и?
Вывод?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:17

Недавно здесь утверждалось, что Израиль спасла от ковида чудотворная вакцинация. Ок. Почему тогда в Южной Африке с ее опасным и заразным штаммом число заболевших снизилось с более 20 тыс/сутки (16 января 2021) до 1,37 тыс/сутки (16 апреля 2021)?
https://www.worldometers.info/coronavir ... th-africa/
Население Южной Африки 59,3 млн. Вакцинировано примерно 0,5% населения.

Новий мутований штам коронавірусу виявили у Південно-Африканській Республіці наприкінці 2020 року. За оцінками науковців, він поширюється суттєво швидше, ніж більшість інших відомих різновидів, легше проникає і міцніше тримається в клітинах людини, є ще більш небезпечним для літніх людей і людей з хронічними захворюваннями.
https://zaxid.net/pivdennoafrikanskiy_s ... r_n1517195
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

montagvide написав:
  Binimovich написав:

Вопрос всем : заметили, как опять в рост пошли новые случаи во всем мире?

Я заметил Вашу обеспокоенность тотальной слежкой в мире, позвонил по проводному телефону куда следует, за Вами уже выехали.

P.S. Вопрос лично Вам, а Вы заметили , что ЦИКЛИЧНОСТЬ роста и спада эпидемии, она не системная в маштабах всего земного шарика, а локальная в разных странах в разное время?
Нет, не заметил. Сильно влияет уровень вакцинации на рост новых случаев. Вот, например, в Израиле пошло на спад с повышением доли вакцинированых граждан.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

montagvide написав:
  Binimovich написав:

Вопрос всем : заметили, как опять в рост пошли новые случаи во всем мире?

Я заметил Вашу обеспокоенность тотальной слежкой в мире, позвонил по проводному телефону куда следует, за Вами уже выехали.

P.S. Вопрос лично Вам, а Вы заметили , что ЦИКЛИЧНОСТЬ роста и спада эпидемии, она не системная в маштабах всего земного шарика, а локальная в разных странах в разное время?
Обошел я вашу Дию, позвонив по номеру и сказав только паспортные данные.

Квест пройден!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Почему тогда в Южной Африке с ее опасным и заразным штаммом число заболевших снизилось с более 20 тыс/сутки (16 января 2021) до 1,37 тыс/сутки (16 апреля 2021)?

Они с 26 марта на локдауне. И на днях продлили его до конца апреля. Видимо не очень веря в коллективный иммунитет, на который очевидно намекаете вы.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:00

  Binimovich написав:Фэйслесс, я ж говорил, что Старший Брат следит за нами..
Вот сотрудник Министерства Правды уже тут как тут.


Уже давно. Стоит только произнести вслух дома (не по телефону!) фразу "А не поехать ли мне покупаться на Флориду?" и открыть комп, первая реклама, которая выскочит будет отелей на Флориде, авиабилетов до Майами, плавки, солнцезащитные очки, кремы и т.п.
Но молодцы, что пока женам о любовницах не стучат. Мужская солидарность - интеллект мужского рода. А ФБР, ЦРУ и IRS пусть стучат сколько хотят. Мы законопослушные и нам скрывать нечего.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:07

  Hotab написав:
  fler написав:Почему тогда в Южной Африке с ее опасным и заразным штаммом число заболевших снизилось с более 20 тыс/сутки (16 января 2021) до 1,37 тыс/сутки (16 апреля 2021)?

Они с 26 марта на локдауне. И на днях продлили его до конца апреля. Видимо не очень веря в коллективный иммунитет, на который очевидно намекаете вы.


Откуда возьмется коллективный иммунитет, если за все время заболевших 1,56 млн.?
Как мог повлиять локдаун с 26 марта, если уже 18 февраля число заболевших было 2,3тыс./сутки, то есть за месяц уменьшилось почти в 10 раз?
Другие версии есть? :roll:
П.С. Моя версия - не такий страшний той штам, як його малюють.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:18

  kluychkooleg написав: Но уже почти месяц назад укололся.
Только вот может поторопился - может с Пфайзером тоже такой цирк будет, как с Ковишилдом?


Не переживай. Всё примерно одинаковое. Русская брага - отстой, там пропиты мозги и руки растут из жёпы, а остальное все нормальное и практически одинаковое. Все эти драматические случаи с разными вакцинами - примитивная конкурентная борьба, топят друг друга. Там корпорация корпорации волк. Просто смешно за этим наблюдать. Успокойтесь. И только не русским г. Пусть они сами им. Может самоочистят планету от своей русской мерзости. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

рядовым сотрудникам Укрсиббанка сегодня предлагали на добровольной основе вакцинироваться, большинство сказали - мы еще подумаем .
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