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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:30
ЛАД написав:
Собственного ребёнка тоже?
У Вас нет детей или Вы их совсем не контролируете?
Никого не контролирую.
могу рекомендовать.
но все равно человек выбирает свой путь.
Какой выбрал - тем и идет.
Дите взрослое уже, и путь выбрало не тот, которым я шел.
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justit
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:31
fler написав:
П.С. Моя версия - не такий страшний той штам, як його малюють.
Моя версія - влітку епідемія ковіду має схильність до зменшення інтенсивності.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:32
yama написав:
рядовым сотрудникам Укрсиббанка сегодня предлагали на добровольной основе вакцинироваться, большинство сказали - мы еще подумаем .
Почему не берете пример с Израиля и евреев?
Они знают наверняка.
Посвящены.
В Америке тоже так. Там где живут евреи, там уже вакцинированы все. А там где простые ковбои-буйволопасы, там пипл нажимает на уиски и рассказывает страсти о том, что от вакцины х. на лбу вырастет.
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Libo
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:33
Подтверждаю.
Libo написав: Binimovich написав:
Фэйслесс, я ж говорил, что Старший Брат следит за нами..
Вот сотрудник Министерства Правды уже тут как тут.
Уже давно. Стоит только произнести вслух дома (не по телефону!) фразу "А не поехать ли мне покупаться на Флориду?" и открыть комп, первая реклама, которая выскочит будет отелей на Флориде, авиабилетов до Майами, плавки, солнцезащитные очки, кремы и т.п.
Но предположу, что "по голосу" это не работает.
Скорей всего, человек произнеся "А не поехать ли мне покупаться на Флориду?" через некоторое время открывает лаптоп и гуглит про Флориду.
Однако он этого не помнит, ибо есть что-то, что затирает эти действия.
Или кто-то
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:36
Libo написав:
В Америке тоже так. Там где живут евреи, там уже вакцинированы все. А там где простые ковбои-буйволопасы, там пипл нажимает на уиски и рассказывает страсти о том, что от вакцины х. на лбу вырастет.
Даже в Вильямсбурге все привились?
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:38
justit написав: ЛАД написав:
Собственного ребёнка тоже?
У Вас нет детей или Вы их совсем не контролируете?
Никого не контролирую.
могу рекомендовать.
но все равно человек выбирает свой путь.
Какой выбрал - тем и идет. Дите взрослое уже
, и путь выбрало не тот, которым я шел.
C`est la Vie
Понятно. Согласен.
А когда дитё было маленьким?
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ЛАД
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:43
justit написав:
Подтверждаю.
Libo написав:
Уже давно. Стоит только произнести вслух дома (не по телефону!) фразу "А не поехать ли мне покупаться на Флориду?" и открыть комп, первая реклама, которая выскочит будет отелей на Флориде, авиабилетов до Майами, плавки, солнцезащитные очки, кремы и т.п.
Но предположу, что "по голосу" это не работает.
Скорей всего, человек произнеся "А не поехать ли мне покупаться на Флориду?" через некоторое время открывает лаптоп и гуглит про Флориду.
Однако он этого не помнит, ибо есть что-то, что затирает эти действия.
Или кто-то
В том то и дело, что специально проверялось даже без включения каких-либо гаджетов и компов.
Снимает устную информацию.
Всё помнит и анализирует. Если тебе понравится на Флориде, он потом в аналогичных обстоятельстах сам тебе напомнит, а не поехать ли тебе на Флориду оттянуться, как в прошлый раз, тебе же тогда понравилось ...
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:48
ЗЫ Кстати, местнахождение Усамы бин Ладена вычислил искусственный интеллект. Это было официально признано.
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Libo
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:51
fler написав:
если уже 18 февраля число заболевших было 2,3тыс./сутки, то есть за месяц уменьшилось почти в 10 раз?
Не было случаем у них перед мартовским ещё одного локдауна? Потому что если 26 марта это первый за крайние 4 месяца, то логика его ввода сложно объяснимая. Идёт энергичный спад и без локдаунов,и тут 26 марта вводят зачем-то 2-недельный локдаун, и не выходят из него , а продлевают. Зачем, если само все нормализовалось.
З.Ы. Задал этот вопрос знакомой ЮАРовке. Не видит пока.
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