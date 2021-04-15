Никого не контролирую.
могу рекомендовать.
но все равно человек выбирает свой путь.
Какой выбрал - тем и идет.
Дите взрослое уже, и путь выбрало не тот, которым я шел.
C`est la Vie
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:30
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:32
Почему не берете пример с Израиля и евреев? Они знают наверняка. Посвящены.
В Америке тоже так. Там где живут евреи, там уже вакцинированы все. А там где простые ковбои-буйволопасы, там пипл нажимает на уиски и рассказывает страсти о том, что от вакцины х. на лбу вырастет.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:33
Подтверждаю.
Но предположу, что "по голосу" это не работает.
Скорей всего, человек произнеся "А не поехать ли мне покупаться на Флориду?" через некоторое время открывает лаптоп и гуглит про Флориду.
Однако он этого не помнит, ибо есть что-то, что затирает эти действия.
Или кто-то
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:36
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:38
Понятно. Согласен.
А когда дитё было маленьким?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:43
В том то и дело, что специально проверялось даже без включения каких-либо гаджетов и компов.
Снимает устную информацию.
Всё помнит и анализирует. Если тебе понравится на Флориде, он потом в аналогичных обстоятельстах сам тебе напомнит, а не поехать ли тебе на Флориду оттянуться, как в прошлый раз, тебе же тогда понравилось ...
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:48
ЗЫ Кстати, местнахождение Усамы бин Ладена вычислил искусственный интеллект. Это было официально признано.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не было случаем у них перед мартовским ещё одного локдауна? Потому что если 26 марта это первый за крайние 4 месяца, то логика его ввода сложно объяснимая. Идёт энергичный спад и без локдаунов,и тут 26 марта вводят зачем-то 2-недельный локдаун, и не выходят из него , а продлевают. Зачем, если само все нормализовалось.
З.Ы. Задал этот вопрос знакомой ЮАРовке. Не видит пока.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:16
Скажем так: не такой страшный для тех, кто проскочил этот пик, который наблюдался во многих странах (в Штатах зимне-весеннего пика не было, но заболеваемость еще на достаточно высоком уровне).
Мы сейчас, похоже, на самом начале спада после пика, примерно, как Франция.
Германия еще не достигла максимума.
Италия на середине спада.
Во многих странах (Израиль, Великобритания, Ю.Африке и др) пик пройден. Возможно, просто потому, что начался раньше
Интересно знать, что думают по этому поводу специалисты - с чем связаны эти пики и главное - быстрый спад после них и роль вакцинации. Видимо, вирус действует избирательно на людей, по какой-то причине наиболее чувствительных к данному штамму, затем эта возможность для него исчерпывается, он мутирует, и цикл повторяется.
Примечательно также, что весенний пик 2020 ("дикий" штамм) дал во многих странах, в том числе и у нас, намного (чуть ли не на порядки) меньшую заболеваемость, чем осенний 2020 и весенний 2021, но почти такую же смертность, особенно в Европе (вспомним панику в Италии). Видимо, он выкосил в основном глубоких стариков, но при этом был намного менее заразен. Сейчас могут заболеть (с симптомами) практически все, пример - мои сыновья и их жены, которые были достаточно осторожны, носили маски, работали удаленно и т.п.
Вся эта демагогия - результат просмотра графиков ворлдометра.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 16 кві, 2021 18:26, всього редагувалось 2 разів.
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