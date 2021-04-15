Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:16

fler написав: Откуда возьмется коллективный иммунитет, если за все время заболевших 1,56 млн.?

Как мог повлиять локдаун с 26 марта, если уже 18 февраля число заболевших было 2,3тыс./сутки, то есть за месяц уменьшилось почти в 10 раз?

Другие версии есть?

П.С. Моя версия - не такий страшний той штам, як його малюють. Откуда возьмется коллективный иммунитет, если за все время заболевших 1,56 млн.?Как мог повлиять локдаун с 26 марта, если уже 18 февраля число заболевших было 2,3тыс./сутки, то есть за месяц уменьшилось почти в 10 раз?Другие версии есть?П.С. Моя версия - не такий страшний той штам, як його малюють.

Скажем так: не такой страшный для тех, кто проскочил этот пик, который наблюдался во многих странах (в Штатах зимне-весеннего пика не было, но заболеваемость еще на достаточно высоком уровне).Мы сейчас, похоже, на самом начале спада после пика, примерно, как Франция.Германия еще не достигла максимума.Италия на середине спада.Во многих странах (Израиль, Великобритания, Ю.Африке и др) пик пройден. Возможно, просто потому, что начался раньшеИнтересно знать, что думают по этому поводу специалисты - с чем связаны эти пики и главное - быстрый спад после них и роль вакцинации. Видимо, вирус действует избирательно на людей, по какой-то причине наиболее чувствительных к данному штамму, затем эта возможность для него исчерпывается, он мутирует, и цикл повторяется.Примечательно также, что весенний пик 2020 ("дикий" штамм) дал во многих странах, в том числе и у нас, намного (чуть ли не на порядки) меньшую заболеваемость, чем осенний 2020 и весенний 2021, но почти такую же смертность, особенно в Европе (вспомним панику в Италии). Видимо, он выкосил в основном глубоких стариков, но при этом был намного менее заразен. Сейчас могут заболеть (с симптомами) практически все, пример - мои сыновья и их жены, которые были достаточно осторожны, носили маски, работали удаленно и т.п.Вся эта демагогия - результат просмотра графиков ворлдометра.