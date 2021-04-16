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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3157315831593160> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 50 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 74 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 155 Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:22 Re: Эпидемия коронавируса в мире Starikan написав: думают по этому поводу специалисты - с чем связаны эти пики и главное - быстрый спад после них думают по этому поводу специалисты - с чем связаны эти пики и главное - быстрый спад после них

Не специалист, но ИМХО:

когда волна интенсивно нарастает, это не остаётся без внимания как СМИ, так и просто людей. Возможно меняются модели поведения в сторону самоизоляции вне зависимости от того, официально объявлен локдаун, или нет. На эти мысли меня наталкивает тот факт,что в моменты пиков опросы показывают гораздо большие %% людей, желающих вакцинироваться. А в моменты затишья снова таких становится меньше.

Как ни крути, но страх, у котором так любит иронизировать наш "городской сумасшедший", меняет поведение людей и вслед за этим способствует затуханию пандемии. Не специалист, но ИМХО:когда волна интенсивно нарастает, это не остаётся без внимания как СМИ, так и просто людей. Возможно меняются модели поведения в сторону самоизоляции вне зависимости от того, официально объявлен локдаун, или нет. На эти мысли меня наталкивает тот факт,что в моменты пиков опросы показывают гораздо большие %% людей, желающих вакцинироваться. А в моменты затишья снова таких становится меньше.Как ни крути, но страх, у котором так любит иронизировать наш "городской сумасшедший", меняет поведение людей и вслед за этим способствует затуханию пандемии. Hotab

Повідомлень: 3611 З нами з: 15.02.09 Подякував: 174 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:51 fler написав: ........

Откуда возьмется коллективный иммунитет, если за все время заболевших 1,56 млн.?

Как мог повлиять локдаун с 26 марта, если уже 18 февраля число заболевших было 2,3тыс./сутки, то есть за месяц уменьшилось почти в 10 раз?

Другие версии есть?

П.С. Моя версия - не такий страшний той штам, як його малюють. ........Откуда возьмется коллективный иммунитет, если за все время заболевших 1,56 млн.?Как мог повлиять локдаун с 26 марта, если уже 18 февраля число заболевших было 2,3тыс./сутки, то есть за месяц уменьшилось почти в 10 раз?Другие версии есть?П.С. Моя версия - не такий страшний той штам, як його малюють.

Прежде чем выдвигать версии, стоило бы ознакомиться с вопросом. А то вспоминается высказывание, что один человек может задать столько вопросов, что и сто умных не ответят.



Весна 2020:

ПРЕТОРИЯ, 1 мая. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика вышла 1 мая из продолжавшегося пять недель общенационального карантина в связи с пандемией нового коронавируса. Карантин сменяется пакетом мер, среди которых - введение по всей стране комендантского часа, он действует с 20:00 до 05:00.

https://tass.ru/obschestvo/8381945/amp



Лето 2020:

на «второй» уровень карантина республика перейдет с 18 августа. В частности, будет снят запрет на продажу алкоголя и табака, откроются спортзалы, парки, пляжи, заповедники, жители смогут перемещаться между провинциями.



Вместе с тем комендантский час с 22:00 до 04:00 остается в силе. Кроме того, жители ЮАР по-прежнему не смогут посещать спортивные мероприятия, собираться группами более 50 человек и выезжать за границу.

https://iz.ru/1048746/2020-08-16/iuar-snimet-bolshinstvo-ogranichenii-iz-za-koronavirusa



Осень 2020:

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Южно-Африканской республики отменило ограничения на въезд для иностранных туристов из всех стран, сообщил в твиттере президент страны Сирил Рамапоса. Туристов будут впускать при наличии отрицательного теста на коронавирус и с условием соблюдения протоколов безопасности.

....

1 октября ЮАР открыла границу для туристов из стран с невысоким уровнем распространения коронавируса.



Президент добавил, что в стране начинается возобновление нормальной работы бизнеса, отменяются все ограничения по часам работы.

https://www.interfax.ru/amp/736781



Декабрь 2020.

Очередное ужесточение. К сожалению, не нашел ссылок с подробностями.



Весна 2021:

Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) продлило режим национального бедствия из-за пандемии COVID-19 до 15 апреля. Об этом сообщил в четверг, 11 марта портал Businesstech со ссылкой на заявление кабинета министров республики для СМИ.



Режим предусматривает комендантский час, обязательное ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, запрет на массовые мероприятия, ограничение по времени на продажу алкоголя и другие.



Ранее режим был введен до 15 марта, однако правительство решило продлить режим национального бедствия еще на месяц.

....

Вторая волна пандемии COVID-19 в ЮАР началась в декабре прошлого года, спустя примерно три месяца после окончания первой.

.....

В конце января вторая волна пошла в ЮАР на спад, и 28 февраля президент страны Сирил Рамапоса заявил об отмене некоторых карантинных мер.

https://iz.ru/1135588/2021-03-11/vlasti-iuar-prodlili-do-15-aprelia-rezhim-natcionalnogo-bedstviia-iz-za-covid-19 Прежде чем выдвигать версии, стоило бы ознакомиться с вопросом. А то вспоминается высказывание, что один человек может задать столько вопросов, что и сто умных не ответят.Очередное ужесточение. К сожалению, не нашел ссылок с подробностями. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 16 кві, 2021 19:28, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 18806 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4747 раз. Подякували: 4403 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:56 Libo написав: ЗЫ Кстати, местнахождение Усамы бин Ладена вычислил искусственный интеллект. Это было официально признано. ЗЫ Кстати, местнахождение Усамы бин Ладена вычислил искусственный интеллект. Это было официально признано.

Не накручуйте. Допомогла відсутність інтелекту. Записи дзвінків з пошуком по ключових словах в певні країни (таке кругом давно). Потім людина переслуховувала запис з певним акцентом в СА, звернула увагу на одну фразу в розмові, приблизно: "Я тут з тим, з ким був в Саудівській Аравії". Далі справа техніки. Пощастило, що зв'язковий був тупий: змінював СІМ-картки в одній Нокії за 10 доларів (тобто не купив окремий телефон). І виїздив для дзвінків у відкрите поле, де його "зняли" (думав, не почують ) Інтелект... Не накручуйте. Допомогла відсутність інтелекту. Записи дзвінків з пошуком по ключових словах в певні країни (таке кругом давно). Потім людина переслуховувала запис з певним акцентом в СА, звернула увагу на одну фразу в розмові, приблизно: "Я тут з тим, з ким був в Саудівській Аравії". Далі справа техніки. Пощастило, що зв'язковий був тупий: змінював СІМ-картки в одній Нокії за 10 доларів (тобто не купив окремий телефон). І виїздив для дзвінків у відкрите поле, де його "зняли" (думав, не почують) Інтелект... centurionus Повідомлень: 1525 З нами з: 07.10.09 Подякував: 313 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:00 lapay написав: fler написав: П.С. Моя версия - не такий страшний той штам, як його малюють. П.С. Моя версия - не такий страшний той штам, як його малюють.

Моя версія - влітку епідемія ковіду має схильність до зменшення інтенсивності. Моя версія - влітку епідемія ковіду має схильність до зменшення інтенсивності.

Вряд ли.

В ЮАР декабрь-январь - разгар лета, а вспышка была.

Причём сильнее первой зимней в июле. Вряд ли.В ЮАР декабрь-январь - разгар лета, а вспышка была.Причём сильнее первой зимней в июле. ЛАД 2 Повідомлень: 18806 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4747 раз. Подякували: 4403 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:17 Starikan

Рассуждение весьма логичное.

Но, к сожалению, не везде наблюдается резкий спад. Например, в Италии, Швеции снижение после 2-го пика достаточно медленное. Да и в Израиле несмотря на вакцинацию и достаточно жёсткий карантин падали не так, чтобы быстро.

В Бразилии вообще долго тянется без снижения.

Интересно знать, что думают по этому поводу специалисты - с чем связаны эти пики и главное - быстрый спад после них и роль вакцинации

Полностью согласен. Но пока ничего не видно. Даже серьёзного отчёта по Израилю. Рассуждение весьма логичное.Но, к сожалению, не везде наблюдается резкий спад. Например, в Италии, Швеции снижение после 2-го пика достаточно медленное. Да и в Израиле несмотря на вакцинацию и достаточно жёсткий карантин падали не так, чтобы быстро.В Бразилии вообще долго тянется без снижения.Полностью согласен. Но пока ничего не видно. Даже серьёзного отчёта по Израилю. ЛАД 2 Повідомлень: 18806 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4747 раз. Подякували: 4403 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:42 ЛАД написав: Starikan

Рассуждение весьма логичное.

Но, к сожалению, не везде наблюдается резкий спад. Например, в Италии, Швеции снижение после 2-го пика достаточно медленное. Да и в Израиле несмотря на вакцинацию и достаточно жёсткий карантин падали не так, чтобы быстро.

В Бразилии вообще долго тянется без снижения. Рассуждение весьма логичное.Но, к сожалению, не везде наблюдается резкий спад. Например, в Италии, Швеции снижение после 2-го пика достаточно медленное. Да и в Израиле несмотря на вакцинацию и достаточно жёсткий карантин падали не так, чтобы быстро.В Бразилии вообще долго тянется без снижения.

Я не претендую на построении "теории всего" (с)



И скорость спада, как и абсолютную заболеваемость (смертность), я не обсуждал. Просто экспериментальные факты:

1) почти везде было 3 пика (иногда даже 4),

2) во время 1-го была намного более низкая заболеваемость, но смертность практически такая же, как и во время остальных

3) за пиком неизбежен спад, независимо от вакцинации



Факт 2 может объясняться массовым уходом престарелых в странах с высоким уровнем жизни, а также разработкой способов лечения, резко уменьшивших смертность во время намного более массовых 2 и 3 пика.



Как заметил коллега Хотаб, факт 3 можно связать с увеличением самозащиты населения. Ну и локдаунами, конечно. Китай с его жесточайшими локдаунами, у которого был только первый пик - подтверждение. Не помню, начиналась ли где-нибудь вакцинация во время 2 (осеннего) пика. Я не претендую на построении "теории всего" (с)И скорость спада, как и абсолютную заболеваемость (смертность), я не обсуждал. Просто экспериментальные факты:1) почти везде было 3 пика (иногда даже 4),2) во время 1-го была намного более низкая заболеваемость, но смертность практически такая же, как и во время остальных3) за пиком неизбежен спад, независимо от вакцинацииФакт 2 может объясняться массовым уходом престарелых в странах с высоким уровнем жизни, а также разработкой способов лечения, резко уменьшивших смертность во время намного более массовых 2 и 3 пика.Как заметил коллега Хотаб, факт 3 можно связать с увеличением самозащиты населения. Ну и локдаунами, конечно. Китай с его жесточайшими локдаунами, у которого был только первый пик - подтверждение. Не помню, начиналась ли где-нибудь вакцинация во время 2 (осеннего) пика. Starikan 2 Повідомлень: 18084 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2149 раз. Подякували: 2954 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:47 ЛАД написав: fler написав: Как мог повлиять локдаун с 26 марта, если уже 18 февраля число заболевших было 2,3тыс./сутки, то есть за месяц уменьшилось почти в 10 раз?

Другие версии есть?

П.С. Моя версия - не такий страшний той штам, як його малюють. Как мог повлиять локдаун с 26 марта, если уже 18 февраля число заболевших было 2,3тыс./сутки, то есть за месяц уменьшилось почти в 10 раз?Другие версии есть?П.С. Моя версия - не такий страшний той штам, як його малюють.

Прежде чем выдвигать версии, стоило бы ознакомиться с вопросом.



Весна 2020:

https://tass.ru/obschestvo/8381945/amp

Лето 2020:

https://iz.ru/1048746/2020-08-16/iuar-snimet-bolshinstvo-ogranichenii-iz-za-koronavirusa

Осень 2020:

https://www.interfax.ru/amp/736781

Декабрь 2020.

Очередное ужесточение. К сожалению, не нашел ссылок с подробностями.

Весна 2021:

https://iz.ru/1135588/2021-03-11/vlasti-iuar-prodlili-do-15-aprelia-rezhim-natcionalnogo-bedstviia-iz-za-covid-19 Прежде чем выдвигать версии, стоило бы ознакомиться с вопросом.Очередное ужесточение. К сожалению, не нашел ссылок с подробностями.



Вам, конечно, виднее, насколько я ознакомилась с вопросом...

Однако, Ваше ознакомление (более глубокое, как я понимаю) почему-то не привело к выдвижению версии



Ученые из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете уверены, что добиться успехов в борьбе с коронавирусом можно и без вакцины.

Экспертам удалось выяснить, что новый вирус подвержен воздействию уже существующих препаратов благодаря специфическому ферменту, который участвует в его репликации.

Речь идет о протеазе Mpro, отличающей коронавирус от SARS-CoV, сообщает издание Science Advances. На протеазу может эффективно воздействовать лекарственная молекула под названием эбселен, обладающая противовоспалительным и антиоксидантным свойством.

Ученые уверены, что это открытие поможет пересмотреть пессимистичные взгляды на борьбу с коронавирусом, которую сегодня связывают лишь с появлением некой «волшебной» вакцины.

https://dailylenta.ru/science/23791-u-k ... ,full.html Вам, конечно, виднее, насколько я ознакомилась с вопросом...Однако, Ваше ознакомление (более глубокое, как я понимаю) почему-то не привело к выдвижению версииУченые из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете уверены, что добиться успехов в борьбе с коронавирусом можно и без вакцины.Экспертам удалось выяснить, что новый вирус подвержен воздействию уже существующих препаратов благодаря специфическому ферменту, который участвует в его репликации.Речь идет о протеазе Mpro, отличающей коронавирус от SARS-CoV, сообщает издание Science Advances. На протеазу может эффективно воздействовать лекарственная молекула под названием эбселен, обладающая противовоспалительным и антиоксидантным свойством.Ученые уверены, что это открытие поможет пересмотреть пессимистичные взгляды на борьбу с коронавирусом, которую сегодня связывают лишь с появлением некой «волшебной» вакцины. fler

Повідомлень: 1643 З нами з: 07.08.09 Подякував: 454 раз. Подякували: 561 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:50 Hotab написав: fler написав: если уже 18 февраля число заболевших было 2,3тыс./сутки, то есть за месяц уменьшилось почти в 10 раз? если уже 18 февраля число заболевших было 2,3тыс./сутки, то есть за месяц уменьшилось почти в 10 раз?





З.Ы. Задал этот вопрос знакомой ЮАРовке. Не видит пока. З.Ы. Задал этот вопрос знакомой ЮАРовке. Не видит пока.



Отлично! Информация с места события - как раз то, что нужно. Отлично! Информация с места события - как раз то, что нужно. fler

Повідомлень: 1643 З нами з: 07.08.09 Подякував: 454 раз. Подякували: 561 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:54 Хо,у привиться pfiser.

Как это сделать? Investor_K

Повідомлень: 6364 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:04 Starikan написав: .... Не помню, начиналась ли где-нибудь вакцинация во время 2 (осеннего) пика. .... Не помню, начиналась ли где-нибудь вакцинация во время 2 (осеннего) пика.

Насколько знаю, нигде. Насколько знаю, нигде. ЛАД 2 Повідомлень: 18806 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4747 раз. Подякували: 4403 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3157315831593160> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 14 кві, 2021 21:22