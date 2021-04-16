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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3157315831593160>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:думают по этому поводу специалисты - с чем связаны эти пики и главное - быстрый спад после них

Не специалист, но ИМХО:
когда волна интенсивно нарастает, это не остаётся без внимания как СМИ, так и просто людей. Возможно меняются модели поведения в сторону самоизоляции вне зависимости от того, официально объявлен локдаун, или нет. На эти мысли меня наталкивает тот факт,что в моменты пиков опросы показывают гораздо большие %% людей, желающих вакцинироваться. А в моменты затишья снова таких становится меньше.
Как ни крути, но страх, у котором так любит иронизировать наш "городской сумасшедший", меняет поведение людей и вслед за этим способствует затуханию пандемии.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:51

  fler написав:........
Откуда возьмется коллективный иммунитет, если за все время заболевших 1,56 млн.?
Как мог повлиять локдаун с 26 марта, если уже 18 февраля число заболевших было 2,3тыс./сутки, то есть за месяц уменьшилось почти в 10 раз?
Другие версии есть? :roll:
П.С. Моя версия - не такий страшний той штам, як його малюють.

Прежде чем выдвигать версии, стоило бы ознакомиться с вопросом. А то вспоминается высказывание, что один человек может задать столько вопросов, что и сто умных не ответят.

Весна 2020:
ПРЕТОРИЯ, 1 мая. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика вышла 1 мая из продолжавшегося пять недель общенационального карантина в связи с пандемией нового коронавируса. Карантин сменяется пакетом мер, среди которых - введение по всей стране комендантского часа, он действует с 20:00 до 05:00.

https://tass.ru/obschestvo/8381945/amp

Лето 2020:
на «второй» уровень карантина республика перейдет с 18 августа. В частности, будет снят запрет на продажу алкоголя и табака, откроются спортзалы, парки, пляжи, заповедники, жители смогут перемещаться между провинциями.

Вместе с тем комендантский час с 22:00 до 04:00 остается в силе. Кроме того, жители ЮАР по-прежнему не смогут посещать спортивные мероприятия, собираться группами более 50 человек и выезжать за границу.

https://iz.ru/1048746/2020-08-16/iuar-snimet-bolshinstvo-ogranichenii-iz-za-koronavirusa

Осень 2020:
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Южно-Африканской республики отменило ограничения на въезд для иностранных туристов из всех стран, сообщил в твиттере президент страны Сирил Рамапоса. Туристов будут впускать при наличии отрицательного теста на коронавирус и с условием соблюдения протоколов безопасности.
....
1 октября ЮАР открыла границу для туристов из стран с невысоким уровнем распространения коронавируса.

Президент добавил, что в стране начинается возобновление нормальной работы бизнеса, отменяются все ограничения по часам работы.

https://www.interfax.ru/amp/736781

Декабрь 2020.
Очередное ужесточение. К сожалению, не нашел ссылок с подробностями.

Весна 2021:
Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) продлило режим национального бедствия из-за пандемии COVID-19 до 15 апреля. Об этом сообщил в четверг, 11 марта портал Businesstech со ссылкой на заявление кабинета министров республики для СМИ.

Режим предусматривает комендантский час, обязательное ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, запрет на массовые мероприятия, ограничение по времени на продажу алкоголя и другие.

Ранее режим был введен до 15 марта, однако правительство решило продлить режим национального бедствия еще на месяц.
....
Вторая волна пандемии COVID-19 в ЮАР началась в декабре прошлого года, спустя примерно три месяца после окончания первой.
.....
В конце января вторая волна пошла в ЮАР на спад, и 28 февраля президент страны Сирил Рамапоса заявил об отмене некоторых карантинных мер.

https://iz.ru/1135588/2021-03-11/vlasti-iuar-prodlili-do-15-aprelia-rezhim-natcionalnogo-bedstviia-iz-za-covid-19
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 16 кві, 2021 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:56

  Libo написав:ЗЫ Кстати, местнахождение Усамы бин Ладена вычислил искусственный интеллект. Это было официально признано. 8)

Не накручуйте. Допомогла відсутність інтелекту. Записи дзвінків з пошуком по ключових словах в певні країни (таке кругом давно). Потім людина переслуховувала запис з певним акцентом в СА, звернула увагу на одну фразу в розмові, приблизно: "Я тут з тим, з ким був в Саудівській Аравії". Далі справа техніки. Пощастило, що зв'язковий був тупий: змінював СІМ-картки в одній Нокії за 10 доларів (тобто не купив окремий телефон). І виїздив для дзвінків у відкрите поле, де його "зняли" (думав, не почують :shock: ) Інтелект...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:00

  lapay написав:
  fler написав:П.С. Моя версия - не такий страшний той штам, як його малюють.

Моя версія - влітку епідемія ковіду має схильність до зменшення інтенсивності.

Вряд ли.
В ЮАР декабрь-январь - разгар лета, а вспышка была.
Причём сильнее первой зимней в июле.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:17

Starikan
Рассуждение весьма логичное.
Но, к сожалению, не везде наблюдается резкий спад. Например, в Италии, Швеции снижение после 2-го пика достаточно медленное. Да и в Израиле несмотря на вакцинацию и достаточно жёсткий карантин падали не так, чтобы быстро.
В Бразилии вообще долго тянется без снижения.
Интересно знать, что думают по этому поводу специалисты - с чем связаны эти пики и главное - быстрый спад после них и роль вакцинации

Полностью согласен. Но пока ничего не видно. Даже серьёзного отчёта по Израилю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:42

  ЛАД написав:Starikan
Рассуждение весьма логичное.
Но, к сожалению, не везде наблюдается резкий спад. Например, в Италии, Швеции снижение после 2-го пика достаточно медленное. Да и в Израиле несмотря на вакцинацию и достаточно жёсткий карантин падали не так, чтобы быстро.
В Бразилии вообще долго тянется без снижения.

Я не претендую на построении "теории всего" (с) 8)

И скорость спада, как и абсолютную заболеваемость (смертность), я не обсуждал. Просто экспериментальные факты:
1) почти везде было 3 пика (иногда даже 4),
2) во время 1-го была намного более низкая заболеваемость, но смертность практически такая же, как и во время остальных
3) за пиком неизбежен спад, независимо от вакцинации

Факт 2 может объясняться массовым уходом престарелых в странах с высоким уровнем жизни, а также разработкой способов лечения, резко уменьшивших смертность во время намного более массовых 2 и 3 пика.

Как заметил коллега Хотаб, факт 3 можно связать с увеличением самозащиты населения. Ну и локдаунами, конечно. Китай с его жесточайшими локдаунами, у которого был только первый пик - подтверждение. Не помню, начиналась ли где-нибудь вакцинация во время 2 (осеннего) пика.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:47

  ЛАД написав:
  fler написав:Как мог повлиять локдаун с 26 марта, если уже 18 февраля число заболевших было 2,3тыс./сутки, то есть за месяц уменьшилось почти в 10 раз?
Другие версии есть? :roll:
П.С. Моя версия - не такий страшний той штам, як його малюють.

Прежде чем выдвигать версии, стоило бы ознакомиться с вопросом.

Весна 2020:
https://tass.ru/obschestvo/8381945/amp
Лето 2020:
https://iz.ru/1048746/2020-08-16/iuar-snimet-bolshinstvo-ogranichenii-iz-za-koronavirusa
Осень 2020:
https://www.interfax.ru/amp/736781
Декабрь 2020.
Очередное ужесточение. К сожалению, не нашел ссылок с подробностями.
Весна 2021:
https://iz.ru/1135588/2021-03-11/vlasti-iuar-prodlili-do-15-aprelia-rezhim-natcionalnogo-bedstviia-iz-za-covid-19


Вам, конечно, виднее, насколько я ознакомилась с вопросом... :mrgreen:
Однако, Ваше ознакомление (более глубокое, как я понимаю) почему-то не привело к выдвижению версии :?

Ученые из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете уверены, что добиться успехов в борьбе с коронавирусом можно и без вакцины.
Экспертам удалось выяснить, что новый вирус подвержен воздействию уже существующих препаратов благодаря специфическому ферменту, который участвует в его репликации.
Речь идет о протеазе Mpro, отличающей коронавирус от SARS-CoV, сообщает издание Science Advances. На протеазу может эффективно воздействовать лекарственная молекула под названием эбселен, обладающая противовоспалительным и антиоксидантным свойством.
Ученые уверены, что это открытие поможет пересмотреть пессимистичные взгляды на борьбу с коронавирусом, которую сегодня связывают лишь с появлением некой «волшебной» вакцины.
https://dailylenta.ru/science/23791-u-k ... ,full.html
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:50

  Hotab написав:
  fler написав:если уже 18 февраля число заболевших было 2,3тыс./сутки, то есть за месяц уменьшилось почти в 10 раз?



З.Ы. Задал этот вопрос знакомой ЮАРовке. Не видит пока.


Отлично! Информация с места события - как раз то, что нужно.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:54

Хо,у привиться pfiser.
Как это сделать?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:04

  Starikan написав:.... Не помню, начиналась ли где-нибудь вакцинация во время 2 (осеннего) пика.

Насколько знаю, нигде.
ЛАД
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