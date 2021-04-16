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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3157315831593160

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:11

  fler написав:.....
Однако, Ваше ознакомление (более глубокое, как я понимаю) почему-то не привело к выдвижению версии :?

Не считаю для себя возможным выдвигать версии в области, в которой, мягко говоря, не особо разбираюсь. Нахальства не хватает. :)

Ученые из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете уверены, что добиться успехов в борьбе с коронавирусом можно и без вакцины.
Экспертам удалось выяснить, что новый вирус подвержен воздействию уже существующих препаратов благодаря специфическому ферменту, который участвует в его репликации.
Речь идет о протеазе Mpro, отличающей коронавирус от SARS-CoV, сообщает издание Science Advances. На протеазу может эффективно воздействовать лекарственная молекула под названием эбселен, обладающая противовоспалительным и антиоксидантным свойством.
Ученые уверены, что это открытие поможет пересмотреть пессимистичные взгляды на борьбу с коронавирусом, которую сегодня связывают лишь с появлением некой «волшебной» вакцины.
https://dailylenta.ru/science/23791-u-k ... ,full.html

Спасибо за цитату.
Буду рад, если их уверенность оправдается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Investor_K написав:Хо,у привиться pfiser.
Как это сделать?
1. Стать в очередь. Телефон приводили сегодня выше.
2. Умудриться не умереть к тому времени, когда ваша очередь подойдет.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:41

  centurionus написав:
  Libo написав:ЗЫ Кстати, местнахождение Усамы бин Ладена вычислил искусственный интеллект. Это было официально признано. 8)

Не накручуйте. Допомогла відсутність інтелекту. Записи дзвінків з пошуком по ключових словах в певні країни (таке кругом давно). Потім людина переслуховувала запис з певним акцентом в СА, звернула увагу на одну фразу в розмові, приблизно: "Я тут з тим, з ким був в Саудівській Аравії". Далі справа техніки. Пощастило, що зв'язковий був тупий: змінював СІМ-картки в одній Нокії за 10 доларів (тобто не купив окремий телефон). І виїздив для дзвінків у відкрите поле, де його "зняли" (думав, не почують :shock: ) Інтелект...


Все прослушки анализировал ИИ и выдавал свои выводы аналитикам ЦРУ, которые только следили за алгоритмом. Программа компании Palantir выдала точное место его нахождения. Человек из ЦРУ только перепроверил данные и согласился с выводами программы. Когда присмотрелись к месту, перепроверили по дополнительным разведпризнакам, так и есть, он там. Прослушивать миллиарды звонков десятков миллионов подозреваемых на всех ближневосточных языках и диалектах, анализировать, улавливать особенности акцента, расшифровывать иносказательность и т.д. таких ресурсов не хватило бы и всех спецслужб мира вместе взятых. 8)
Вы тоже на расслабляйтесь, завязывайте брать и давать. В один прекрасный день все ваши тёрки и разговоры на кухне всплывут у Ситника. Если ИИ знает все ваши вкусы и предпочтения и делает вам рекомендации соответственно им, то еще больше он знает о вашем бюджете и источниках его формирования. Скоро начнет воздавать всем. :evil: А пока только идет тюнинг программы и пилотная обкатка. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Investor_K написав:Хо,у привиться pfiser.
Как это сделать?


Вибирайте професію, якщо у будинок перестарілих як клієнт не проходите:
Цією вакциною в Україні будуть щепити людей у будинках похилого віку та працівників цих закладів. Потім — працівників Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби. Цю партію вакцини планують розділити на дві частини, щоб потім нею ж зробити друге щеплення. https://hromadske.ua/posts/v-ukrayinu-p ... zhah-covax


Друга доза це не кінець:
Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла допустив необхідність третьої дози вакцини від коронавірусу протягом 6-12 місяців після повної вакцинації. Про це він повідомив в інтерв'ю CVS Health, передає Forbes.
«Швидше за все, третя доза препарату знадобиться десь між 6-м і 12-м місяцями після повної вакцинації», – сказав Бурла. Після цього, за його словами, щеплення потрібно буде робити щороку. Частота ревакцинації буде залежати від появи нових мутацій вірусу, більш стійких до вакцин, додав глава Pfizer. https://mind.ua/news/20224907-glava-pfi ... -vid-covid
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:03

  ЛАД написав:Понятно. Согласен.
А когда дитё было маленьким?


Старался минимально воздействовать
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:37

Южноафриканский штамм в чистом виде вроде ничем особенным кроме обхода иммунитета от вакцинации вроде замечен не был. Чем он может быть страшен для тех кто и так не планирует вакцинироваться непонятно.
А вот в Британии в Южном Лондоне когда выявили пару десятков больных с южноафриканским штаммом очень всполошились, предлагают пройти бесплатный ПЦР тест даже если нету симптомов.
Спутник кстати против южноафриканского штамма тоже не очень.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:И скорость спада, как и абсолютную заболеваемость (смертность), я не обсуждал. Просто экспериментальные факты:
1) почти везде было 3 пика (иногда даже 4),
2) во время 1-го была намного более низкая заболеваемость, но смертность практически такая же, как и во время остальных
3) за пиком неизбежен спад, независимо от вакцинации

Факт 2 может объясняться массовым уходом престарелых в странах с высоким уровнем жизни, а также разработкой способов лечения, резко уменьшивших смертность во время намного более массовых 2 и 3 пика.

Как заметил коллега Хотаб, факт 3 можно связать с увеличением самозащиты населения. Ну и локдаунами, конечно. Китай с его жесточайшими локдаунами, у которого был только первый пик - подтверждение. Не помню, начиналась ли где-нибудь вакцинация во время 2 (осеннего) пика.

Хвилі були ще під час чуми, коли не було ні ліків, ні вакцин, ні карантину. Під час іспанки була певна закономірність - не має карантину - буде високий і недовгий пік. З карантином буде невисокий і довгий, якщо зняти карантин зарано, буде друга хвиля, ще більша за першу.
При ковіді, скоріше за все, нові хвилі викликають нові штами і закороткий карантин.
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