fler написав:..... Однако, Ваше ознакомление (более глубокое, как я понимаю) почему-то не привело к выдвижению версии
Не считаю для себя возможным выдвигать версии в области, в которой, мягко говоря, не особо разбираюсь. Нахальства не хватает.
Ученые из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете уверены, что добиться успехов в борьбе с коронавирусом можно и без вакцины. Экспертам удалось выяснить, что новый вирус подвержен воздействию уже существующих препаратов благодаря специфическому ферменту, который участвует в его репликации. Речь идет о протеазе Mpro, отличающей коронавирус от SARS-CoV, сообщает издание Science Advances. На протеазу может эффективно воздействовать лекарственная молекула под названием эбселен, обладающая противовоспалительным и антиоксидантным свойством. Ученые уверены, что это открытие поможет пересмотреть пессимистичные взгляды на борьбу с коронавирусом, которую сегодня связывают лишь с появлением некой «волшебной» вакцины. https://dailylenta.ru/science/23791-u-k ... ,full.html
Спасибо за цитату. Буду рад, если их уверенность оправдается.
Libo написав:ЗЫ Кстати, местнахождение Усамы бин Ладена вычислил искусственный интеллект. Это было официально признано.
Не накручуйте. Допомогла відсутність інтелекту. Записи дзвінків з пошуком по ключових словах в певні країни (таке кругом давно). Потім людина переслуховувала запис з певним акцентом в СА, звернула увагу на одну фразу в розмові, приблизно: "Я тут з тим, з ким був в Саудівській Аравії". Далі справа техніки. Пощастило, що зв'язковий був тупий: змінював СІМ-картки в одній Нокії за 10 доларів (тобто не купив окремий телефон). І виїздив для дзвінків у відкрите поле, де його "зняли" (думав, не почують ) Інтелект...
Все прослушки анализировал ИИ и выдавал свои выводы аналитикам ЦРУ, которые только следили за алгоритмом. Программа компании Palantir выдала точное место его нахождения. Человек из ЦРУ только перепроверил данные и согласился с выводами программы. Когда присмотрелись к месту, перепроверили по дополнительным разведпризнакам, так и есть, он там. Прослушивать миллиарды звонков десятков миллионов подозреваемых на всех ближневосточных языках и диалектах, анализировать, улавливать особенности акцента, расшифровывать иносказательность и т.д. таких ресурсов не хватило бы и всех спецслужб мира вместе взятых. Вы тоже на расслабляйтесь, завязывайте брать и давать. В один прекрасный день все ваши тёрки и разговоры на кухне всплывут у Ситника. Если ИИ знает все ваши вкусы и предпочтения и делает вам рекомендации соответственно им, то еще больше он знает о вашем бюджете и источниках его формирования. Скоро начнет воздавать всем. А пока только идет тюнинг программы и пилотная обкатка.
Investor_K написав:Хо,у привиться pfiser. Как это сделать?
Вибирайте професію, якщо у будинок перестарілих як клієнт не проходите:
Цією вакциною в Україні будуть щепити людей у будинках похилого віку та працівників цих закладів. Потім — працівників Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби. Цю партію вакцини планують розділити на дві частини, щоб потім нею ж зробити друге щеплення. https://hromadske.ua/posts/v-ukrayinu-p ... zhah-covax
Друга доза це не кінець:
Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла допустив необхідність третьої дози вакцини від коронавірусу протягом 6-12 місяців після повної вакцинації. Про це він повідомив в інтерв'ю CVS Health, передає Forbes. «Швидше за все, третя доза препарату знадобиться десь між 6-м і 12-м місяцями після повної вакцинації», – сказав Бурла. Після цього, за його словами, щеплення потрібно буде робити щороку. Частота ревакцинації буде залежати від появи нових мутацій вірусу, більш стійких до вакцин, додав глава Pfizer. https://mind.ua/news/20224907-glava-pfi ... -vid-covid
Южноафриканский штамм в чистом виде вроде ничем особенным кроме обхода иммунитета от вакцинации вроде замечен не был. Чем он может быть страшен для тех кто и так не планирует вакцинироваться непонятно. А вот в Британии в Южном Лондоне когда выявили пару десятков больных с южноафриканским штаммом очень всполошились, предлагают пройти бесплатный ПЦР тест даже если нету симптомов. Спутник кстати против южноафриканского штамма тоже не очень.
Starikan написав:И скорость спада, как и абсолютную заболеваемость (смертность), я не обсуждал. Просто экспериментальные факты: 1) почти везде было 3 пика (иногда даже 4), 2) во время 1-го была намного более низкая заболеваемость, но смертность практически такая же, как и во время остальных 3) за пиком неизбежен спад, независимо от вакцинации
Факт 2 может объясняться массовым уходом престарелых в странах с высоким уровнем жизни, а также разработкой способов лечения, резко уменьшивших смертность во время намного более массовых 2 и 3 пика.
Как заметил коллега Хотаб, факт 3 можно связать с увеличением самозащиты населения. Ну и локдаунами, конечно. Китай с его жесточайшими локдаунами, у которого был только первый пик - подтверждение. Не помню, начиналась ли где-нибудь вакцинация во время 2 (осеннего) пика.
Хвилі були ще під час чуми, коли не було ні ліків, ні вакцин, ні карантину. Під час іспанки була певна закономірність - не має карантину - буде високий і недовгий пік. З карантином буде невисокий і довгий, якщо зняти карантин зарано, буде друга хвиля, ще більша за першу. При ковіді, скоріше за все, нові хвилі викликають нові штами і закороткий карантин.
Starikan написав:И скорость спада, как и абсолютную заболеваемость (смертность), я не обсуждал. Просто экспериментальные факты: 1) почти везде было 3 пика (иногда даже 4), 2) во время 1-го была намного более низкая заболеваемость, но смертность практически такая же, как и во время остальных 3) за пиком неизбежен спад, независимо от вакцинации
Факт 2 может объясняться массовым уходом престарелых в странах с высоким уровнем жизни, а также разработкой способов лечения, резко уменьшивших смертность во время намного более массовых 2 и 3 пика.
Как заметил коллега Хотаб, факт 3 можно связать с увеличением самозащиты населения. Ну и локдаунами, конечно. Китай с его жесточайшими локдаунами, у которого был только первый пик - подтверждение. Не помню, начиналась ли где-нибудь вакцинация во время 2 (осеннего) пика.
Хвилі були ще під час чуми, коли не було ні ліків, ні вакцин, ні карантину. Під час іспанки була певна закономірність - не має карантину - буде високий і недовгий пік. З карантином буде невисокий і довгий, якщо зняти карантин зарано, буде друга хвиля, ще більша за першу. При ковіді, скоріше за все, нові хвилі викликають нові штами і закороткий карантин.
У Львові попри червону зону таки послаблюють. Шмигаль з Садовим видно нарадилися. Дітей початкових класів - до школи з 19го. Реального покращення ситуації по лікарнях, яке б таке дозволяло робити немає.