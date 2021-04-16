Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:41

centurionus написав: Libo написав: ЗЫ Кстати, местнахождение Усамы бин Ладена вычислил искусственный интеллект. Это было официально признано. ЗЫ Кстати, местнахождение Усамы бин Ладена вычислил искусственный интеллект. Это было официально признано.

Не накручуйте. Допомогла відсутність інтелекту. Записи дзвінків з пошуком по ключових словах в певні країни (таке кругом давно). Потім людина переслуховувала запис з певним акцентом в СА, звернула увагу на одну фразу в розмові, приблизно: "Я тут з тим, з ким був в Саудівській Аравії". Далі справа техніки. Пощастило, що зв'язковий був тупий: змінював СІМ-картки в одній Нокії за 10 доларів (тобто не купив окремий телефон). І виїздив для дзвінків у відкрите поле, де його "зняли" (думав, не почують ) Інтелект... Не накручуйте. Допомогла відсутність інтелекту. Записи дзвінків з пошуком по ключових словах в певні країни (таке кругом давно). Потім людина переслуховувала запис з певним акцентом в СА, звернула увагу на одну фразу в розмові, приблизно: "Я тут з тим, з ким був в Саудівській Аравії". Далі справа техніки. Пощастило, що зв'язковий був тупий: змінював СІМ-картки в одній Нокії за 10 доларів (тобто не купив окремий телефон). І виїздив для дзвінків у відкрите поле, де його "зняли" (думав, не почують) Інтелект...

Все прослушки анализировал ИИ и выдавал свои выводы аналитикам ЦРУ, которые только следили за алгоритмом. Программа компании Palantir выдала точное место его нахождения. Человек из ЦРУ только перепроверил данные и согласился с выводами программы. Когда присмотрелись к месту, перепроверили по дополнительным разведпризнакам, так и есть, он там. Прослушивать миллиарды звонков десятков миллионов подозреваемых на всех ближневосточных языках и диалектах, анализировать, улавливать особенности акцента, расшифровывать иносказательность и т.д. таких ресурсов не хватило бы и всех спецслужб мира вместе взятых.Вы тоже на расслабляйтесь, завязывайте брать и давать. В один прекрасный день все ваши тёрки и разговоры на кухне всплывут у Ситника. Если ИИ знает все ваши вкусы и предпочтения и делает вам рекомендации соответственно им, то еще больше он знает о вашем бюджете и источниках его формирования. Скоро начнет воздавать всем.А пока только идет тюнинг программы и пилотная обкатка.