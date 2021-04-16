Investor_K написав:Хо,у привиться pfiser. Как это сделать?
Теоретически есть три варианта : 1) Устроиться на работу в дом престарелых. 2) Поспешить на контракт в погранвойска. 3) Податься в МЧС. Но это только теоретически. На практике, думаю, что первые, что вторые и третьи получат фиг да нефиг. Инфу о привитых пфайзером засекретят, а основная масса вакцины будет распределяться по блату и никак иначе.
Investor_K написав:Хо,у привиться pfiser. Как это сделать?
Теоретически есть три варианта : 1) Устроиться на работу в дом престарелых. 2) Поспешить на контракт в погранвойска. 3) Податься в МЧС. Но это только теоретически. На практике, думаю, что первые, что вторые и третьи получат фиг да нефиг. Инфу о привитых пфайзером засекретят, а основная масса вакцины будет распределяться по блату и никак иначе.
Такі сподіваюсь у інвестора_К знайдетьс пару тис баксів на Пфайзер?!
antey1969 написав:Инфу о привитых пфайзером засекретят, а основная масса вакцины будет распределяться по блату и никак иначе.
Так і є:
За весь період на першому місці серед вакцинованих цільових груп у нас медики. А от на другому — стабільно таємничі «інші» (15 квітня в цій категорії опинилося взагалі 69,3% усіх вакцинованих), на третьому — військовослужбовці. І лише потім, із серйозним відривом, — сфера освіти, соцпрацівники, люди 80+, яких вакцинують нарівні з публічними особами й ветеранами бойових дій. https://zn.ua/ukr/HEALTH/epidemija-manipuljatsij.html
Hotab написав:Обвиняли они корону в падении рождаемости в 2020 году.