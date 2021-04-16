Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3158315931603161 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 50 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 74 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 155 Додано: Суб 17 кві, 2021 14:53 Investor_K написав: Хо,у привиться pfiser.

Как это сделать? Хо,у привиться pfiser.Как это сделать?

Теоретически есть три варианта :

1) Устроиться на работу в дом престарелых.

2) Поспешить на контракт в погранвойска.

3) Податься в МЧС.

Но это только теоретически. На практике, думаю, что первые, что вторые и третьи получат фиг да нефиг. Инфу о привитых пфайзером засекретят, а основная масса вакцины будет распределяться по блату и никак иначе. Теоретически есть три варианта :1) Устроиться на работу в дом престарелых.2) Поспешить на контракт в погранвойска.3) Податься в МЧС.Но это только теоретически. На практике, думаю, что первые, что вторые и третьи получат фиг да нефиг. Инфу о привитых пфайзером засекретят, а основная масса вакцины будет распределяться по блату и никак иначе. antey1969 1

Повідомлень: 10600 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1352 раз. Подякували: 3071 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 15:07 antey1969 написав: Investor_K написав: Хо,у привиться pfiser.

Как это сделать? Хо,у привиться pfiser.

Теоретически есть три варианта :

1) Устроиться на работу в дом престарелых.

2) Поспешить на контракт в погранвойска.

3) Податься в МЧС.

Но это только теоретически. На практике, думаю, что первые, что вторые и третьи получат фиг да нефиг. Инфу о привитых пфайзером засекретят, а основная масса вакцины будет распределяться по блату и никак иначе. Теоретически есть три варианта :1) Устроиться на работу в дом престарелых.2) Поспешить на контракт в погранвойска.3) Податься в МЧС.Но это только теоретически. На практике, думаю, что первые, что вторые и третьи получат фиг да нефиг. Инфу о привитых пфайзером засекретят, а основная масса вакцины будет распределяться

Такі сподіваюсь у інвестора_К знайдетьс пару тис баксів на Пфайзер?!



зі. Треба звернутись до крадуцького і все буде... Такі сподіваюсь у інвестора_К знайдетьс пару тис баксів на Пфайзер?!зі. Треба звернутись до крадуцького і все буде... change_pm Повідомлень: 3397 З нами з: 03.02.16 Подякував: 84 раз. Подякували: 705 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 15:34 Re: Эпидемия коронавируса в мире antey1969 написав: Инфу о привитых пфайзером засекретят, а основная масса вакцины будет распределяться по блату и никак иначе. Инфу о привитых пфайзером засекретят, а основная масса вакцины будет распределяться по блату и никак иначе.



Так і є:

https://zn.ua/ukr/HEALTH/epidemija-manipuljatsij.html

За весь період на першому місці серед вакцинованих цільових груп у нас медики. А от на другому — стабільно таємничі «інші» (15 квітня в цій категорії опинилося взагалі 69,3% усіх вакцинованих), на третьому — військовослужбовці. І лише потім, із серйозним відривом, — сфера освіти, соцпрацівники, люди 80+, яких вакцинують нарівні з публічними особами й ветеранами бойових дій.



Hotab написав: Обвиняли они корону в падении рождаемости в 2020 году. Обвиняли они корону в падении рождаемости в 2020 году.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/722135.html Народжуваність у Китаї знизилася у 2020 році на 30% порівняно з попереднім роком, свідчать дані міністерства громадської безпеки КНР.

Хто буде всім все виробляти, якщо китайців в рік на 5 млн. менше? Так і є:Хто буде всім все виробляти, якщо китайців в рік на 5 млн. менше? Ой+

Повідомлень: 4215 З нами з: 19.04.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 568 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3158315931603161 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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