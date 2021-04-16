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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3158315931603161

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 14:53

  Investor_K написав:Хо,у привиться pfiser.
Как это сделать?

Теоретически есть три варианта :
1) Устроиться на работу в дом престарелых.
2) Поспешить на контракт в погранвойска.
3) Податься в МЧС.
Но это только теоретически. На практике, думаю, что первые, что вторые и третьи получат фиг да нефиг. Инфу о привитых пфайзером засекретят, а основная масса вакцины будет распределяться по блату и никак иначе.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:07

  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Хо,у привиться pfiser.
Как это сделать?

Теоретически есть три варианта :
1) Устроиться на работу в дом престарелых.
2) Поспешить на контракт в погранвойска.
3) Податься в МЧС.
Но это только теоретически. На практике, думаю, что первые, что вторые и третьи получат фиг да нефиг. Инфу о привитых пфайзером засекретят, а основная масса вакцины будет распределяться по блату и никак иначе.

Такі сподіваюсь у інвестора_К знайдетьс пару тис баксів на Пфайзер?!

зі. Треба звернутись до крадуцького і все буде...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Инфу о привитых пфайзером засекретят, а основная масса вакцины будет распределяться по блату и никак иначе.


Так і є:
За весь період на першому місці серед вакцинованих цільових груп у нас медики. А от на другому — стабільно таємничі «інші» (15 квітня в цій категорії опинилося взагалі 69,3% усіх вакцинованих), на третьому — військовослужбовці. І лише потім, із серйозним відривом, — сфера освіти, соцпрацівники, люди 80+, яких вакцинують нарівні з публічними особами й ветеранами бойових дій. https://zn.ua/ukr/HEALTH/epidemija-manipuljatsij.html


  Hotab написав:Обвиняли они корону в падении рождаемости в 2020 году.

Народжуваність у Китаї знизилася у 2020 році на 30% порівняно з попереднім роком, свідчать дані міністерства громадської безпеки КНР. https://ua.interfax.com.ua/news/general/722135.html

Хто буде всім все виробляти, якщо китайців в рік на 5 млн. менше?
Ой+
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