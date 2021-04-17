Додано: Суб 17 кві, 2021 17:23

Starikan написав: Мой коллега - бывший наш, а ныне трудящийся Швеции 75 лет и его жена примерно того же возраста до сих пор не дождались очереди. Мой коллега - бывший наш, а ныне трудящийся Швеции 75 лет и его жена примерно того же возраста до сих пор не дождались очереди.

В Америке вакцинацию студентов на кампусах планируют закончить вторым уколом до середеины мая. Первый уже практически все сделали. Молодежь массово вакцинируется, практически все. Плебс в протрамповских штатах потихоньку меняет свое отношение и тоже подтягивается. Дохнуть не хотят.Есть очевидные факты. Например, смертность в Запданой Вирджинии с начала вакцинации упала на 90%, в Род Айленде на 95%. Судя по Израилю и США, евреи четко знают, как выжить и в этот холокост. А гои как всегда тупят. Хотя бы элементарно копировали действия евреев, как это делают нагло-саксы. Евреи посвящены и живут по плану Соломона. В нем все расписано, не только как выживать, но и в конечном итоге как царствовать над всем миром. Делай как еврей, горя знать не будешь и править тебе миром вместе с ними.Пойди и запишись на вакцинацию.