Investor_K написав:Хо,у привиться pfiser. Как это сделать?
Теоретически есть три варианта : 1) Устроиться на работу в дом престарелых. 2) Поспешить на контракт в погранвойска. 3) Податься в МЧС. Но это только теоретически. На практике, думаю, что первые, что вторые и третьи получат фиг да нефиг. Инфу о привитых пфайзером засекретят, а основная масса вакцины будет распределяться по блату и никак иначе.
Investor_K написав:Хо,у привиться pfiser. Как это сделать?
Теоретически есть три варианта : 1) Устроиться на работу в дом престарелых. 2) Поспешить на контракт в погранвойска. 3) Податься в МЧС. Но это только теоретически. На практике, думаю, что первые, что вторые и третьи получат фиг да нефиг. Инфу о привитых пфайзером засекретят, а основная масса вакцины будет распределяться по блату и никак иначе.
Такі сподіваюсь у інвестора_К знайдетьс пару тис баксів на Пфайзер?!
antey1969 написав:Инфу о привитых пфайзером засекретят, а основная масса вакцины будет распределяться по блату и никак иначе.
Так і є:
За весь період на першому місці серед вакцинованих цільових груп у нас медики. А от на другому — стабільно таємничі «інші» (15 квітня в цій категорії опинилося взагалі 69,3% усіх вакцинованих), на третьому — військовослужбовці. І лише потім, із серйозним відривом, — сфера освіти, соцпрацівники, люди 80+, яких вакцинують нарівні з публічними особами й ветеранами бойових дій. https://zn.ua/ukr/HEALTH/epidemija-manipuljatsij.html
Hotab написав:Обвиняли они корону в падении рождаемости в 2020 году.
Investor_K написав:Хо,у привиться pfiser. Как это сделать?
Теоретически есть три варианта : 1) Устроиться на работу в дом престарелых. 2) Поспешить на контракт в погранвойска. 3) Податься в МЧС. Но это только теоретически. На практике, думаю, что первые, что вторые и третьи получат фиг да нефиг. Инфу о привитых пфайзером засекретят, а основная масса вакцины будет распределяться по блату и никак иначе.
Мой коллега - бывший наш, а ныне трудящийся Швеции 75 лет и его жена примерно того же возраста до сих пор ждут своей очереди на вакцинацию.
Starikan написав:Мой коллега - бывший наш, а ныне трудящийся Швеции 75 лет и его жена примерно того же возраста до сих пор не дождались очереди.
В Америке вакцинацию студентов на кампусах планируют закончить вторым уколом до середеины мая. Первый уже практически все сделали. Молодежь массово вакцинируется, практически все. Плебс в протрамповских штатах потихоньку меняет свое отношение и тоже подтягивается. Дохнуть не хотят. Есть очевидные факты. Например, смертность в Запданой Вирджинии с начала вакцинации упала на 90%, в Род Айленде на 95%. Судя по Израилю и США, евреи четко знают, как выжить и в этот холокост. А гои как всегда тупят. Хотя бы элементарно копировали действия евреев, как это делают нагло-саксы. Евреи посвящены и живут по плану Соломона. В нем все расписано, не только как выживать, но и в конечном итоге как царствовать над всем миром. Делай как еврей, горя знать не будешь и править тебе миром вместе с ними. Пойди и запишись на вакцинацию.
Доля населения, получившего хотя бы одну прививку: Британия - 48,8% Венгрия - 31,6% Финляндия - 23% Германия - 19,1% Литва - 19% Франция - 19% Бельгия - 18,6% Италия - 16,7% Польша - 16,4% Россия - 5,6%
Доля вакцинированного населения хорошо коррелирует ( прямо пропорционально ) с количеством новых зараженных. Кроме россии, разве что