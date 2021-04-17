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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:40
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Binimovich
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Додано: Суб 17 кві, 2021 18:40
Ukrainian написав:
Ти себе до патріотів не відносин ? Чекаєш «русский мир» і ціни на недвігу в Одесі рівнів Донецька і Луганська ?
Он себя ватником считает, по ходу
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Binimovich
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Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ
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