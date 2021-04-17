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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3159316031613162

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:Зображення
Тю, а я думаю, откуда взялся мэм "при Порошенко такой х..ни не было"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:
  чик написав:"патриотам" не понравится https://www.youtube.com/watch?v=87zd79beE1I

Ти себе до патріотів не відносин ? Чекаєш «русский мир» і ціни на недвігу в Одесі рівнів Донецька і Луганська ?
Он себя ватником считает, по ходу
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 23:34

Есть видео изнутри заведений

Журналисты «ворожого сайту» Юлия Корзун и Влад Бовтрук в субботу вечером прошлись по ресторанам Киева, которые, как известно, должны быть закрыты из-за локдауна и имеют право работать только на вынос.

Но в реальности - рестораны забиты почти как в доковидные времена. Только пускают лишь по предварительному заказу по телефону и с чёрного хода. Неподалёку стоят «тихари», наблюдая за ситуацией и предупреждая о появлении полиции.

А внутри - музыка и толпы посетителей.

Знает ли об этом полиция и прочие контролирующие органы? Что-то подсказывает, что знают. Знают и решают вопросы.

Читайте все подробности в нашем репортаже


А потом скажут, что в распространении вируса виноваты "ковидиоты" и "кремлёвская пропаганда".
Вкладчик1234
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  #<1 ... 3159316031613162
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