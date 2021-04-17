|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:40
-
Binimovich
-
-
- Повідомлень: 4053
- З нами з: 24.01.14
- Подякував: 830 раз.
- Подякували: 632 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:40
Ukrainian написав:
Ти себе до патріотів не відносин ? Чекаєш «русский мир» і ціни на недвігу в Одесі рівнів Донецька і Луганська ?
Он себя ватником считает, по ходу
-
Binimovich
-
-
- Повідомлень: 4053
- З нами з: 24.01.14
- Подякував: 830 раз.
- Подякували: 632 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 кві, 2021 23:34
Есть видео изнутри заведений
Журналисты «ворожого сайту» Юлия Корзун и Влад Бовтрук в субботу вечером прошлись по ресторанам Киева, которые, как известно, должны быть закрыты из-за локдауна и имеют право работать только на вынос.
Но в реальности - рестораны забиты почти как в доковидные времена. Только пускают лишь по предварительному заказу по телефону и с чёрного хода. Неподалёку стоят «тихари», наблюдая за ситуацией и предупреждая о появлении полиции.
А внутри - музыка и толпы посетителей.
Знает ли об этом полиция и прочие контролирующие органы? Что-то подсказывает, что знают. Знают и решают вопросы.
Читайте все подробности в нашем репортаже
А потом скажут, что в распространении вируса виноваты "ковидиоты" и "кремлёвская пропаганда".
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 14458
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7912 раз.
- Подякували: 3825 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7438
|1777065
|
Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ
|