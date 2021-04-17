Тю, а я думаю, откуда взялся мэм "при Порошенко такой х..ни не было"
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Додано: Суб 17 кві, 2021 18:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Он себя ватником считает, по ходу
Додано: Суб 17 кві, 2021 23:34
Есть видео изнутри заведений
А потом скажут, что в распространении вируса виноваты "ковидиоты" и "кремлёвская пропаганда".
Додано: Нед 18 кві, 2021 06:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Очень важная новость о новом,что китайцы "заканчиваются. Только к чему здесь цитирование меня,и вообще тема коронавируса.
Додано: Нед 18 кві, 2021 06:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Саме посилання не читали, а даремно. В китайців впала рекордно народжуваність внаслідок ковіду, з усіма подальшими наслідками не тільки для Китаю. Прада китайці можуть прийняти програму типа "одна сім'я - три дитини" і виконати її, на відміну від інших.
У Вас як провідного фахівця-дописувача даної гілки
є твердження, що народжуваність особливо не постраждала від ковіду в Україні.
Дивіться ширше на світ - в Китаї мінус 5 млн.
Я і до ковіду писав, що низька народжуваність чи не найбільша проблема на лонгітюд в Україні.
Ну а ковідно-карантинні заходи доб'ють до решти навіть динаміку регресу перейшовши зразу в піке.
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