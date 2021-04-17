Журналисты «ворожого сайту» Юлия Корзун и Влад Бовтрук в субботу вечером прошлись по ресторанам Киева, которые, как известно, должны быть закрыты из-за локдауна и имеют право работать только на вынос.
Но в реальности - рестораны забиты почти как в доковидные времена. Только пускают лишь по предварительному заказу по телефону и с чёрного хода. Неподалёку стоят «тихари», наблюдая за ситуацией и предупреждая о появлении полиции.
А внутри - музыка и толпы посетителей.
Знает ли об этом полиция и прочие контролирующие органы? Что-то подсказывает, что знают. Знают и решают вопросы.
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А потом скажут, что в распространении вируса виноваты "ковидиоты" и "кремлёвская пропаганда".
Hotab написав:Очень важная новость о новом,что китайцы "заканчиваются. Только к чему здесь цитирование меня,и вообще тема коронавируса.
Саме посилання не читали, а даремно. В китайців впала рекордно народжуваність внаслідок ковіду, з усіма подальшими наслідками не тільки для Китаю. Прада китайці можуть прийняти програму типа "одна сім'я - три дитини" і виконати її, на відміну від інших. У Вас як провідного фахівця-дописувача даної гілки
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є твердження, що народжуваність особливо не постраждала від ковіду в Україні. Дивіться ширше на світ - в Китаї мінус 5 млн. Я і до ковіду писав, що низька народжуваність чи не найбільша проблема на лонгітюд в Україні. Ну а ковідно-карантинні заходи доб'ють до решти навіть динаміку регресу перейшовши зразу в піке.