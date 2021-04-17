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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3159316031613162

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:Зображення
Тю, а я думаю, откуда взялся мэм "при Порошенко такой х..ни не было"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:
  чик написав:"патриотам" не понравится https://www.youtube.com/watch?v=87zd79beE1I

Ти себе до патріотів не відносин ? Чекаєш «русский мир» і ціни на недвігу в Одесі рівнів Донецька і Луганська ?
Он себя ватником считает, по ходу
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 06:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Народжуваність у Китаї знизилася у 2020 році на 30% порівняно з попереднім роком, свідчать дані міністерства громадської безпеки КНР. https://ua.interfax.com.ua/news/general/722135.html

Хто буде всім все виробляти, якщо китайців в рік на 5 млн. менше?


Очень важная новость о новом,что китайцы "заканчиваются. Только к чему здесь цитирование меня,и вообще тема коронавируса.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 06:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Очень важная новость о новом,что китайцы "заканчиваются. Только к чему здесь цитирование меня,и вообще тема коронавируса.


Саме посилання не читали, а даремно. В китайців впала рекордно народжуваність внаслідок ковіду, з усіма подальшими наслідками не тільки для Китаю. Прада китайці можуть прийняти програму типа "одна сім'я - три дитини" і виконати її, на відміну від інших.
У Вас як провідного фахівця-дописувача даної гілки
"Найбільша активність в темі: Эпидемия коронавируса в мире
(553 повідомлень / 15.31% від усіх повідомлень)"

є твердження, що народжуваність особливо не постраждала від ковіду в Україні.
Дивіться ширше на світ - в Китаї мінус 5 млн.
Я і до ковіду писав, що низька народжуваність чи не найбільша проблема на лонгітюд в Україні.
Ну а ковідно-карантинні заходи доб'ють до решти навіть динаміку регресу перейшовши зразу в піке.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 07:12

Зображення
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 07:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Binimovich написав:Тю, а я думаю, откуда взялся мэм "при Порошенко такой х..ни не было"
Во времена Порошенко точно так же говорили про сбежавшего "при Януковиче такого не было".
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Саме посилання не читали, а даремно. В китайців впала рекордно народжуваність внаслідок ковіду

Т.е. до ковида она у них не падала?

  Ой+ написав:Дивіться ширше на світ - в Китаї мінус 5 млн.

Я счас открою секрет, (не)рождённые в 2020 году (не)зачинались с апреля 2019 года до марта 2020 года включительно. Оценить влияние Ковид на (не)рождаемость в Китае после получения этой секретной информации я предоставлю вам, как специалисту (не)широкого смотрения.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Binimovich написав:Тю, а я думаю, откуда взялся мэм "при Порошенко такой х..ни не было"
Во времена Порошенко точно так же говорили про сбежавшего "при Януковиче такого не было".

Порошенко сам зафорсил мем про себя.
Все позитивные сдвиги которые происходят он и его порохоботы комментируют "це було започатковано за каденції Порошенка".
Типа намёк на то, что нет никаких заслуг нынешних - это всё Порошенко "с того света" делает :)
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:01

  Hotab написав:
  Ой+ написав:Дивіться ширше на світ - в Китаї мінус 5 млн.

Я счас открою секрет, (не)рождённые в 2020 году (не)зачинались с апреля 2019 года до марта 2020 года включительно. Оценить влияние Ковид на (не)рождаемость в Китае после получения этой секретной информации я предоставлю вам, как специалисту (не)широкого смотрения.


Департаменты здравоохранения более чем двух десятков штатов предоставили CBS News записи, показывающие, что в декабре рождаемость снизилась на 7% - через девять месяцев после начала первых локдаунов.(В январе и дальше, я думаю, еще больше снизилась :roll: )
По некоторым показателям США уже ниже так называемого «уровня замещения», что означает меньшее количество молодых людей, поддерживающих стареющее население страны.
Пандемия коронавируса также усугубляет проблему - несмотря на то, что некоторые люди ранее думали.
«Мы думали, о, мы увидим бэби-бум. Но мы просто этого не видели», - сказал доктор Дэвид Джаспан, заведующий отделением гинекологии и акушерства в Медицинском центре Эйнштейна в Филадельфии.
Джаспан сказал, что пациенты беспокоятся не только о своем здоровье, но и о своих финансах.
https://www.cbsnews.com/news/birth-rate ... ns-crisis/
Востаннє редагувалось Lady_N в Нед 18 кві, 2021 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Я счас открою секрет, (не)рождённые в 2020 году (не)зачинались с апреля 2019 года до марта 2020 года включительно. Оценить влияние Ковид на (не)рождаемость в Китае после получения этой секретной информации я предоставлю вам, как специалисту (не)широкого смотрения.


Китайці були майстрами регуляції народжуваності і до ковіду.
Крім того, є проблема з тими, хто має народжувати цих дітей ― жінками. Їх кількість у Китаї значно менша за кількість чоловіків. За даними офіційних китайських медіа, які цитує Guardian, на кожних 100 жінок у Піднебесній припадає 136 чоловіків. Це ― наслідок політики «однієї дитини»: багато родин хотіли мати єдину дитину-хлопчика, тож жінки нерідко вдавались до аборту, якщо були вагітні дівчатками. https://hromadske.ua/posts/diti-bez-obm ... zhuvanosti
Від дівчаток позбавляються за допомогою абортів, а у разі їх народження батьки здають дочок до притулку або кидають на вулиці.
Число таких випадків в Китаї зростає, і в результаті щороку через аборти близько мільйона дівчаток не народжуються, а десятки тисяч – викинуті на вулиці. https://tsn.ua/svit/vlada-kitayu-do-kin ... vchat.html

Факт залишається - спад народжуваності на 5 млн. в країні яка подарувала світові ковід.
Впевнений, що в цілому світі також побачимо значне зниження народжуваності у 20-21 рр.
Ой+
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