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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3160316131623163

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:47

  Lady_N написав:
  Hotab написав:
  Ой+ написав:Дивіться ширше на світ - в Китаї мінус 5 млн.

Я счас открою секрет, (не)рождённые в 2020 году (не)зачинались с апреля 2019 года до марта 2020 года включительно. Оценить влияние Ковид на (не)рождаемость в Китае после получения этой секретной информации я предоставлю вам, как специалисту (не)широкого смотрения.


Департаменты здравоохранения более чем двух десятков штатов предоставили CBS News записи, показывающие, что в декабре рождаемость снизилась на 7% - через девять месяцев после начала первых локдаунов.(В январе и дальше, я думаю, еще больше снизилась :roll: )
По некоторым показателям США уже ниже так называемого «уровня замещения», что означает меньшее количество молодых людей, поддерживающих стареющее население страны.
Пандемия коронавируса также усугубляет проблему - несмотря на то, что некоторые люди ранее думали.
«Мы думали, о, мы увидим бэби-бум. Но мы просто этого не видели», - сказал доктор Дэвид Джаспан, заведующий отделением гинекологии и акушерства в Медицинском центре Эйнштейна в Филадельфии.
Джаспан сказал, что пациенты беспокоятся не только о своем здоровье, но и о своих финансах.
https://www.cbsnews.com/news/birth-rate ... ns-crisis/

Просто переборщили с "чувством тревоги".
Ведь корона передаётся и в процессе делания детей.
Вот люди и перестали их делать, чтобы не передавать корону :)

Вобщем-то ковид справляется с задачей - сокращает количество "ртов": и живых, и нерождённых
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Факт залишається - спад народжуваності на 5 млн. в країні яка подарувала світові ковід.

Я озвучу ещё один факт: в країні, яка вирощує зелений чай, спад народжуваності на 5 млн.

  Ой+ написав:Китайці були майстрами регуляції народжуваності і до ковіду.

Дійшло?

  Ой+ написав:Впевнений, що в цілому світі також побачимо значне зниження народжуваності у 20-21 рр.

Побачимо. Якщо без впливу ковід китайці народили на 30% менше, то яке падіння очікуємо при ковід?


  Lady_N написав:Департаменты здравоохранения более чем двух десятков штатов предоставили CBS News записи, показывающие, что в декабре рождаемость снизилась на 7% - через девять месяцев после начала первых локдаунов.(В

Но мы то говорим о падении на 30%, и не в одном месяце, а по итогам года. В Китае.
Сколько должен быть спад рождаемости в декабре в Китае, чтобы по итогам года было 30%-ое падение?? Если так хочется привязать это падение в Китае к Ковиду.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:31

Говорят что в Штатах прививают на мобильных пунктах, как в Макдрайве - не выходя из машины. Сначала в будочке показал удостоверение, подъехал дальше к следующей будочке, руку из окна высунул, укололи, дальше поехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Просто переборщили с "чувством тревоги".


Зображення

  Вкладчик1234 написав:справляется с задачей - сокращает количество "ртов": и живых, и нерождённых

Кем была поставлена эта задача, йумарист мамкин?
Hotab
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