Ой+ написав:Дивіться ширше на світ - в Китаї мінус 5 млн.
Я счас открою секрет, (не)рождённые в 2020 году (не)зачинались с апреля 2019 года до марта 2020 года включительно. Оценить влияние Ковид на (не)рождаемость в Китае после получения этой секретной информации я предоставлю вам, как специалисту (не)широкого смотрения.
Департаменты здравоохранения более чем двух десятков штатов предоставили CBS News записи, показывающие, что в декабре рождаемостьснизилась на 7% - через девять месяцев после начала первых локдаунов.(В январе и дальше, я думаю, еще больше снизилась ) По некоторым показателям США уже ниже так называемого «уровня замещения», что означает меньшее количество молодых людей, поддерживающих стареющее население страны. Пандемия коронавируса также усугубляет проблему - несмотря на то, что некоторые люди ранее думали. «Мы думали, о, мы увидим бэби-бум. Но мы просто этого не видели», - сказал доктор Дэвид Джаспан, заведующий отделением гинекологии и акушерства в Медицинском центре Эйнштейна в Филадельфии. Джаспан сказал, что пациенты беспокоятся не только о своем здоровье, но и о своих финансах. https://www.cbsnews.com/news/birth-rate ... ns-crisis/
Просто переборщили с "чувством тревоги". Ведь корона передаётся и в процессе делания детей. Вот люди и перестали их делать, чтобы не передавать корону
Вобщем-то ковид справляется с задачей - сокращает количество "ртов": и живых, и нерождённых
Ой+ написав:Факт залишається - спад народжуваності на 5 млн. в країні яка подарувала світові ковід.
Я озвучу ещё один факт: в країні, яка вирощує зелений чай, спад народжуваності на 5 млн.
Ой+ написав:Китайці були майстрами регуляції народжуваності і до ковіду.
Дійшло?
Ой+ написав:Впевнений, що в цілому світі також побачимо значне зниження народжуваності у 20-21 рр.
Побачимо. Якщо без впливу ковід китайці народили на 30% менше, то яке падіння очікуємо при ковід?
Lady_N написав:Департаменты здравоохранения более чем двух десятков штатов предоставили CBS News записи, показывающие, что в декабре рождаемость снизилась на 7% - через девять месяцев после начала первых локдаунов.(В
Но мы то говорим о падении на 30%, и не в одном месяце, а по итогам года. В Китае. Сколько должен быть спад рождаемости в декабре в Китае, чтобы по итогам года было 30%-ое падение?? Если так хочется привязать это падение в Китае к Ковиду.
Говорят что в Штатах прививают на мобильных пунктах, как в Макдрайве - не выходя из машины. Сначала в будочке показал удостоверение, подъехал дальше к следующей будочке, руку из окна высунул, укололи, дальше поехал