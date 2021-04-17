Ой+ написав:Факт залишається - спад народжуваності на 5 млн. в країні яка подарувала світові ковід.
Я озвучу ещё один факт: в країні, яка вирощує зелений чай, спад народжуваності на 5 млн.
Ой+ написав:Китайці були майстрами регуляції народжуваності і до ковіду.
Дійшло?
Ой+ написав:Впевнений, що в цілому світі також побачимо значне зниження народжуваності у 20-21 рр.
Побачимо. Якщо без впливу ковід китайці народили на 30% менше, то яке падіння очікуємо при ковід?
Lady_N написав:Департаменты здравоохранения более чем двух десятков штатов предоставили CBS News записи, показывающие, что в декабре рождаемость снизилась на 7% - через девять месяцев после начала первых локдаунов.(В
Но мы то говорим о падении на 30%, и не в одном месяце, а по итогам года. В Китае. Сколько должен быть спад рождаемости в декабре в Китае, чтобы по итогам года было 30%-ое падение?? Если так хочется привязать это падение в Китае к Ковиду.
Говорят что в Штатах прививают на мобильных пунктах, как в Макдрайве - не выходя из машины. Сначала в будочке показал удостоверение, подъехал дальше к следующей будочке, руку из окна высунул, укололи, дальше поехал
Lady_N написав:Департаменты здравоохранения более чем двух десятков штатов предоставили CBS News записи, показывающие, что в декабре рождаемость снизилась на 7% - через девять месяцев после начала первых локдаунов.(В
Но мы то говорим о падении на 30%, и не в одном месяце, а по итогам года. В Китае. Сколько должен быть спад рождаемости в декабре в Китае, чтобы по итогам года было 30%-ое падение?? Если так хочется привязать это падение в Китае к Ковиду.
Весь Инет уже пестрит данными о спаде рождаемости из-за локдаунов во многих странах... В Китае в 2020 году было зарегистрировано почти на треть меньше рождений, чем в предыдущем году, согласно данным, опубликованным Министерством общественной безопасности, которые показали, что в 2020 году было зарегистрировано 10,04 млн. рождений - по сравнению с 14,65 млн. в 2019 году. По оценкам исследования, проведенного Институтом Брукингса (Brookings Institution) в декабре, пандемия COVID-19 и, как следствие, экономический спад могут привести к сокращению рождаемости в США на 500000 человек. В европейских странах также зафиксировано снижение рождаемости за год с начала пандемии. Италия опубликовала данные, согласно которым уровень рождаемости упал на 21,6% через 9 месяцев после ввода локдауна. https://www.voanews.com/east-asia-pacif ... -2020-2019
Lady_N написав:По оценкам исследования, проведенного Институтом Брукингса (Brookings Institution) в декабре, пандемия COVID-19 и, как следствие, экономический спад могут привести к сокращению рождаемости в США на 500000 человек. В европейских странах также зафиксировано снижение рождаемости за год с начала пандемии.
За год с начала пандемии. И причем тут 2020 год, о котором тут заявляет коллега Ой?
Рождаемость в Италии в 2019 году стала самой низкой с момента объединения Италии.
Lady_N написав:По оценкам исследования, проведенного Институтом Брукингса (Brookings Institution) в декабре, пандемия COVID-19 и, как следствие, экономический спад могут привести к сокращению рождаемости в США на 500000 человек. В европейских странах также зафиксировано снижение рождаемости за год с начала пандемии.
За год с начала пандемии. И причем тут 2020 год, о котором тут заявляет коллега Ой?
При том, что в разных источниках информации указывается одна и та же основная причина спада рождаемости за 2020 год - локдауны.
Lady_N написав:По оценкам исследования, проведенного Институтом Брукингса (Brookings Institution) в декабре, пандемия COVID-19 и, как следствие, экономический спад могут привести к сокращению рождаемости в США на 500000 человек. В европейских странах также зафиксировано снижение рождаемости за год с начала пандемии.
За год с начала пандемии. И причем тут 2020 год, о котором тут заявляет коллега Ой?
При том, что в разных источниках информации указывается одна и та же основная причина спада рождаемости за 2020 год - локдауны.
т.е. беременные посмотрели на локдаун и скали "нееее, я как слон ещё похожу...пока бары/рестораны/ночные клубы не откроют" )))