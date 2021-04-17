Додано: Нед 18 кві, 2021 11:52

Ой+ написав: Факт залишається - спад народжуваності на 5 млн. в країні яка подарувала світові ковід. Факт залишається - спад народжуваності на 5 млн. в країні яка подарувала світові ковід.

Ой+ написав: Китайці були майстрами регуляції народжуваності і до ковіду. Китайці були майстрами регуляції народжуваності і до ковіду.

Ой+ написав: Впевнений, що в цілому світі також побачимо значне зниження народжуваності у 20-21 рр. Впевнений, що в цілому світі також побачимо значне зниження народжуваності у 20-21 рр.

Lady_N написав: Департаменты здравоохранения более чем двух десятков штатов предоставили CBS News записи, показывающие, что в декабре рождаемость снизилась на 7% - через девять месяцев после начала первых локдаунов.(В Департаменты здравоохранения более чем двух десятков штатов предоставили CBS News записи, показывающие, что в декабре рождаемость снизилась на- через девять месяцев после начала первых локдаунов.(В

Я озвучу ещё один факт: в країні, яка вирощує зелений чай, спад народжуваності на 5 млн.Дійшло?Побачимо. Якщо без впливу ковід китайці народили на 30% менше, то яке падіння очікуємо при ковід?Но мы то говорим о падении на, и не в одном месяце, а по итогам года. В Китае.Сколько должен быть спад рождаемости в декабре в Китае, чтобы по итогам года было 30%-ое падение?? Если так хочется привязать это падение в Китае к Ковиду.