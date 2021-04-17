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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3161316231633164>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Факт залишається - спад народжуваності на 5 млн. в країні яка подарувала світові ковід.

Я озвучу ещё один факт: в країні, яка вирощує зелений чай, спад народжуваності на 5 млн.

  Ой+ написав:Китайці були майстрами регуляції народжуваності і до ковіду.

Дійшло?

  Ой+ написав:Впевнений, що в цілому світі також побачимо значне зниження народжуваності у 20-21 рр.

Побачимо. Якщо без впливу ковід китайці народили на 30% менше, то яке падіння очікуємо при ковід?


  Lady_N написав:Департаменты здравоохранения более чем двух десятков штатов предоставили CBS News записи, показывающие, что в декабре рождаемость снизилась на 7% - через девять месяцев после начала первых локдаунов.(В

Но мы то говорим о падении на 30%, и не в одном месяце, а по итогам года. В Китае.
Сколько должен быть спад рождаемости в декабре в Китае, чтобы по итогам года было 30%-ое падение?? Если так хочется привязать это падение в Китае к Ковиду.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:31

Говорят что в Штатах прививают на мобильных пунктах, как в Макдрайве - не выходя из машины. Сначала в будочке показал удостоверение, подъехал дальше к следующей будочке, руку из окна высунул, укололи, дальше поехал
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 13:29

  Hotab написав:
  Lady_N написав:Департаменты здравоохранения более чем двух десятков штатов предоставили CBS News записи, показывающие, что в декабре рождаемость снизилась на 7% - через девять месяцев после начала первых локдаунов.(В

Но мы то говорим о падении на 30%, и не в одном месяце, а по итогам года. В Китае.
Сколько должен быть спад рождаемости в декабре в Китае, чтобы по итогам года было 30%-ое падение?? Если так хочется привязать это падение в Китае к Ковиду.


Весь Инет уже пестрит данными о спаде рождаемости из-за локдаунов во многих странах...
В Китае в 2020 году было зарегистрировано почти на треть меньше рождений, чем в предыдущем году, согласно данным, опубликованным Министерством общественной безопасности, которые показали, что в 2020 году было зарегистрировано 10,04 млн. рождений - по сравнению с 14,65 млн. в 2019 году.
По оценкам исследования, проведенного Институтом Брукингса (Brookings Institution) в декабре, пандемия COVID-19 и, как следствие, экономический спад могут привести к сокращению рождаемости в США на 500000 человек.
В европейских странах также зафиксировано снижение рождаемости за год с начала пандемии.
Италия опубликовала данные, согласно которым уровень рождаемости упал на 21,6% через 9 месяцев после ввода локдауна.
https://www.voanews.com/east-asia-pacif ... -2020-2019
Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 14:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lady_N написав:В Китае в 2020 году было зарегистрировано почти на треть меньше рождений, чем в предыдущем году

Доброе утро. Мы об этом говорим второй день.

Я даже вопрос задал,это за счёт декабря, первого в 2020 году месяца , когда рождаются пандемийные дети??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 14:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lady_N написав:По оценкам исследования, проведенного Институтом Брукингса (Brookings Institution) в декабре, пандемия COVID-19 и, как следствие, экономический спад могут привести к сокращению рождаемости в США на 500000 человек.
В европейских странах также зафиксировано снижение рождаемости за год с начала пандемии.

За год с начала пандемии. И причем тут 2020 год, о котором тут заявляет коллега Ой?


Рождаемость в Италии в 2019 году стала самой низкой с момента объединения Италии.


https://www-eurointegration-com-ua.cdn. ... 7112114%2F



Так сложно понять,что 2020 год есть лишь продолжение глубокого спада рождаемости??? В 2021 году будем вешать всех собак на пандемию. Потерпите немного.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 14:59

  Hotab написав:
  Lady_N написав:В Китае в 2020 году было зарегистрировано почти на треть меньше рождений, чем в предыдущем году


Я даже вопрос задал,это за счёт декабря, первого в 2020 году месяца , когда рождаются пандемийные дети??


Не только декабря, а второго полугодия 2020, потому что в Китае локдауны начались раньше всех других стран. И сама пандемия, как известно, началась у них осенью 2019.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:06

  Hotab написав:
  Lady_N написав:По оценкам исследования, проведенного Институтом Брукингса (Brookings Institution) в декабре, пандемия COVID-19 и, как следствие, экономический спад могут привести к сокращению рождаемости в США на 500000 человек.
В европейских странах также зафиксировано снижение рождаемости за год с начала пандемии.

За год с начала пандемии. И причем тут 2020 год, о котором тут заявляет коллега Ой?


При том, что в разных источниках информации указывается одна и та же основная причина спада рождаемости за 2020 год - локдауны.

Зображення
Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:12

  Lady_N написав:
  Hotab написав:
  Lady_N написав:По оценкам исследования, проведенного Институтом Брукингса (Brookings Institution) в декабре, пандемия COVID-19 и, как следствие, экономический спад могут привести к сокращению рождаемости в США на 500000 человек.
В европейских странах также зафиксировано снижение рождаемости за год с начала пандемии.

За год с начала пандемии. И причем тут 2020 год, о котором тут заявляет коллега Ой?


При том, что в разных источниках информации указывается одна и та же основная причина спада рождаемости за 2020 год - локдауны.

Зображення

т.е. беременные посмотрели на локдаун и скали "нееее, я как слон ещё похожу...пока бары/рестораны/ночные клубы не откроют" )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lady_N написав:При том, что в разных источниках информации указывается одна и та же основная причина спада рождаемости за 2020 год - локдауны.

Хто планував народити 0,1,2,3... дитини, той стільки і народить, якщо здоров'є і фінанси дозволять. Не в цьому році, то в наступних.
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