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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3161316231633164 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 50 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 74 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 155 Додано: Нед 18 кві, 2021 15:42 снижение сексуального желания и активности из-за пандемии».

Ривеллини, профессор Католического университета Милана, считает выводы исследования правдоподобными. Она говорит, что ограничения в повседневной жизни вынуждают пары жить вместе и тратить больше времени на обсуждение вещей и организацию, и что у них больше финансовых проблем. По ее словам, пары создают семьи не столько из-за взаимного сексуального влечения, сколько из-за экономических факторов. По ее словам, это было верно и в период до пандемии.

«Я думаю, что итальянские пары придерживаются того, что экономически рационально, вместо того, чтобы принимать эмоциональные решения», - говорит Ривеллини. «Их беспокоит, смогут ли они вырастить ребенка и предложить ему все, что ему нужно».

Ривеллини говорит, что женщины в северной Италии, как правило, заводят детей только после 30 лет. В любом случае пары рожают все меньше и меньше детей, говорит она, и пандемия усилила эту тенденцию.

И это также имеет прямое влияние на создание семей. «Это усугубляется опасениями, связанными с пандемией, - говорит Ривеллини. По словам исследователя, около трех четвертей ее коллег прогнозируют дальнейшее снижение рождаемости из-за пандемии. По ее словам, только 5% исследователей в ее области придерживаются более оптимистичного взгляда.

https://www.dw.com/en/italian-birth-rat ... a-56881275 «Нам необходимо изучить, как пандемия меняет нашу сексуальную жизнь», - сказала DW социолог Джулия Ривеллини. «Я нашла исследование производителя презервативов Durex, показывающее».Ривеллини, профессор Католического университета Милана, считает выводы исследования правдоподобными. Она говорит, что ограничения в повседневной жизни вынуждают пары жить вместе и тратить больше времени на обсуждение вещей и организацию, и что у них больше финансовых проблем. По ее словам, пары создают семьи не столько из-за взаимного сексуального влечения, сколько из-за экономических факторов. По ее словам, это было верно и в период до пандемии.«Я думаю, что итальянские пары придерживаются того, что экономически рационально, вместо того, чтобы принимать эмоциональные решения», - говорит Ривеллини. «Их беспокоит, смогут ли они вырастить ребенка и предложить ему все, что ему нужно».Ривеллини говорит, что женщины в северной Италии, как правило, заводят детей только после 30 лет. В любом случае, говорит она,И это также имеет прямое влияние на создание семей. «Это усугубляется опасениями, связанными с пандемией, - говорит Ривеллини. По словам исследователя,. По ее словам, только 5% исследователей в ее области придерживаются более оптимистичного взгляда. Lady_N

Повідомлень: 550 З нами з: 05.07.20 Подякував: 133 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3161316231633164 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 14 кві, 2021 21:22