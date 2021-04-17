«Нам необходимо изучить, как пандемия меняет нашу сексуальную жизнь», - сказала DW социолог Джулия Ривеллини. «Я нашла исследование производителя презервативов Durex, показывающее снижение сексуального желания и активности из-за пандемии». Ривеллини, профессор Католического университета Милана, считает выводы исследования правдоподобными. Она говорит, что ограничения в повседневной жизни вынуждают пары жить вместе и тратить больше времени на обсуждение вещей и организацию, и что у них больше финансовых проблем. По ее словам, пары создают семьи не столько из-за взаимного сексуального влечения, сколько из-за экономических факторов. По ее словам, это было верно и в период до пандемии. «Я думаю, что итальянские пары придерживаются того, что экономически рационально, вместо того, чтобы принимать эмоциональные решения», - говорит Ривеллини. «Их беспокоит, смогут ли они вырастить ребенка и предложить ему все, что ему нужно». Ривеллини говорит, что женщины в северной Италии, как правило, заводят детей только после 30 лет. В любом случае пары рожают все меньше и меньше детей, говорит она, и пандемия усилила эту тенденцию. И это также имеет прямое влияние на создание семей. «Это усугубляется опасениями, связанными с пандемией, - говорит Ривеллини. По словам исследователя, около трех четвертей ее коллег прогнозируют дальнейшее снижение рождаемости из-за пандемии. По ее словам, только 5% исследователей в ее области придерживаются более оптимистичного взгляда. https://www.dw.com/en/italian-birth-rat ... a-56881275
Ти себе до патріотів не відносин ? Чекаєш «русский мир» і ціни на недвігу в Одесі рівнів Донецька і Луганська ?
Комаровский-истинный патриот Украины,и те здравомыслящие люди, которые его смотрят, разделяют его взгляды,и пытаются делиться информацией с собеседниками, а не те чучела, которые себя так именуют и которым "русский мир" поперек горла, передохнем, но "спутник" не купим, инфу из "непатриотических" источников читать не будем и т.д.т.п. .По сути интервью:про ковид, прививки ,последствия вакцинации Комаровский объясняет максимально доходчиво и аргументировано, и очень жаль, что его объяснения недоступны тем слоям населения, которые смотрят только телевизор
В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая. Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...» Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики). Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки.
Lady_N написав:Не только декабря, а второго полугодия 2020
Что здесь происходит?? Воскресные алкопати? Леди, вы совершеннолетняя и половозрелая?? Вы понимаете процесс и сроки вынашивания детей? Как локдаун второго полугодия 2020 года мог повлиять на рождаемость в 2020 году??