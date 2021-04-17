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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3161316231633164

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:42

«Нам необходимо изучить, как пандемия меняет нашу сексуальную жизнь», - сказала DW социолог Джулия Ривеллини. «Я нашла исследование производителя презервативов Durex, показывающее снижение сексуального желания и активности из-за пандемии».
Ривеллини, профессор Католического университета Милана, считает выводы исследования правдоподобными. Она говорит, что ограничения в повседневной жизни вынуждают пары жить вместе и тратить больше времени на обсуждение вещей и организацию, и что у них больше финансовых проблем. По ее словам, пары создают семьи не столько из-за взаимного сексуального влечения, сколько из-за экономических факторов. По ее словам, это было верно и в период до пандемии.
«Я думаю, что итальянские пары придерживаются того, что экономически рационально, вместо того, чтобы принимать эмоциональные решения», - говорит Ривеллини. «Их беспокоит, смогут ли они вырастить ребенка и предложить ему все, что ему нужно».
Ривеллини говорит, что женщины в северной Италии, как правило, заводят детей только после 30 лет. В любом случае пары рожают все меньше и меньше детей, говорит она, и пандемия усилила эту тенденцию.
И это также имеет прямое влияние на создание семей. «Это усугубляется опасениями, связанными с пандемией, - говорит Ривеллини. По словам исследователя, около трех четвертей ее коллег прогнозируют дальнейшее снижение рождаемости из-за пандемии. По ее словам, только 5% исследователей в ее области придерживаются более оптимистичного взгляда.
https://www.dw.com/en/italian-birth-rat ... a-56881275
Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 16:30

  Ukrainian написав:
  чик написав:"патриотам" не понравится https://www.youtube.com/watch?v=87zd79beE1I

Ти себе до патріотів не відносин ? Чекаєш «русский мир» і ціни на недвігу в Одесі рівнів Донецька і Луганська ?

Комаровский-истинный патриот Украины,и те здравомыслящие люди, которые его смотрят, разделяют его взгляды,и пытаются делиться информацией с собеседниками, а не те чучела, которые себя так именуют и которым "русский мир" поперек горла, передохнем, но "спутник" не купим, инфу из "непатриотических" источников читать не будем и т.д.т.п. .По сути интервью:про ковид, прививки ,последствия вакцинации Комаровский объясняет максимально доходчиво и аргументировано, и очень жаль, что его объяснения недоступны тем слоям населения, которые смотрят только телевизор
Tat_888
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 16:48

В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая.
Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...»
Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики).
Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lady_N написав:Не только декабря, а второго полугодия 2020


Что здесь происходит?? Воскресные алкопати? Леди, вы совершеннолетняя и половозрелая?? Вы понимаете процесс и сроки вынашивания детей? Как локдаун второго полугодия 2020 года мог повлиять на рождаемость в 2020 году??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:беременные посмотрели на локдаун и скали "нееее, я как слон ещё похожу...пока бары/рестораны/ночные клубы не откроют" )))

Или того хуже, "пойду ка я сделаю аборт, а то с этим локдауном ...." Дальше пусть Люди напишет какую-то очередную ересь.
Hotab
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