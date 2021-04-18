Додано: Нед 18 кві, 2021 15:42

«Нам необходимо изучить, как пандемия меняет нашу сексуальную жизнь», - сказала DW социолог Джулия Ривеллини. «Я нашла исследование производителя презервативов Durex, показывающее».Ривеллини, профессор Католического университета Милана, считает выводы исследования правдоподобными. Она говорит, что ограничения в повседневной жизни вынуждают пары жить вместе и тратить больше времени на обсуждение вещей и организацию, и что у них больше финансовых проблем. По ее словам, пары создают семьи не столько из-за взаимного сексуального влечения, сколько из-за экономических факторов. По ее словам, это было верно и в период до пандемии.«Я думаю, что итальянские пары придерживаются того, что экономически рационально, вместо того, чтобы принимать эмоциональные решения», - говорит Ривеллини. «Их беспокоит, смогут ли они вырастить ребенка и предложить ему все, что ему нужно».Ривеллини говорит, что женщины в северной Италии, как правило, заводят детей только после 30 лет. В любом случае, говорит она,И это также имеет прямое влияние на создание семей. «Это усугубляется опасениями, связанными с пандемией, - говорит Ривеллини. По словам исследователя,. По ее словам, только 5% исследователей в ее области придерживаются более оптимистичного взгляда.