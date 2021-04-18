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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3163316431653166>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:17

  Lady_N написав: «Я нашла исследование производителя презервативов Durex, показывающее снижение сексуального желания и активности из-за пандемии».


Ну я б так не сказал. Наоборот. :oops: Сидишь дома, нормальное питание, регулярные прогулки, спорт, витамины, хроническое выспание, нервы никто не делает, свободное время, масса возбуждающих факторов. Наоборот теперь надо несколько раз в день. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:21

Национальный статистический институт Франции одним из первых опубликовал данные о количестве детей, родившихся в январе - через девять месяцев после того, как страна застряла в первом карантине по Covid-19, - и предварительные данные показывают поразительное снижение: январь 2021 на 13% ниже показателя января 2020 года.
https://www.ft.com/content/bc825399-345 ... 73a1c9a861
Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:28

  Lady_N написав:Национальный статистический институт Франции одним из первых опубликовал данные о количестве детей, родившихся в январе - через девять месяцев после того, как страна застряла в первом карантине по Covid-19, - и предварительные данные показывают поразительное снижение: январь 2021 на 13% ниже показателя января 2020 года.
https://www.ft.com/content/bc825399-345 ... 73a1c9a861


Это был первый испуг, паника, тогда первое время все опустилось. :oops: Потом успокоились и понеслось пуще прежнего. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lady_N написав:не только за счет падения рождаемости в декабре 2020, но и за счет ее падения во всем втором полугодии 2020, потому что в Китае локдауны начались раньше всех других стран.


Тааакс.... Падение рождения во втором полугодии. Ок..
Второе полугодие начинается в июле. Чтобы родиться в июле, надо было зачать в октябре. Кто в октябре что-то слышал о Ковид и локдаунах? Никто.
Август. Чтобы родиться в августе,надо было зачать в ноябре. Кто что-то слышал о Ковид в ноябре? Никто.
Продолжаем?? Ковид мог оказать влияние на рождаемость в Китае максимум на 2-3 последние месяца года. Это когда в феврале-марте поднялся там кипишь. Так доходчиво?? Чтобы Ковид был причиной падения рождаемости на 30%, надо чтобы в последние 2-3 месяца не рожали совсем. Так ясно?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Коли опоненти показують падіння народжуваності - це єресь

Так, єресь. Коли вони показують падіння народжуваності в Україні в 2020 році на 4.9% , і пов'язують її з ковідом та локдауном, то безглузда єресь. Бо:
1. В 2020 році падіння народжуваності було навіть менше, ніж в попередні безковідні роки.
2.Перше зараження в Україні було 3 березня, а перший локдаун в середині березня. Тобто локдаун якщо і вплинув на народжуваність в 2020 році, то лише на пів грудня.

Вплив ковіду на народжуваність в 2021 ніхто не заперечує.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:48

Пандемія була б що з локдаунами, що без них.
Тобто наслідки від неї в площині падіння народжуваності були, є і будуть.

Якось)) треба відокремити в падінні народжуваності частки від впливу саме пандемії і саме локдаунів.

Вже не говорячи про частки від впливу інших можливих факторів.
Наприклад, згаданої вище економічної кризи 2020.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:51

  Hotab написав:
  Lady_N написав:не только за счет падения рождаемости в декабре 2020, но и за счет ее падения во всем втором полугодии 2020, потому что в Китае локдауны начались раньше всех других стран.


Тааакс.... Падение рождения во втором полугодии. Ок..
Второе полугодие начинается в июле. Чтобы родиться в июле, надо было зачать в октябре. Кто в октябре что-то слышал о Ковид и локдаунах? Никто.
Август. Чтобы родиться в августе,надо было зачать в ноябре. Кто что-то слышал о Ковид в ноябре? Никто.
Продолжаем?? Ковид мог оказать влияние на рождаемость в Китае максимум на 2-3 последние месяца года. Это когда в феврале-марте поднялся там кипишь. Так доходчиво?? Чтобы Ковид был причиной падения рождаемости на 30%, надо чтобы в последние 2-3 месяца не рожали совсем. Так ясно?


О ковиде в Китае было известно уже в сентябре 2019. Кипиш на международном уровне подняли в январе-феврале 2020, а что они у себя делали - никто не знает. И, таки-да, второе полугодие начинается с июля. И что? Было сказано, что повлиял не только декабрь.


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Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:51

  Libo написав:
  Lady_N написав: «Я нашла исследование производителя презервативов Durex, показывающее снижение сексуального желания и активности из-за пандемии».


Ну я б так не сказал. Наоборот. :oops: Сидишь дома, нормальное питание, регулярные прогулки, спорт, витамины, хроническое выспание, нервы никто не делает, свободное время, масса возбуждающих факторов. Наоборот теперь надо несколько раз в день. :oops:


та у женщин, то устала, то голова болит...несколько это из разряда фантастики...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:52

  fler написав:В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая.
Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...»
Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики).
Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки.

Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:53

  budivelnik написав:Людина яка померла від ковіду - вже прожила статистично - 70 років...
Тобто одна ненароджена дитина для людства=70 померлих від ковіду.....

Будивельник, Вы сделали мой день )))))))))
Л - логика!
stm
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Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ

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