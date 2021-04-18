Lady_N написав: «Я нашла исследование производителя презервативов Durex, показывающее снижение сексуального желания и активности из-за пандемии».
Ну я б так не сказал. Наоборот. Сидишь дома, нормальное питание, регулярные прогулки, спорт, витамины, хроническое выспание, нервы никто не делает, свободное время, масса возбуждающих факторов. Наоборот теперь надо несколько раз в день.
Национальный статистический институт Франции одним из первых опубликовал данные о количестве детей, родившихся в январе - через девять месяцев после того, как страна застряла в первом карантине по Covid-19, - и предварительные данные показывают поразительное снижение: январь 2021 на 13% ниже показателя января 2020 года. https://www.ft.com/content/bc825399-345 ... 73a1c9a861
Lady_N написав:Национальный статистический институт Франции одним из первых опубликовал данные о количестве детей, родившихся в январе - через девять месяцев после того, как страна застряла в первом карантине по Covid-19, - и предварительные данные показывают поразительное снижение: январь 2021 на 13% ниже показателя января 2020 года. https://www.ft.com/content/bc825399-345 ... 73a1c9a861
Это был первый испуг, паника, тогда первое время все опустилось. Потом успокоились и понеслось пуще прежнего.
Lady_N написав:не только за счет падения рождаемости в декабре 2020, но и за счет ее падения во всем втором полугодии 2020, потому что в Китае локдауны начались раньше всех других стран.
Тааакс.... Падение рождения во втором полугодии. Ок.. Второе полугодие начинается в июле. Чтобы родиться в июле, надо было зачать в октябре. Кто в октябре что-то слышал о Ковид и локдаунах? Никто. Август. Чтобы родиться в августе,надо было зачать в ноябре. Кто что-то слышал о Ковид в ноябре? Никто. Продолжаем?? Ковид мог оказать влияние на рождаемость в Китае максимум на 2-3 последние месяца года. Это когда в феврале-марте поднялся там кипишь. Так доходчиво?? Чтобы Ковид был причиной падения рождаемости на 30%, надо чтобы в последние 2-3 месяца не рожали совсем. Так ясно?
budivelnik написав:Коли опоненти показують падіння народжуваності - це єресь
Так, єресь. Коли вони показують падіння народжуваності в Україні в 2020 році на 4.9% , і пов'язують її з ковідом та локдауном, то безглузда єресь. Бо: 1. В 2020 році падіння народжуваності було навіть менше, ніж в попередні безковідні роки. 2.Перше зараження в Україні було 3 березня, а перший локдаун в середині березня. Тобто локдаун якщо і вплинув на народжуваність в 2020 році, то лише на пів грудня.
Вплив ковіду на народжуваність в 2021 ніхто не заперечує.
Lady_N написав:не только за счет падения рождаемости в декабре 2020, но и за счет ее падения во всем втором полугодии 2020, потому что в Китае локдауны начались раньше всех других стран.
Тааакс.... Падение рождения во втором полугодии. Ок.. Второе полугодие начинается в июле. Чтобы родиться в июле, надо было зачать в октябре. Кто в октябре что-то слышал о Ковид и локдаунах? Никто. Август. Чтобы родиться в августе,надо было зачать в ноябре. Кто что-то слышал о Ковид в ноябре? Никто. Продолжаем?? Ковид мог оказать влияние на рождаемость в Китае максимум на 2-3 последние месяца года. Это когда в феврале-марте поднялся там кипишь. Так доходчиво?? Чтобы Ковид был причиной падения рождаемости на 30%, надо чтобы в последние 2-3 месяца не рожали совсем. Так ясно?
О ковиде в Китае было известно уже в сентябре 2019. Кипиш на международном уровне подняли в январе-феврале 2020, а что они у себя делали - никто не знает. И, таки-да, второе полугодие начинается с июля. И что? Было сказано, что повлиял не только декабрь.
Lady_N написав: «Я нашла исследование производителя презервативов Durex, показывающее снижение сексуального желания и активности из-за пандемии».
Ну я б так не сказал. Наоборот. Сидишь дома, нормальное питание, регулярные прогулки, спорт, витамины, хроническое выспание, нервы никто не делает, свободное время, масса возбуждающих факторов. Наоборот теперь надо несколько раз в день.
та у женщин, то устала, то голова болит...несколько это из разряда фантастики...
fler написав:В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая. Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...» Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики). Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки.
Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?