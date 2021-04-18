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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3163316431653166 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 50 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 74 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 155 Додано: Нед 18 кві, 2021 19:58 edvardd написав: Libo написав: Lady_N написав: «Я нашла исследование производителя презервативов Durex, показывающее снижение сексуального желания и активности из-за пандемии».

«Я нашла исследование производителя презервативов Durex, показывающее».



Ну я б так не сказал. Наоборот. Сидишь дома, нормальное питание, регулярные прогулки, спорт, витамины, хроническое выспание, нервы никто не делает, свободное время, масса возбуждающих факторов. Наоборот теперь надо несколько раз в день. Ну я б так не сказал. Наоборот.Сидишь дома, нормальное питание, регулярные прогулки, спорт, витамины, хроническое выспание, нервы никто не делает, свободное время, масса возбуждающих факторов. Наоборот теперь надо несколько раз в день.



та у женщин, то устала, то голова болит...несколько это из разряда фантастики... та у женщин, то устала, то голова болит...несколько это из разряда фантастики...

Сейчас у миллионов голова болит от мыслей, где взять деньги, чтобы элементарно купить поесть,а не сексится последний год ночи напролёт. Пирамида Маслоу, не слышали? Сейчас у миллионов голова болит от мыслей, где взять деньги, чтобы элементарно купить поесть,а не сексится последний год ночи напролёт. Пирамида Маслоу, не слышали? vetka Повідомлень: 6980 З нами з: 04.03.14 Подякував: 431 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 20:24 stm написав: budivelnik написав: Людина яка померла від ковіду - вже прожила статистично - 70 років...

Тобто одна ненароджена дитина для людства =70 померлих від ковіду..... Людина яка померла від ковіду - вже прожила статистично - 70 років...

Будивельник, Вы сделали мой день )))))))))

Л - логика! Будивельник, Вы сделали мой день )))))))))Л - логика! А що вас так шокувало...

1 Я приводив розрахунок по якому людина від ковіду в середньому помирала на рік швидше ніж помирали від інших причин...

Приблизно до тих самих цифр в діапазоні від 3 місяців до 2 років - прийшли і деякі зарубіжні організації( сторінок 50 назад їх перелік приводила Леді)

2 Якщо ненароджений не проживе 70 років - то для людства це те саме що 70 помруть на рік швидше..., при цьому навіть трошки не те..

Бо новонароджений буде мати продуктивний період в 30 років від 20 до 50, а 70 померлих в 70, якби не померли то все одно зробилиб за рік життя всі разом менше ніж ненароджений мав зробити в період з 20-до 50ти ліття. А що вас так шокувало...1 Я приводив розрахунок по якому людина від ковіду в середньому помирала на рік швидше ніж помирали від інших причин...Приблизно до тих самих цифр в діапазоні від 3 місяців до 2 років - прийшли і деякі зарубіжні організації( сторінок 50 назад їх перелік приводила Леді)2 Якщо ненароджений не проживе 70 років - то для людства це те саме що 70 помруть на рік швидше..., при цьому навіть трошки не те..Бо новонароджений буде мати продуктивний період в 30 років від 20 до 50, а 70 померлих в 70, якби не померли то все одно зробилиб за рік життя всі разом менше ніж ненароджений мав зробити в період з 20-до 50ти ліття. budivelnik

Повідомлень: 24328 З нами з: 15.01.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 20:30 vetka написав: Сейчас у миллионов голова болит от мыслей, где взять деньги, чтобы элементарно купить поесть,а не сексится последний год ночи напролёт. Пирамида Маслоу, не слышали? Сейчас у миллионов голова болит от мыслей, где взять деньги, чтобы элементарно купить поесть,а не сексится последний год ночи напролёт. Пирамида Маслоу, не слышали?



Видели эту пирамиду собственными глазами. Чем меньше едят, тем больше шпилятся. В самых бедных африканских странах, долбятся с семи лет. И днем, и ночью. Где достать еду меньше заморачиваются, чем кого следующую чпокнуть. Пожрать даст Бог, а партнера ищи себе сам. И счастливее людей не земле я не видел. Вот оказывается в чем счастье. А у тебя постоянно в голове мысли, где взять деньги. Неправильно живешь. Меняй матрицу. Видели эту пирамиду собственными глазами. Чем меньше едят, тем больше шпилятся. В самых бедных африканских странах, долбятся с семи лет. И днем, и ночью. Где достать еду меньше заморачиваются, чем кого следующую чпокнуть. Пожрать даст Бог, а партнера ищи себе сам. И счастливее людей не земле я не видел. Вот оказывается в чем счастье. А у тебя постоянно в голове мысли, где взять деньги. Неправильно живешь. Меняй матрицу. Libo 2

Повідомлень: 9620 З нами з: 14.11.11 Подякував: 382 раз. Подякували: 4205 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 20:41 budivelnik написав: stm написав: budivelnik написав: Людина яка померла від ковіду - вже прожила статистично - 70 років...

Тобто одна ненароджена дитина для людства =70 померлих від ковіду..... Людина яка померла від ковіду - вже прожила статистично - 70 років...

Будивельник, Вы сделали мой день )))))))))

Л - логика! Будивельник, Вы сделали мой день )))))))))Л - логика! А що вас так шокувало...

А що вас так шокувало...

У меня есть знакомый. Так вот он утверждает что мировое правительство против раскрытия вечного двигателя по теории Николы Тесла, что бы выглядеть более убедительным он высылает мне часто низкосортные ролики Ютюб (подделка видна слишком явно, как в Вашей формуле) и использует такие выражения как "квантовая физика" (аналог Ваших объяснений). А ещё мировое правительство скрывает от нас medbad - лег в аналог МРТ и всё - ты здоров.

Жаль мир сложнее и сказав что 1 не рождённый = 70 пенсионерам отправившимся на тот свет, я понимаю что Вами движет. Простое решение сложной, нерешаемой проблемы... Что бы Ваш бизнес работал без закрытия, мне жаль и... Ваши изречения ложные, но забавные. Вы мой любимый теоретик, не меньше чем medbad и вечный двигатель с бесплатной энергией У меня есть знакомый. Так вот он утверждает что мировое правительство против раскрытия вечного двигателя по теории Николы Тесла, что бы выглядеть более убедительным он высылает мне часто низкосортные ролики Ютюб (подделка видна слишком явно, как в Вашей формуле) и использует такие выражения как "квантовая физика" (аналог Ваших объяснений). А ещё мировое правительство скрывает от нас medbad - лег в аналог МРТ и всё - ты здоров.Жаль мир сложнее и сказав что 1 не рождённый = 70 пенсионерам отправившимся на тот свет, я понимаю что Вами движет. Простое решение сложной, нерешаемой проблемы... Что бы Ваш бизнес работал без закрытия, мне жаль и... Ваши изречения ложные, но забавные. Вы мой любимый теоретик, не меньше чем medbad и вечный двигатель с бесплатной энергией stm

Повідомлень: 2781 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 20:43 Re: Эпидемия коронавируса в мире stm написав: Ваши изречения ложные, но забавные. Ваши изречения ложные, но забавные. А сказати то що хотів-крім банального твердження що ти не погоджуєшся,або не в стані зрозуміти посил опонента?

1 Мій бізнес не закривався ні на день на протязі 27 років

2 Закриті розважальні заклади дозволяють(змушують) населення витрачатись в мене, я маю плюс 30% до обороту 2020 року...

3 Я тільки що спасався від короновірусу на практично екваторі другої сторони Землі, так би мовити оплачкуючи ріст доходів А сказати то що хотів-крім банального твердження що ти не погоджуєшся,або не в стані зрозуміти посил опонента?1 Мій бізнес не закривався ні на день на протязі 27 років2 Закриті розважальні заклади дозволяють(змушують) населення витрачатись в мене, я маю плюс 30% до обороту 2020 року...3 Я тільки що спасавсявід короновірусу на практично екваторі другої сторони Землі, так би мовити оплачкуючи ріст доходів Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 18 кві, 2021 20:46, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 24328 З нами з: 15.01.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 20:45 Hotab написав: Lady_N написав: Выделенное выдает старого одинокого холостяка, у Выделенное выдает старого одинокого холостяка, у

И снова пробелы в знаниях.

Не зная образ жизни Либо, но выделенное означает, что мужик не обремененный проблемами жёстких семейных связей, рабочих графиков и т.д. Классический образ того,кто тащит в постель каждый раз новую барышню. И делает это часто. И снова пробелы в знаниях.Не зная образ жизни Либо, но выделенное означает, что мужик не обремененный проблемами жёстких семейных связей, рабочих графиков и т.д. Классический образ того,кто тащит в постель каждый раз новую барышню. И делает это часто.



Они тоже хотят. Не поголовно все, но многие. Есть и обремененные земными заботами. Типажи разные. Надо каждую расскрыть и познать. А вот их рассуждения, версии и гипотезы мне нравятся и возбуждают. Они тоже хотят. Не поголовно все, но многие. Есть и обремененные земными заботами. Типажи разные. Надо каждую расскрыть и познать.А вот их рассуждения, версии и гипотезы мне нравятся и возбуждают. Libo 2

Повідомлень: 9620 З нами з: 14.11.11 Подякував: 382 раз. Подякували: 4205 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3163316431653166 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7438 1777283

ЛОБ Сер 14 кві, 2021 21:22