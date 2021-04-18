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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 кві, 2021 19:58
edvardd написав: Libo написав: Lady_N написав:
«Я нашла исследование производителя презервативов Durex, показывающее снижение сексуального желания и активности из-за пандемии
».
Ну я б так не сказал. Наоборот.
Сидишь дома, нормальное питание, регулярные прогулки, спорт, витамины, хроническое выспание, нервы никто не делает, свободное время, масса возбуждающих факторов. Наоборот теперь надо несколько раз в день.
та у женщин, то устала, то голова болит...несколько это из разряда фантастики...
Сейчас у миллионов голова болит от мыслей, где взять деньги, чтобы элементарно купить поесть,а не сексится последний год ночи напролёт. Пирамида Маслоу, не слышали?
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Додано: Нед 18 кві, 2021 20:24
stm написав: budivelnik написав:
Людина яка померла від ковіду - вже прожила статистично - 70 років...Тобто одна ненароджена дитина для людства=70 померлих від ковіду.....
Будивельник, Вы сделали мой день )))))))))
Л - логика!
А що вас так шокувало...
1 Я приводив розрахунок по якому людина від ковіду в середньому помирала на рік швидше ніж помирали від інших причин...
Приблизно до тих самих цифр в діапазоні від 3 місяців до 2 років - прийшли і деякі зарубіжні організації( сторінок 50 назад їх перелік приводила Леді)
2 Якщо ненароджений не проживе 70 років - то для людства це те саме що 70 помруть на рік швидше..., при цьому навіть трошки не те..
Бо новонароджений буде мати продуктивний період в 30 років від 20 до 50, а 70 померлих в 70, якби не померли то все одно зробилиб за рік життя всі разом менше ніж ненароджений мав зробити в період з 20-до 50ти ліття.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 20:30
vetka написав:
Сейчас у миллионов голова болит от мыслей, где взять деньги, чтобы элементарно купить поесть,а не сексится последний год ночи напролёт. Пирамида Маслоу, не слышали?
Видели эту пирамиду собственными глазами. Чем меньше едят, тем больше шпилятся. В самых бедных африканских странах, долбятся с семи лет. И днем, и ночью. Где достать еду меньше заморачиваются, чем кого следующую чпокнуть. Пожрать даст Бог, а партнера ищи себе сам. И счастливее людей не земле я не видел. Вот оказывается в чем счастье. А у тебя постоянно в голове мысли, где взять деньги. Неправильно живешь. Меняй матрицу.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 20:41
budivelnik написав: stm написав: budivelnik написав:
Людина яка померла від ковіду - вже прожила статистично - 70 років...Тобто одна ненароджена дитина для людства=70 померлих від ковіду.....
Будивельник, Вы сделали мой день )))))))))
Л - логика!
А що вас так шокувало...
У меня есть знакомый. Так вот он утверждает что мировое правительство против раскрытия вечного двигателя по теории Николы Тесла, что бы выглядеть более убедительным он высылает мне часто низкосортные ролики Ютюб (подделка видна слишком явно, как в Вашей формуле) и использует такие выражения как "квантовая физика" (аналог Ваших объяснений). А ещё мировое правительство скрывает от нас medbad - лег в аналог МРТ и всё - ты здоров.
Жаль мир сложнее и сказав что 1 не рождённый = 70 пенсионерам отправившимся на тот свет, я понимаю что Вами движет. Простое решение сложной, нерешаемой проблемы... Что бы Ваш бизнес работал без закрытия, мне жаль и... Ваши изречения ложные, но забавные. Вы мой любимый теоретик, не меньше чем medbad и вечный двигатель с бесплатной энергией
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Додано: Нед 18 кві, 2021 20:43
stm написав:
Ваши изречения ложные, но забавные.
А сказати то що хотів-крім банального твердження що ти не погоджуєшся,або не в стані зрозуміти посил опонента?
1 Мій бізнес не закривався ні на день на протязі 27 років
2 Закриті розважальні заклади дозволяють(змушують) населення витрачатись в мене, я маю плюс 30% до обороту 2020 року...
3 Я тільки що спасався
від короновірусу на практично екваторі другої сторони Землі, так би мовити оплачкуючи ріст доходів
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 18 кві, 2021 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 20:45
Hotab написав: Lady_N написав:
Выделенное выдает старого одинокого холостяка, у
И снова пробелы в знаниях.
Не зная образ жизни Либо, но выделенное означает, что мужик не обремененный проблемами жёстких семейных связей, рабочих графиков и т.д. Классический образ того,кто тащит в постель каждый раз новую барышню. И делает это часто.
Они тоже хотят. Не поголовно все, но многие. Есть и обремененные земными заботами. Типажи разные. Надо каждую расскрыть и познать.
А вот их рассуждения, версии и гипотезы мне нравятся и возбуждают.
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