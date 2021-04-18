Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3163316431653166> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 50 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 74 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 155 Додано: Нед 18 кві, 2021 19:48 Пандемія була б що з локдаунами, що без них.

Тобто наслідки від неї в площині падіння народжуваності були, є і будуть.



Якось)) треба відокремити в падінні народжуваності частки від впливу саме пандемії і саме локдаунів.



Вже не говорячи про частки від впливу інших можливих факторів.

Наприклад, згаданої вище економічної кризи 2020. detroytred

Повідомлень: 24218 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 19:51 Hotab написав: Lady_N написав: не только за счет падения рождаемости в декабре 2020, но и за счет ее падения во всем втором полугодии 2020, потому что в Китае локдауны начались раньше всех других стран. не только за счет падения рождаемости в декабре 2020, но и за счет ее падения во всем втором полугодии 2020, потому что



Тааакс.... Падение рождения во втором полугодии. Ок..

Второе полугодие начинается в июле. Чтобы родиться в июле, надо было зачать в октябре. Кто в октябре что-то слышал о Ковид и локдаунах? Никто.

Август. Чтобы родиться в августе,надо было зачать в ноябре. Кто что-то слышал о Ковид в ноябре? Никто.

Продолжаем?? Ковид мог оказать влияние на рождаемость в Китае максимум на 2-3 последние месяца года. Это когда в феврале-марте поднялся там кипишь. Так доходчиво?? Чтобы Ковид был причиной падения рождаемости на 30%, надо чтобы в последние 2-3 месяца не рожали совсем. Так ясно? Тааакс.... Падение рождения во втором полугодии. Ок..Второе полугодие начинается в июле. Чтобы родиться в июле, надо было зачать в октябре.Август. Чтобы родиться в августе,надо было зачать в ноябре. Кто что-то слышал о Ковид в ноябре? Никто.Продолжаем?? Ковид мог оказать влияние на рождаемость в Китае максимум на 2-3 последние месяца года. Это когда в феврале-марте поднялся там кипишь. Так доходчиво?? Чтобы Ковид был причиной падения рождаемости на 30%, надо чтобы в последние 2-3 месяца не рожали совсем. Так ясно?



О ковиде в Китае было известно уже в сентябре 2019. Кипиш на международном уровне подняли в январе-феврале 2020, а что они у себя делали - никто не знает. И, таки-да, второе полугодие начинается с июля. И что? Было сказано, что повлиял не только декабрь .





О ковиде в Китае было известно уже в сентябре 2019. Кипиш на международном уровне подняли в январе-феврале 2020, а что они у себя делали - никто не знает. И, таки-да, второе полугодие начинается с июля. И что? Было сказано, что повлиял Lady_N

Заблокований Повідомлень: 552 З нами з: 05.07.20 Подякував: 134 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 19:52 fler написав: В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая.

Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...»

Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики).

Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки. В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая.Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...»Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики).Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки.

Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть? Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть? vetka Повідомлень: 6979 З нами з: 04.03.14 Подякував: 431 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 19:53 budivelnik написав: Людина яка померла від ковіду - вже прожила статистично - 70 років...

Тобто одна ненароджена дитина для людства =70 померлих від ковіду..... Людина яка померла від ковіду - вже прожила статистично - 70 років...

Будивельник, Вы сделали мой день )))))))))

Л - логика! Будивельник, Вы сделали мой день )))))))))Л - логика! stm

Повідомлень: 2782 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 19:55 Ой+ написав: .....

Саме посилання не читали, а даремно. В китайців впала рекордно народжуваність внаслідок ковіду , з усіма подальшими наслідками не тільки для Китаю. Прада китайці можуть прийняти програму типа "одна сім'я - три дитини" і виконати її, на відміну від інших.

.... .....Саме посилання не читали, а даремно. В китайців впала рекордно народжуваність, з усіма подальшими наслідками не тільки для Китаю. Прада китайці можуть прийняти програму типа "одна сім'я - три дитини" і виконати її, на відміну від інших.....



Вывод ниоткуда не следует.

В т.ч. и из Вашей ссылки. Вывод ниоткуда не следует.В т.ч. и из Вашей ссылки. ЛАД 2 Повідомлень: 18809 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4750 раз. Подякували: 4403 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 20:24 stm написав: budivelnik написав: Людина яка померла від ковіду - вже прожила статистично - 70 років...

Тобто одна ненароджена дитина для людства =70 померлих від ковіду..... Людина яка померла від ковіду - вже прожила статистично - 70 років...

Будивельник, Вы сделали мой день )))))))))

Л - логика! Будивельник, Вы сделали мой день )))))))))Л - логика! А що вас так шокувало...

1 Я приводив розрахунок по якому людина від ковіду в середньому помирала на рік швидше ніж помирали від інших причин...

Приблизно до тих самих цифр в діапазоні від 3 місяців до 2 років - прийшли і деякі зарубіжні організації( сторінок 50 назад їх перелік приводила Леді)

2 Якщо ненароджений не проживе 70 років - то для людства це те саме що 70 помруть на рік швидше..., при цьому навіть трошки не те..

Бо новонароджений буде мати продуктивний період в 30 років від 20 до 50, а 70 померлих в 70, якби не померли то все одно зробилиб за рік життя всі разом менше ніж ненароджений мав зробити в період з 20-до 50ти ліття. А що вас так шокувало...1 Я приводив розрахунок по якому людина від ковіду в середньому помирала на рік швидше ніж помирали від інших причин...Приблизно до тих самих цифр в діапазоні від 3 місяців до 2 років - прийшли і деякі зарубіжні організації( сторінок 50 назад їх перелік приводила Леді)2 Якщо ненароджений не проживе 70 років - то для людства це те саме що 70 помруть на рік швидше..., при цьому навіть трошки не те..Бо новонароджений буде мати продуктивний період в 30 років від 20 до 50, а 70 померлих в 70, якби не померли то все одно зробилиб за рік життя всі разом менше ніж ненароджений мав зробити в період з 20-до 50ти ліття. budivelnik

Повідомлень: 24330 З нами з: 15.01.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 20:41 budivelnik написав: stm написав: budivelnik написав: Людина яка померла від ковіду - вже прожила статистично - 70 років...

Тобто одна ненароджена дитина для людства =70 померлих від ковіду..... Людина яка померла від ковіду - вже прожила статистично - 70 років...

Будивельник, Вы сделали мой день )))))))))

Л - логика! Будивельник, Вы сделали мой день )))))))))Л - логика! А що вас так шокувало...

А що вас так шокувало...

У меня есть знакомый. Так вот он утверждает что мировое правительство против раскрытия вечного двигателя по теории Николы Тесла, что бы выглядеть более убедительным он высылает мне часто низкосортные ролики Ютюб (подделка видна слишком явно, как в Вашей формуле) и использует такие выражения как "квантовая физика" (аналог Ваших объяснений). А ещё мировое правительство скрывает от нас medbad - лег в аналог МРТ и всё - ты здоров.

Жаль мир сложнее и сказав что 1 не рождённый = 70 пенсионерам отправившимся на тот свет, я понимаю что Вами движет. Простое решение сложной, нерешаемой проблемы... Что бы Ваш бизнес работал без закрытия, мне жаль и... Ваши изречения ложные, но забавные. Вы мой любимый теоретик, не меньше чем medbad и вечный двигатель с бесплатной энергией У меня есть знакомый. Так вот он утверждает что мировое правительство против раскрытия вечного двигателя по теории Николы Тесла, что бы выглядеть более убедительным он высылает мне часто низкосортные ролики Ютюб (подделка видна слишком явно, как в Вашей формуле) и использует такие выражения как "квантовая физика" (аналог Ваших объяснений). А ещё мировое правительство скрывает от нас medbad - лег в аналог МРТ и всё - ты здоров.Жаль мир сложнее и сказав что 1 не рождённый = 70 пенсионерам отправившимся на тот свет, я понимаю что Вами движет. Простое решение сложной, нерешаемой проблемы... Что бы Ваш бизнес работал без закрытия, мне жаль и... Ваши изречения ложные, но забавные. Вы мой любимый теоретик, не меньше чем medbad и вечный двигатель с бесплатной энергией stm

Повідомлень: 2782 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 20:43 Re: Эпидемия коронавируса в мире stm написав: Ваши изречения ложные, но забавные. Ваши изречения ложные, но забавные. А сказати то що хотів-крім банального твердження що ти не погоджуєшся,або не в стані зрозуміти посил опонента?

1 Мій бізнес не закривався ні на день на протязі 27 років

2 Закриті розважальні заклади дозволяють(змушують) населення витрачатись в мене, я маю плюс 30% до обороту 2020 року...

3 Я тільки що спасався від короновірусу на практично екваторі другої сторони Землі, так би мовити оплачкуючи ріст доходів А сказати то що хотів-крім банального твердження що ти не погоджуєшся,або не в стані зрозуміти посил опонента?1 Мій бізнес не закривався ні на день на протязі 27 років2 Закриті розважальні заклади дозволяють(змушують) населення витрачатись в мене, я маю плюс 30% до обороту 2020 року...3 Я тільки що спасавсявід короновірусу на практично екваторі другої сторони Землі, так би мовити оплачкуючи ріст доходів Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 18 кві, 2021 20:46, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 24330 З нами з: 15.01.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 20:58 Lady_N написав: Hotab написав: Ой+ написав: Дивіться ширше на світ - в Китаї мінус 5 млн. Дивіться ширше на світ - в Китаї мінус 5 млн.

Я счас открою секрет, (не)рождённые в 2020 году (не)зачинались с апреля 2019 года до марта 2020 года включительно. Оценить влияние Ковид на (не)рождаемость в Китае после получения этой секретной информации я предоставлю вам, как специалисту (не)широкого смотрения. Я счас открою секрет, (не)рождённые в 2020 году (не)зачинались с апреля 2019 года до марта 2020 года включительно. Оценить влияние Ковид на (не)рождаемость в Китае после получения этой секретной информации я предоставлю вам, как специалисту (не)широкого смотрения.



Департаменты здравоохранения более чем двух десятков штатов предоставили CBS News записи, показывающие, что в декабре рождаемость снизилась на 7% - через девять месяцев после начала первых локдаунов.(В январе и дальше, я думаю, еще больше снизилась )

По некоторым показателям США уже ниже так называемого «уровня замещения», что означает меньшее количество молодых людей, поддерживающих стареющее население страны.

Пандемия коронавируса также усугубляет проблему - несмотря на то, что некоторые люди ранее думали.

«Мы думали, о, мы увидим бэби-бум. Но мы просто этого не видели», - сказал доктор Дэвид Джаспан, заведующий отделением гинекологии и акушерства в Медицинском центре Эйнштейна в Филадельфии.

Джаспан сказал, что пациенты беспокоятся не только о своем здоровье, но и о своих финансах.

https://www.cbsnews.com/news/birth-rate ... ns-crisis/ Департаменты здравоохранения более чем двух десятков штатов предоставили CBS News записи, показывающие, что(В январе и дальше, я думаю, еще больше снизиласьПо некоторым показателям США уже ниже так называемого «уровня замещения», что означает меньшее количество молодых людей, поддерживающих стареющее население страны.«Мы думали, о, мы увидим бэби-бум. Но мы просто этого не видели», - сказал доктор Дэвид Джаспан, заведующий отделением гинекологии и акушерства в Медицинском центре Эйнштейна в Филадельфии.Джаспан сказал, что пациенты беспокоятся не только о своем здоровье, но и о своих финансах.

Вы у меня в бане. Благодаря Hotab"у пришлось посмотреть. Убедился, что баня заслуженная.

Простите, но Ваша манера цитирования заслуживает эпитетов, не употребляемых в приличном обществе.

Вы пропустили одно небольшое предложение, которое несколько меняет оценку ситуации:

Исследователи говорят, что в последние десятилетия рождаемость продолжает значительно падать.

Ожидается, что число младенцев, которые родит среднестатистическая женщина в США, упало с почти четырех в 1950-х годах до менее двух сегодня.

Процесс идёт давно. Возможно, пандемия и локдауны его несколько ускорили, но это совершенно не очевидно и требует более серьёзного исследования, чем сравнение одного месяца в 20 штатах.



Что касается Китая, то там не было общенационального локдауна. А Ухань очень небольшая часть Китая. Или я ошибаюсь? Вы у меня в бане. Благодаря"у пришлось посмотреть. Убедился, что баня заслуженная.Простите, но Ваша манера цитирования заслуживает эпитетов, не употребляемых в приличном обществе.Вы пропустили одно небольшое предложение, которое несколько меняет оценку ситуации:Процесс идёт давно. Возможно, пандемия и локдауны его несколько ускорили, но это совершенно не очевидно и требует более серьёзного исследования, чем сравнение одного месяца в 20 штатах.Что касается Китая, то там не было общенационального локдауна. А Ухань очень небольшая часть Китая. Или я ошибаюсь? Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 кві, 2021 21:05, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 18809 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4750 раз. Подякували: 4403 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 21:09 budivelnik написав: stm написав: Ваши изречения ложные, но забавные. Ваши изречения ложные, но забавные. А сказати то що хотів-крім банального твердження що ти не погоджуєшся,або не в стані зрозуміти посил опонента?

1 Мій бізнес не закривався ні на день на протязі 27 років

2 Закриті розважальні заклади дозволяють(змушують) населення витрачатись в мене, я маю плюс 30% до обороту 2020 року...

3 Я тільки що спасався від короновірусу на практично екваторі другої сторони Землі, так би мовити оплачкуючи ріст доходів А сказати то що хотів-крім банального твердження що ти не погоджуєшся,або не в стані зрозуміти посил опонента?1 Мій бізнес не закривався ні на день на протязі 27 років2 Закриті розважальні заклади дозволяють(змушують) населення витрачатись в мене, я маю плюс 30% до обороту 2020 року...3 Я тільки що спасавсявід короновірусу на практично екваторі другої сторони Землі, так би мовити оплачкуючи ріст доходів

Ладно, начнём с 70 лет и 70 пенсионеров от ковида. Почему 70 лет, если житие без болезней в Украине до 61,7лет; в РФ 63,2лет; Сингапур 73,9лет.

Ваша теория "квантовой механики дожития" учитывает этот факт?

Для Украины 70 лет взято потому что? И какой возраст брать для Сингапура при моих параметрах. 1 не рождённый ребенок Украины весит явно меньше Сингапурского? Если ребенок бы родился и эмигрировал в ЕС, можно ли уменьшить 70 пенсионеров хоть на 1?

Я даже проще скажу, для меня нонсенс ставить равенство между жизнью не рождённого и смертью 70 живущих. Но игра занимательная Ладно, начнём с 70 лет и 70 пенсионеров от ковида. Почему 70 лет, если житие без болезней в Украине до 61,7лет; в РФ 63,2лет; Сингапур 73,9лет.Ваша теория "квантовой механики дожития" учитывает этот факт?Для Украины 70 лет взято потому что? И какой возраст брать для Сингапура при моих параметрах. 1 не рождённый ребенок Украины весит явно меньше Сингапурского? Если ребенок бы родился и эмигрировал в ЕС, можно ли уменьшить 70 пенсионеров хоть на 1?Я даже проще скажу, для меня нонсенс ставить равенство между жизнью не рождённого и смертью 70 живущих. Но игра занимательная Востаннє редагувалось stm в Нед 18 кві, 2021 21:16, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 2782 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3163316431653166> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 742 , 743 , 744

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7438 1777305

ЛОБ Сер 14 кві, 2021 21:22