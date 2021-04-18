Lady_N написав:не только за счет падения рождаемости в декабре 2020, но и за счет ее падения во всем втором полугодии 2020, потому что в Китае локдауны начались раньше всех других стран.
Тааакс.... Падение рождения во втором полугодии. Ок.. Второе полугодие начинается в июле. Чтобы родиться в июле, надо было зачать в октябре. Кто в октябре что-то слышал о Ковид и локдаунах? Никто. Август. Чтобы родиться в августе,надо было зачать в ноябре. Кто что-то слышал о Ковид в ноябре? Никто. Продолжаем?? Ковид мог оказать влияние на рождаемость в Китае максимум на 2-3 последние месяца года. Это когда в феврале-марте поднялся там кипишь. Так доходчиво?? Чтобы Ковид был причиной падения рождаемости на 30%, надо чтобы в последние 2-3 месяца не рожали совсем. Так ясно?
О ковиде в Китае было известно уже в сентябре 2019. Кипиш на международном уровне подняли в январе-феврале 2020, а что они у себя делали - никто не знает. И, таки-да, второе полугодие начинается с июля. И что? Было сказано, что повлиял не только декабрь.
fler написав:В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая. Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...» Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики). Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки.
Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?
Ой+ написав:..... Саме посилання не читали, а даремно. В китайців впала рекордно народжуваність внаслідок ковіду, з усіма подальшими наслідками не тільки для Китаю. Прада китайці можуть прийняти програму типа "одна сім'я - три дитини" і виконати її, на відміну від інших. ....
Вывод ниоткуда не следует. В т.ч. и из Вашей ссылки.
budivelnik написав:Людина яка померла від ковіду - вже прожила статистично - 70 років... Тобто одна ненароджена дитина для людства=70 померлих від ковіду.....
Будивельник, Вы сделали мой день ))))))))) Л - логика!
А що вас так шокувало... 1 Я приводив розрахунок по якому людина від ковіду в середньому помирала на рік швидше ніж помирали від інших причин... Приблизно до тих самих цифр в діапазоні від 3 місяців до 2 років - прийшли і деякі зарубіжні організації( сторінок 50 назад їх перелік приводила Леді) 2 Якщо ненароджений не проживе 70 років - то для людства це те саме що 70 помруть на рік швидше..., при цьому навіть трошки не те.. Бо новонароджений буде мати продуктивний період в 30 років від 20 до 50, а 70 померлих в 70, якби не померли то все одно зробилиб за рік життя всі разом менше ніж ненароджений мав зробити в період з 20-до 50ти ліття.
budivelnik написав:Людина яка померла від ковіду - вже прожила статистично - 70 років... Тобто одна ненароджена дитина для людства=70 померлих від ковіду.....
Будивельник, Вы сделали мой день ))))))))) Л - логика!
А що вас так шокувало...
У меня есть знакомый. Так вот он утверждает что мировое правительство против раскрытия вечного двигателя по теории Николы Тесла, что бы выглядеть более убедительным он высылает мне часто низкосортные ролики Ютюб (подделка видна слишком явно, как в Вашей формуле) и использует такие выражения как "квантовая физика" (аналог Ваших объяснений). А ещё мировое правительство скрывает от нас medbad - лег в аналог МРТ и всё - ты здоров. Жаль мир сложнее и сказав что 1 не рождённый = 70 пенсионерам отправившимся на тот свет, я понимаю что Вами движет. Простое решение сложной, нерешаемой проблемы... Что бы Ваш бизнес работал без закрытия, мне жаль и... Ваши изречения ложные, но забавные. Вы мой любимый теоретик, не меньше чем medbad и вечный двигатель с бесплатной энергией
А сказати то що хотів-крім банального твердження що ти не погоджуєшся,або не в стані зрозуміти посил опонента? 1 Мій бізнес не закривався ні на день на протязі 27 років 2 Закриті розважальні заклади дозволяють(змушують) населення витрачатись в мене, я маю плюс 30% до обороту 2020 року... 3 Я тільки що спасався від короновірусу на практично екваторі другої сторони Землі, так би мовити оплачкуючи ріст доходів
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 18 кві, 2021 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:Дивіться ширше на світ - в Китаї мінус 5 млн.
Я счас открою секрет, (не)рождённые в 2020 году (не)зачинались с апреля 2019 года до марта 2020 года включительно. Оценить влияние Ковид на (не)рождаемость в Китае после получения этой секретной информации я предоставлю вам, как специалисту (не)широкого смотрения.
Департаменты здравоохранения более чем двух десятков штатов предоставили CBS News записи, показывающие, что в декабре рождаемостьснизилась на 7% - через девять месяцев после начала первых локдаунов.(В январе и дальше, я думаю, еще больше снизилась ) По некоторым показателям США уже ниже так называемого «уровня замещения», что означает меньшее количество молодых людей, поддерживающих стареющее население страны. Пандемия коронавируса также усугубляет проблему - несмотря на то, что некоторые люди ранее думали. «Мы думали, о, мы увидим бэби-бум. Но мы просто этого не видели», - сказал доктор Дэвид Джаспан, заведующий отделением гинекологии и акушерства в Медицинском центре Эйнштейна в Филадельфии. Джаспан сказал, что пациенты беспокоятся не только о своем здоровье, но и о своих финансах. https://www.cbsnews.com/news/birth-rate ... ns-crisis/
Вы у меня в бане. Благодаря Hotab"у пришлось посмотреть. Убедился, что баня заслуженная. Простите, но Ваша манера цитирования заслуживает эпитетов, не употребляемых в приличном обществе. Вы пропустили одно небольшое предложение, которое несколько меняет оценку ситуации:
Исследователи говорят, что в последние десятилетия рождаемость продолжает значительно падать. Ожидается, что число младенцев, которые родит среднестатистическая женщина в США, упало с почти четырех в 1950-х годах до менее двух сегодня.
Процесс идёт давно. Возможно, пандемия и локдауны его несколько ускорили, но это совершенно не очевидно и требует более серьёзного исследования, чем сравнение одного месяца в 20 штатах.
Что касается Китая, то там не было общенационального локдауна. А Ухань очень небольшая часть Китая. Или я ошибаюсь?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 кві, 2021 21:05, всього редагувалось 1 раз.
А сказати то що хотів-крім банального твердження що ти не погоджуєшся,або не в стані зрозуміти посил опонента? 1 Мій бізнес не закривався ні на день на протязі 27 років 2 Закриті розважальні заклади дозволяють(змушують) населення витрачатись в мене, я маю плюс 30% до обороту 2020 року... 3 Я тільки що спасався від короновірусу на практично екваторі другої сторони Землі, так би мовити оплачкуючи ріст доходів
Ладно, начнём с 70 лет и 70 пенсионеров от ковида. Почему 70 лет, если житие без болезней в Украине до 61,7лет; в РФ 63,2лет; Сингапур 73,9лет. Ваша теория "квантовой механики дожития" учитывает этот факт? Для Украины 70 лет взято потому что? И какой возраст брать для Сингапура при моих параметрах. 1 не рождённый ребенок Украины весит явно меньше Сингапурского? Если ребенок бы родился и эмигрировал в ЕС, можно ли уменьшить 70 пенсионеров хоть на 1? Я даже проще скажу, для меня нонсенс ставить равенство между жизнью не рождённого и смертью 70 живущих. Но игра занимательная
Востаннє редагувалось stm в Нед 18 кві, 2021 21:16, всього редагувалось 1 раз.