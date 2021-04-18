|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 кві, 2021 21:09
ЛАД написав:
Исследователи говорят, что в последние десятилетия рождаемость продолжает значительно падать.
Как вы думаете, вам просто так наделали вибраторов, резиновых баб и заполонили инет порнухой?!
Отнюдь. Перенаселение.
И в этом контексте можете успокоиться относительно безопасности вакцины. Совсем нет смысла вас так убивать. Не гуманно, а масоны гуманисты. Кухня, погоня за деньгами, эмансипация, карьера, вибратор в руки и численность населения сама быстро придет в норму.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9620
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 4205 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 18 кві, 2021 21:10
Lady_N написав:
...........
О ковиде в Китае было известно уже в сентябре 2019.
........
Это Вам лично Председатель Си сообщил?
И кому было известно?и
Рядовым китайцам? Их предупредили, что в феврале в Ухани будет локдаун?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 18 кві, 2021 21:12, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 18809
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4750 раз.
- Подякували: 4403 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 18 кві, 2021 21:10
ЛАД написав:
Процесс идёт давно
Прикольно..
Тобто падіння народжуваності - це процес який йде давно і хоча наносить шкоди на два порядки більше ніж ковід - його до уваги брати не треба
А ковід .який бушує серед групи яка повинна померти в найближчий рік-два від своїх хронічних захворювань - це страшна загроза людству...
А може все простіше?
Просто кожна Держава дійшла до того віку смерті ,який відповідає її стану медицини/стилю життя ? і ковід тут ні до чого ?
Італія =90..Україна=80
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 24330
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 18 кві, 2021 21:17
stm написав: budivelnik написав: stm написав:
Ваши изречения ложные, но забавные.
А сказати то що хотів-крім банального твердження що ти не погоджуєшся,або не в стані зрозуміти посил опонента?
1 Мій бізнес не закривався ні на день на протязі 27 років
2 Закриті розважальні заклади дозволяють(змушують) населення витрачатись в мене, я маю плюс 30% до обороту 2020 року...
3 Я тільки що спасався
від короновірусу на практично екваторі другої сторони Землі, так би мовити оплачкуючи ріст доходів
Ладно, начнём с 70 лет и 70 пенсионеров от ковида. Почему 70 лет, если житие без болезней в Украине до 61,7лет; в РФ 63,2лет; Сингапур 73,9лет.
Ваша теория "квантовой механики дожития" учитывает этот факт?
Для Украины 70 лет взято потому что? И какой возраст брать для Сингапура при моих параметрах. 1 не рождённый ребенок Украины весит явно меньше Сингапурского? Если ребенок бы родился и эмигрировал в ЕС, можно ли уменьшить 70 пенсионеров хоть на 1?
Якщо хочете розібратись - то проблему потрібно спрощувати а не ускладнювати
Навіщо до України приплітати Гонконг? чи Сингапур? чи проблеми корінного населення Австралії?
Є данні за останні 30 років
З 1990 по 2020 в середньому в Україні помирали в 68(1990)-71(2020) - це статистика.При цьому хтось помирав в рік,хтось доживав до 90....а середнє це те що я показав, при чому це середнє 18 млн смертей...
Є данні за 2020 по ковіду - середній вік смерті 69,9...
Далі можете виголошувати своє бачення
Але в цих цифрах ніде немає ні Сінгапуру ні якоїсь іншої Держави.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 24330
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 18 кві, 2021 21:22
stm написав:
У меня есть знакомый. Так вот он утверждает что мировое правительство против раскрытия вечного двигателя по теории Николы Тесла, что бы выглядеть более убедительным он высылает мне часто низкосортные ролики Ютюб (подделка видна слишком явно, как в Вашей формуле) и использует такие выражения как "квантовая физика" (аналог Ваших объяснений). А ещё мировое правительство скрывает от нас medbad - лег в аналог МРТ и всё - ты здоров.
Он прав. Так все и есть. И таких секретов еще больше. Ессесно, и ролики низкосортные. Еще не хватало, чтоб человечество сразу узнало всю правду с убойной доказательной базой.
Пока вас только готовят к этой правде. Постепенно. Узнете всё. И о Всевышнем Разуме, и о внеземмных цивилизациях тоже.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9620
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 4205 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 18 кві, 2021 21:45
Libo написав: stm написав:
У меня есть знакомый. Так вот он утверждает что мировое правительство против раскрытия вечного двигателя по теории Николы Тесла, что бы выглядеть более убедительным он высылает мне часто низкосортные ролики Ютюб (подделка видна слишком явно, как в Вашей формуле) и использует такие выражения как "квантовая физика" (аналог Ваших объяснений). А ещё мировое правительство скрывает от нас medbad - лег в аналог МРТ и всё - ты здоров.
Он прав. Так все и есть. И таких секретов еще больше. Ессесно, и ролики низкосортные. Еще не хватало, чтоб человечество сразу узнало всю правду с убойной доказательной базой.
Пока вас только готовят к этой правде. Постепенно. Узнете всё. И о Всевышнем Разуме, и о внеземмных цивилизациях тоже.
Істина, як правило, десь посередині.
Між плоскоземельцами та Всевышнеразумцами.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24218
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1989 раз.
- Подякували: 3207 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7438
|1777305
|
Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ
|